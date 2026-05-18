COURT!｜邱士縉張錦程法庭大對決 1招踢爆富二代詭計失控崩潰

ViuTV原創律政劇《COURT!》於5月18日晚上首播，由銀河映像國際聯合製作，金牌監製游乃海坐鎮，邱士縉（Stanley）擔正飾演年輕法官方仲恆（方官），首個單元即要審理一宗酒店猥褻侵犯案件，法庭內外的角力與掙扎令人期待。劇集以單元形式拆解不同法律案件，第一集已見張力十足的控辯交鋒場面。