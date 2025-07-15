Dance X Crew｜霹靂舞香港代表震撼對決！ Fatboy梁業笑言兩隊逼瘋評判
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ViuTV節目《Dance X Crew》昨晚（14日）播出的第6集繼續進行首場比賽，3隊擅長跳Breaking的Dance Crew「Good Job Brother」、「The Breakdown Station」以及「CROSSOVER」進行分組賽，上演了一場超高水平的對決。
越南舞王MT Pop點評：三隊實力超均勻難分勝負
來自越南、曾贏得Red Bull Dance Your Style 2024 World Final Champion的重量級評判MT Pop更直言這回合3隊難分高下，因為每隊的演出也十分出色。他又贊同另一評判 — 香港資深舞蹈藝術家Angela的見解，認為3隊皆擁有豐富的舞蹈技巧，而且都能夠輕易演繹出來，3隊絕對值得晉級。
可是比賽總會有贏有輸，「CROSSOVER」憑0.2分的差距險勝第2名，成為3隊中獲最高分的隊伍，能直接晉級下場比賽，而「Good Job Brother」及「The Breakdown Station」就要進行Dance Battle爭取餘下1個晉級席位。
隊長終極對決！Bboy Think與C Plus旗鼓相當逼出Tie Break
Dance Battle環節同樣有睇頭，2隊Dance Crew的表現旗鼓相當，三戰兩勝制下2隊先後各取得1分，最終需要派出隊長Bboy Think及C Plus決一勝負。Bboy Think及C Plus同為現役霹靂舞香港代表隊成員，二人的對戰亦令評判們非常苦惱，竟出現Tie Break的情況，即是兩邊不分勝負，要再進行多一回合決勝。身為「The Breakdown Station」隊長的C Plus笑言：「我嗰刻覺得仲未有得收工住囉，仲要繼續玩，不過大家個心態當然係有得玩就繼續盡力玩啦，我地唔會放棄嘅。」
Bboy Think及C Plus的精彩演出，令主持田曜誠（Tsoul）忍不住連番大叫「黐線」，整個人躺在地上，又笑指：「你地唔好咁啦，咁樣點完啊？」連主持梁業（Fatboy）亦加把口，表示：「佢地兩隊純粹想逼到評判黐線！」至於最終賽果如何，就留待今晚揭曉！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期