女神配對計劃｜謝家豪Cyrus曾與男團開拖旺角踩場 被網民封「電競界白卡佬」
廣告
《女神配對計劃》昨晚一播即成全城焦點，其中踢館者謝家豪（Cyrus）更被網民熱烈討論。作為Twitch遊戲實況主的他，早已被封為「電競界白卡佬」，過往更曾與男團正面「開拖」，甚至落旺角踩場鬧事，結果今次一登場，即慘遭網民劣評！
Cyrus被封為「電競界白卡佬」
Cyrus作為Twitch遊戲實況主播，2024年起開始捲入「英雄聯盟電競前哨戰」的爭議漩渦。他質疑賽事「黑箱作業」、「內定選手」並與主辦方爆激烈衝突，引爆網民群嘲及熱議。「白卡佬」一稱不脛而走，Cyrus更於Phone-in節目「床哥心事台」大爆粗言，事件瞬間發酵。
法律對撼引發話題 Cyrus深夜踩場現場交鋒
事態日益升溫，JFFT主辦方翌日即發聲明強調賽制透明，堅持保留法律追究權利。Cyrus也主動公開表態已諮詢律師，不懼法庭見，但其後案件未見訴訟進展。法律戰線未開啟，網民卻早已議論沸騰。
爭論未平，Cyrus更在事件一個月後深夜現身旺角JFFT活動場地，聲稱要直接與主辦方對話。雙方雖然現場交流，但未能達成共識，貼身對峙激起更多粉絲和觀眾討論。
曾修讀電腦運動課程 為專注做主播退學
除了電競爭議，Cyrus的學歷及自媒體之路同樣成為熱話。他曾於HKU Space修讀電腦及運動課程，獲副學位後短暫報讀TheI運動治療專業，但因專注自媒體事業而退學。Cyrus成為焦點後，相關討論在各大平台持續升溫，有人支持他對抗主流，也有批評其行為過火。
圖片來源：TVB、IG@cyrus_tkh2.0資料或影片來源：原文刊於新假期