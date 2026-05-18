COURT!｜邱士縉張錦程法庭大對決 1招踢爆富二代詭計失控崩潰
庭上沖咖啡擺款！Stanley大鬥張錦程火藥味濃
在第一集中，方官(Stanley飾)臨時頂替其他法官，接手審理一宗發生在酒店809號房的猥褻侵犯案件。而在正式開審前，他需先處理一宗危險駕駛案的判刑。面對代表被告的資深大律師Martin（張錦程飾），Stanley一上庭便先禮後兵：「我知道程序上要做咗你單判刑先，但我都想聽一聽另一單審訊嘅證人安排，可唔可以麻煩你畀少少時間我？」未料張錦程雖口說：「無問題，法官閣下，不過我時間有啲tight。」隨後竟施施然拿出咖啡杯與掛耳包，在庭上慢慢沖調咖啡，完全懶理已經開庭，態度極度囂張。
張錦程拋出重磅求情信 Stanley不畏權貴施壓
隨後正式審理危駕案判刑，Stanley詢問張錦程是否已向被告林德傑（黃奕晨飾）解釋社會服務令報告，張錦程自信滿滿地表示已解釋，並指被告「好願意接受報告建議的100小時社會服務令作為刑罰」。Stanley見狀即冷冷拋出一句：「但你應該知道，我唔一定要跟？」張錦程聞言動作一頓，隨後更恃老賣老，當Stanley發言時直接將其截停，並強勢呈上兩封追加的「重磅」求情信——分別來自前財政司司長及現任立法會議員，企圖以權貴身份公然向法庭施壓。
邱士縉逐點擊破被告破綻
不過，Stanley面對權貴施壓卻毫不畏懼，在庭上連環發炮，逐一擊破求情信中的破綻。針對前財政司司長的求情信，信中聲稱被告與其兒子是相識二十多年的中學同學，更「經常」到其家中作客。Stanley尖銳地質疑，被告中一僅讀了一個學期便赴英國升學，若以「一個月一次」計算，即只作客過四次，何來「經常」？被告辯稱回流前每隔幾年會返港聯絡，Stanley即一針見血指出：「你同兩個朋友感情深厚，唔代表同佢哋父親感情深厚。」至於另一封議員求情信，Stanley同樣以敏銳的邏輯，質疑被告與身在美國的議員兒子如何維繫友誼，令被告難以招架。
被告庭上情緒失控 Stanley判刑展現霸氣
此外，社會服務令報告中指被告「對妻兒愛護有加」，Stanley再次踢爆被告在兒子出生後三個月，竟一直身處日本不在港。面對Stanley質疑日本返港僅數小時機程，為何不回港探望妻兒，被告終情緒失控大叫：「我要做生意，我認咗罪啦而家！」面對被告失控，方官全程不卑不亢，最終憑藉客觀理據給予公正判決，判處被告入獄兩星期、停牌12個月及罰款2,000元。這場戲充分展現了方官公正嚴明、不畏權威的性格，即使面對德高望重的大狀亦絕不退讓，為整部劇集奠定了「法律面前，人人平等」的基調。
邱士縉練美娟朱鑑然法庭鬥戲火花四射
除了精彩的危駕案前奏，《COURT!》單元一「ONE ON ONE | Room 809」的主要角色陣容相當亮眼。邱士縉飾演的Peter方官深信司法能找出真相，卻因過份執著而陷入判決困境；朱鑑然飾演新晉律師Mark（鄺澤熙），聰明能幹但為求勝訴不惜走灰色地帶；至於練美娟飾演的檢控主任叻姑（顧漫晴），雖然擔任檢控主任多年，卻因沒有專業律師資格而內心極度自卑。在首集上庭時，她更因文件日期出錯而當場遭到Stanley嚴厲斥責。葉澍欣飾演受害人X小姐上庭當證人，娟姐已提醒要端裝上庭，但葉澍欣卻以性感打扮上庭，令娟姐反白眼！此外，劉家聰飾演被告余大力、伍詠詩飾演法律系學生Cecilia，以及彭杏英飾演方官的師父林凡教授，每個角色都在法庭內外牽動著案件的最終走向。
網民期待突破港劇框架
《COURT!》消息公佈後隨即引起網民熱議，不少觀眾對銀河映像參與製作感到驚喜，認為其獨特的敘事風格有望為港產律政劇帶來突破。有網民留言表示「終於有套認真拍法庭戲嘅港劇」，亦有人對邱士縉能否駕馭法官角色抱持觀望態度，留言稱「Stanley演MIRROR成員大家熟悉，但演法官係另一回事」。劇集分為3個單元，除了首個猥褻侵犯案外，第5集起將進入酒店偷竊案單元，以刑事調查隊視角展開全新故事線。