女神配對計劃｜謝家豪Cyrus曾與男團開拖旺角踩場 被網民封「電競界白卡佬」

《女神配對計劃》昨晚一播即成全城焦點，其中踢館者謝家豪（Cyrus）更被網民熱烈討論。作為Twitch遊戲實況主的他，早已被封為「電競界白卡佬」，過往更曾與男團正面「開拖」，甚至落旺角踩場鬧事，結果今次一登場，即慘遭網民劣評！