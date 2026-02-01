J Music｜CY陳宗澤首登場即投震撼彈！挑戰「唞唔到氣」新歌 嚇窒同場小肥？

樂壇新人CY陳宗澤近日首度登上《J Music》舞台，即投下震撼彈！他帶來一首難度極高、被形容為「唞唔到氣」級別的新作《急口令》，在抒情旋律上挑戰高速狂飆歌詞，技驚四座。這首超高難度歌曲的幕後功臣，原來更是CY親自邀請的殿堂級人馬，究竟是誰為他度身訂造這首「考牌歌」？