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32歲DaDa陳靜晒腰行山 沿途執垃圾獲封正能量女神

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撰文：東方新地

現時32歲的DaDa陳靜身材冠絕娛樂圈，近年刻意封胸，角色上亦轉型，唔係咁易晒畀大家睇，前年開始留家抗疫的DaDa，勤做運動無偷懶，重點密操蜜桃臀，練成渾圓翹臀，去年就狂操HIIT高強度訓練，成功收腹練成超強馬甲線！日前DaDa去行山，邊行邊執垃圾，順便晒埋纖腰﹐被封正能量女神。

撰文：東方新地 圖片：東方新地資料庫、[email protected]、微博@陳靜

DaDa 得閒行山

32歲的DaDa陳靜近年深居簡出，事業上刻意減產，享受健康生活，喜愛運動的她經常行山和做gym，身形愈來愈fit，更成功練成超強腹肌與馬甲線。日前Dada在社交網出po，放了幾張行山照片，不過今次唔止行山睇風景咁簡單。

DaDa身穿粉紅色短羽絨去行山。（圖片來源：IG@dadachan）
DaDa身穿粉紅色短羽絨去行山。（圖片來源：[email protected]
沿途邊執垃圾。（圖片來源：IG@dadachan）
沿途邊執垃圾。（圖片來源：[email protected]

發表人生道理

身穿瑜伽褲配短毛衣的DaDa，外披一件短羽絨，行山裝束非常單薄，更大晒纖腰，不過她卻做了一件非常溫暖人間的事。從照片中可見DaDa邊行邊落手落腳跪低執起膠樽及垃圾，她更留言分享對人生的看法，她寫道︰「每一個人其實都需要在自己成長的過程中遇到一個去修剪你邊幅的人，這個人出現在你生命中的時候你會立刻覺得他教會了你很多，所謂的教會就是讓你成長了。你遇到那個滋養你的人……這個人不斷地在給你輸出正面的價值觀，欣賞你正面的能量，不斷地帶給你正面的情緒，他在鼓勵你，他在幫助你……好的關係是相互滋養，相互成長，相互成全，讓彼此成為更好的人。#plogging」

DaDa只戴一隻手襪，有網民溫馨提示下次最好用長鉗。（圖片來源：IG@dadachan）
DaDa只戴一隻手襪，有網民溫馨提示下次最好用長鉗。（圖片來源：[email protected]
DaDa執垃圾不忘露腰影靚相。（圖片來源：IG@dadachan）
DaDa執垃圾不忘露腰影靚相。（圖片來源：[email protected]
DaDa分享人生道理。（圖片來源：IG@dadachan）
DaDa分享人生道理。（圖片來源：[email protected]

網民讚不絕口

Dada的一番說話，未知是否暗視自己已找到那個讓她成長的人呢？而她所說的「Plogging」意思是一邊慢跑，一邊拾起沿路的垃圾，網民對於DaDa的執垃圾行為讚不絕口，封她是人美心善的正能量女神。

（圖片來源：IG@dadachan）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@dadachan）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@dadachan）
（圖片來源：[email protected]

HIIT特訓收腹見成效！陳靜DaDa開心騷腰

Dada近年接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：

（圖片來源：dada IG）
（圖片來源：[email protected]
DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。（圖片來源：dada IG）
DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。（圖片來源：[email protected]
增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。（圖片來源：dada IG）
Dada接受增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。（圖片來源：[email protected]
DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。（圖片來源：dada IG）
DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：dada IG）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：dada IG）
（圖片來源：[email protected]

陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀

前年陳靜DaDa一連兩日出po晒玩瑜伽，穿上白色貼身舞衣的DaDa更凸顯她激凸身材，DaDa跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽：

DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。
DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。（圖片來源：[email protected]
側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。
側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。（圖片來源：[email protected]
31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：[email protected]

DaDa拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地，而DaDa亦晒出自己獨自苦練的過程，她輕易向後捉住腳然後烏身，大晒身體柔弱度，又展示如芭蕾舞的姿態，相當優雅，苦練蜜桃臀的DaDa不忘發放正能量：「先把一個人的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人。」、「快樂屬於你自己。」不過網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。

31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
同老師一起玩雙人瑜伽，強攻深蹲動作練出美臀。（圖片來源：[email protected]
網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。
網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。（圖片來源：[email protected]
獨自操練的DaDa身體柔軟度極好。
獨自操練的DaDa身體柔軟度極好。（圖片來源：[email protected]
另一日不停提腿，都係主力操翹臀。
另一日不停提腿，都係主力操翹臀。（圖片來源：[email protected]
31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：[email protected]
31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：[email protected]
為防疫留家的DaDa在床上，輕易晒出圓渾美臀。
為防疫留家的DaDa在床上，輕易晒出圓渾美臀。（圖片來源：[email protected]
DaDa苦練蜜桃臀，算是有點成績。
DaDa苦練蜜桃臀，算是有點成績。（圖片來源：[email protected]

穿窿泳衣漏E奶遊船河

DaDa陳靜近年刻意收起E奶，轉營做實力影星，剛拍完電影《焚身》的 DaDa近日和友人遊船河，上穿開胸穿窿泳衣，下身配熱牛，雖然瘦身成功的確DaDa明顯縮胸，但仍然有漏奶效果，非常火辣辣。由𡃁模、艷星到電影演員的陳靜DaDa，在疫情下，仍然是多產藝人，今年拍過的電影包括《家有囍事2020》、《Baby復仇記》、《G風暴》以及剛煞科的《焚身 》。 DaDa趁著休閒，跟女友遊船河，雖然近年刻意封胸的DaDa未如以往以三點式上陣，但上身一件穿窿泳衣，其澎湃上圍幾乎奪衫而出，效果震撼，成功吸引Like，連女人睇見到嘩嘩聲紛紛留言「太正」、「好耐冇見過咁大膽嘅 DaDa」，連王敏奕都留言「流鼻血﹗」，王君馨亦留言「害羞」。物以罕為貴，一張漏奶相引起極大回響，相隔兩日再貼多幾款船河相，再次引來瘋狂留言讚索﹗辣﹗正﹗

雖然三點式欠奉，不過呢件只露上身的穿窿泳衣都已經知道DaDa有幾猛料。
雖然三點式欠奉，不過呢件只露上身的穿窿泳衣都已經知道DaDa有幾猛料。（圖片來源：[email protected]
近年刻意封胸，加上修身成功的確DaDa上圍明顯降 cup，不過漏奶對佢仍然無難度。
近年刻意封胸，加上修身成功的確DaDa上圍明顯降 cup，不過漏奶對佢仍然無難度。（圖片來源：[email protected]
長長秀髮半遮，約隱約現好誘人。
長長秀髮半遮，約隱約現好誘人。（圖片來源：[email protected]
留言佔大多數竟是女粉絲，而王敏奕睇見都話流鼻血。
留言佔大多數竟是女粉絲，而王敏奕睇見都話流鼻血。
王君馨都忍唔住留言讚。
王君馨都忍唔住留言讚。
疫情期間不能常常出外，DaDa留家保持做運動，Keep住美好身段。
疫情期間不能常常出外，DaDa留家保持做運動，Keep住美好身段。（圖片來源：[email protected]
DaDa在家做運動將香閨都曝光，大廳見到有一部電子琴，相信心DaDa健身之餘，閒時會練琴。
DaDa在家做運動將香閨都曝光，大廳見到有一部電子琴，相信心DaDa健身之餘，閒時會練琴。（圖片來源：[email protected]
陳靜三點式晒靚背，一樣咁索。
陳靜三點式晒靚背，一樣咁索。（圖片來源：[email protected]
漏奶陳靜。
漏奶陳靜。（圖片來源：[email protected]
陳靜晒三點式已經好罕有。
陳靜晒三點式已經好罕有。（圖片來源：[email protected]
出股惑。
出股惑。（圖片來源：[email protected]
DaDa正面胸迎大家，令人抖不過氣。
DaDa正面胸迎大家，令人抖不過氣。（圖片來源：[email protected]
身材高峰時的陳靜，不用承托都有E奶，真材實料。
身材高峰時的陳靜，不用承托都有E奶，真材實料。（圖片來源：東方新地資料庫）
轉戰電影，近年刻意收起雙峰，唔係話見就見到﹗
轉戰電影，近年刻意收起雙峰，唔係話見就見到﹗（圖片來源：東方新地資料庫）
陳靜憑著《低俗喜劇》飾演「爆炸糖」一角入圍 金馬獎，並奪得2013年香港金像獎最佳女配角。
陳靜憑著《低俗喜劇》飾演「爆炸糖」一角入圍 金馬獎，並奪得2013年香港金像獎最佳女配角。（圖片來源：東方新地資料庫）
《潮性辦公室》
《潮性辦公室》（圖片來源：東方新地資料庫）
E奶陳靜縮胸遊船河 女人見到流鼻血
（圖片來源：東方新地資料庫）
E奶陳靜縮胸遊船河 女人見到流鼻血
（圖片來源：東方新地資料庫）

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