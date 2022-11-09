CP訓練營｜鴛鴦戲水變爭風呷醋 Kyle嚇到中途離場
Kyle晒超強腹肌
日前播出的《CP》訓練營將迎來第一個大高潮位，疑似陷入「三角關係」的Kyle、Gillian及Michelle因演技出色，獲導師賴慰玲獎賞「鴛鴦戲水」；落水前瘋狂操肌兼大晒超強腹肌的Kyle，落水後表現相當唔自然，「紅都面晒」之餘、雙眼亦不知點算好，畫面趣怪。進擊的Gillian一落水即出招發問：「你哋對我有咩感覺？」此時平時口若懸河的Kyle即「怕醜仔」上身，吞吞吐吐兼口窒窒，最後仲感嘆：「呢個場面真係非常之尷尬」。眼見Kyle心如鹿撞，Gillian未有收手，再下一城追問：「我會好奇你對Michelle嘅感覺。」
氣氛尷尬兩位女生都有機？
擾攘一輪後，Kyle「嚇至」中途離場，Gillian和Michelle見狀相當冇癮。Michelle事後受訪時，坦言浸浴時氣氛唔對路：「喺Kyle同Gillian嘅對話當中，我聽到中間好似係有啲嘢。」其實Kyle對Gillian確是「睇高一線」，Kyle在自白時除了直認會留意及比較Gillian與其他男仔互動外，更不止一次承認Gillian對自己有吸引力。不過Michelle亦不是毫無勝算，皆因Kyle覺得女方有自己前度影子，故亦不介意與Michelle互動及深入了解，「型男美女」配隨時有變數。
演戲潛力驚人賴慰玲亦讚不絕口。
另值得一提的是，有微電影女主角經驗打底的Michelle，在兩次戲劇考核中均獲得第一名，不但演技自然兼有感染力，眼淚更是話流就流。至於Gillian亦同樣「喊功」超卓，兩女演戲潛力驚人，連賴慰玲亦讚不絕口。一直以「顏值」作為宣傳重點的《CP》，播出後亦獲不少網民關注，在多個討論區均有網民發起最佳女朋友或最高顏值女受訓者等不同類型投票，而在眾多投票中，Gillian、Michelle及Zaza可謂勢均力敵，各有各支持者，未到最後一刻，都未知誰人跑出成「CP人氣王」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
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