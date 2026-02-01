J Music｜CY陳宗澤首登場即投震撼彈！挑戰「唞唔到氣」新歌 嚇窒同場小肥？
樂壇新人CY陳宗澤近日首度登上《J Music》舞台，即投下震撼彈！他帶來一首難度極高、被形容為「唞唔到氣」級別的新作《急口令》，在抒情旋律上挑戰高速狂飆歌詞，技驚四座。這首超高難度歌曲的幕後功臣，原來更是CY親自邀請的殿堂級人馬，究竟是誰為他度身訂造這首「考牌歌」？
CY陳宗澤挑戰極限 《急口令》高速歌詞技驚四座
在今集《J Music》的「來自聲聲的你」環節，首次登場的CY陳宗澤就選擇向高難度挑戰，獻唱全新作品《急口令》。這首歌曲最特別之處，在於旋律本身是動聽的抒情慢歌，但歌詞卻是極度密集且高速，形成強烈反差，對歌手的氣息控制和咬字清晰度要求極高，被形容為「唞唔到氣」級別的魔王級歌曲。CY在舞台上完美駕馭，穩定而流暢地完成演出，充分展示其驚人的歌唱實力，一登場就給觀眾留下深刻印象。
親邀澤日生操刀！CY揭新歌地獄級難度來源
原來這首地獄級難度的《急口令》，幕後作曲人竟是殿堂級的Christopher澤日生！CY陳宗澤在節目中透露，這首歌是自己私下誠意邀請澤日生為他操刀創作。澤日生向來以創作旋律複雜、音域極廣的歌曲而聞名，不少天王天后級歌手都曾被其作品「考起」。這次CY身為新人，竟敢主動挑戰澤日生的作品，並成功駕馭，足見其對自己實力的信心以及對音樂的熱誠與追求，也解釋了為何新歌的難度會如此驚人。
CY陳宗澤孖小肥合唱 J.Arie作品掀高潮
除了獻唱高難度新歌，CY陳宗澤在節目中更與同場嘉賓「靚聲王」小肥首度合唱，帶來由小肥死黨J.Arie雷深如有份創作的《至少做一件離譜的事》。兩位實力派歌手的碰撞火花十足，將現場氣氛推至另一高潮。同場亦有《聲秀》季軍胡子貝（Matt）自彈自唱劇集《宿敵契約》主題曲《不枉》，雖然廣東話並非其母語，但其唱功與咬字均有明顯進步，更全程以廣東話對答，誠意滿分，贏得全場掌聲。
