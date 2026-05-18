COURT!｜邱士縉張錦程法庭大對決 1招踢爆富二代詭計失控崩潰

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ViuTV原創律政劇《COURT!》於5月18日晚上首播，由銀河映像國際聯合製作，金牌監製游乃海坐鎮，邱士縉（Stanley）擔正飾演年輕法官方仲恆（方官），首個單元即要審理一宗酒店猥褻侵犯案件，法庭內外的角力與掙扎令人期待。劇集以單元形式拆解不同法律案件，第一集已見張力十足的控辯交鋒場面。

庭上沖咖啡擺款！Stanley大鬥張錦程火藥味濃

在第一集中，方官(Stanley飾)臨時頂替其他法官，接手審理一宗發生在酒店809號房的猥褻侵犯案件。而在正式開審前，他需先處理一宗危險駕駛案的判刑。面對代表被告的資深大律師Martin（張錦程飾），Stanley一上庭便先禮後兵：「我知道程序上要做咗你單判刑先，但我都想聽一聽另一單審訊嘅證人安排，可唔可以麻煩你畀少少時間我？」未料張錦程雖口說：「無問題，法官閣下，不過我時間有啲tight。」隨後竟施施然拿出咖啡杯與掛耳包，在庭上慢慢沖調咖啡，完全懶理已經開庭，態度極度囂張。

張錦程拋出重磅求情信 Stanley不畏權貴施壓

隨後正式審理危駕案判刑，Stanley詢問張錦程是否已向被告林德傑（黃奕晨飾）解釋社會服務令報告，張錦程自信滿滿地表示已解釋，並指被告「好願意接受報告建議的100小時社會服務令作為刑罰」。Stanley見狀即冷冷拋出一句：「但你應該知道，我唔一定要跟？」張錦程聞言動作一頓，隨後更恃老賣老，當Stanley發言時直接將其截停，並強勢呈上兩封追加的「重磅」求情信——分別來自前財政司司長及現任立法會議員，企圖以權貴身份公然向法庭施壓。

邱士縉逐點擊破被告破綻

不過，Stanley面對權貴施壓卻毫不畏懼，在庭上連環發炮，逐一擊破求情信中的破綻。針對前財政司司長的求情信，信中聲稱被告與其兒子是相識二十多年的中學同學，更「經常」到其家中作客。Stanley尖銳地質疑，被告中一僅讀了一個學期便赴英國升學，若以「一個月一次」計算，即只作客過四次，何來「經常」？被告辯稱回流前每隔幾年會返港聯絡，Stanley即一針見血指出：「你同兩個朋友感情深厚，唔代表同佢哋父親感情深厚。」至於另一封議員求情信，Stanley同樣以敏銳的邏輯，質疑被告與身在美國的議員兒子如何維繫友誼，令被告難以招架。

被告庭上情緒失控 Stanley判刑展現霸氣

此外，社會服務令報告中指被告「對妻兒愛護有加」，Stanley再次踢爆被告在兒子出生後三個月，竟一直身處日本不在港。面對Stanley質疑日本返港僅數小時機程，為何不回港探望妻兒，被告終情緒失控大叫：「我要做生意，我認咗罪啦而家！」面對被告失控，方官全程不卑不亢，最終憑藉客觀理據給予公正判決，判處被告入獄兩星期、停牌12個月及罰款2,000元。這場戲充分展現了方官公正嚴明、不畏權威的性格，即使面對德高望重的大狀亦絕不退讓，為整部劇集奠定了「法律面前，人人平等」的基調。

邱士縉練美娟朱鑑然法庭鬥戲火花四射

除了精彩的危駕案前奏，《COURT!》單元一「ONE ON ONE | Room 809」的主要角色陣容相當亮眼。邱士縉飾演的Peter方官深信司法能找出真相，卻因過份執著而陷入判決困境；朱鑑然飾演新晉律師Mark（鄺澤熙），聰明能幹但為求勝訴不惜走灰色地帶；至於練美娟飾演的檢控主任叻姑（顧漫晴），雖然擔任檢控主任多年，卻因沒有專業律師資格而內心極度自卑。在首集上庭時，她更因文件日期出錯而當場遭到Stanley嚴厲斥責。葉澍欣飾演受害人X小姐上庭當證人，娟姐已提醒要端裝上庭，但葉澍欣卻以性感打扮上庭，令娟姐反白眼！此外，劉家聰飾演被告余大力、伍詠詩飾演法律系學生Cecilia，以及彭杏英飾演方官的師父林凡教授，每個角色都在法庭內外牽動著案件的最終走向。

網民期待突破港劇框架

《COURT!》消息公佈後隨即引起網民熱議，不少觀眾對銀河映像參與製作感到驚喜，認為其獨特的敘事風格有望為港產律政劇帶來突破。有網民留言表示「終於有套認真拍法庭戲嘅港劇」，亦有人對邱士縉能否駕馭法官角色抱持觀望態度，留言稱「Stanley演MIRROR成員大家熟悉，但演法官係另一回事」。劇集分為3個單元，除了首個猥褻侵犯案外，第5集起將進入酒店偷竊案單元，以刑事調查隊視角展開全新故事線。

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邱士縉（Stanley）擔正飾演年輕法官方仲恆（方官），首個單元即要審理一宗酒店猥褻侵犯案件。（圖片來源：ViuTV）
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張錦程飾演資深大律師Martin，面對年輕法官Stanley毫不畀面，態度極度囂張。（圖片來源：ViuTV）
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面對資深大律師Martin（張錦程飾）公然施壓，Stanley飾演的方官卻毫不畏懼，在庭上連環發炮（圖片來源：ViuTV）
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Stanley扮演法官，事業有成，與妻子育有可愛的兒子。（圖片來源：ViuTV）
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Stanley被兒子扭買玩具，冧到暈。（圖片來源：ViuTV）
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練美娟飾演的檢控主任叻姑（顧漫晴），雖然擔任檢控主任多年，卻因沒有專業律師資格而內心極度自卑。（圖片來源：ViuTV）
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朱鑑然飾演新晉律師Mark（鄺澤熙），聰明能幹但為求勝訴不惜走灰色地帶。（圖片來源：ViuTV）
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資深大律師Martin（張錦程飾）公然向方官施壓，更唔畀面地在庭上沖咖啡。（圖片來源：ViuTV）
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富二代林德傑（黃奕晨飾）被控危險駕駛，恃住父親龐大的背景，以為可以社會服務令了事。（圖片來源：ViuTV）
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黃奕晨雖聘用資深大狀張錦程為他辯護，但他的求情信被言官逐點擊破，最終敗訴。（圖片來源：ViuTV）
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黃奕晨被Stanley逼供到情緒失控，最終敗訴。
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沒有律師資格的檢控主任叻姑（練美娟飾）與法庭助理阿榮（葉振弘飾）亦首度亮相。（圖片來源：ViuTV）
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朱鑑然飾演的新晉律師Mark，被方官公開指責不專心上庭。（圖片來源：ViuTV）
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劉家聰飾演被告余大力，捲入猥褻侵犯案件。（圖片來源：ViuTV）
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劉家聰在庭上多次放屁，場面尷尬。（圖片來源：ViuTV）
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Stanley扮演的法官非常嚴謹，鐵面無私。（圖片來源：ViuTV）
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葉澍欣扮演猥褻案受害人X小姐，方官需要判斷她的片面之詞是否可信，這將成為案件的關鍵理據。（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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