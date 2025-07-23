Dance X Crew｜觀眾借1物做道具嚇窒阿Gao 選手曬超高難度動作震驚全場
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ViuTV節目《Dance X Crew》旨在透過舉辦街舞比賽，令本地舞者切磋舞技同時，向觀眾展現香港街舞文化魅力。昨晚（22日）播出的第12集繼續進行第二回合比賽，擅長跳Breaking的Dance Crew「The Breakdown Station」與擅長跳Waacking的Dance Crew「Symphony」來到觀塘海濱，以Dance Battle形式進行分組對戰，施展渾身解數精彩到爆！
Dance x Crew｜觀眾借1道具嚇親阿Gao Tsoul
Dance Battle分為5局，並採用5戰3勝制，其中1局會借用一件現場觀眾的隨身物品作為道具，2隊Dance Crew需發揮創意運用道具，把它融入舞蹈作即興表演。期間一位現場觀眾表示可以借出兒子的滑板車，節目主持沈貞巧（Gao）及田曜誠（Tsoul）也不禁「嘩」了一聲，Tsoul直言非常期待，又笑言：「我同你地講整爛咗就即刻輸，要賠返架車俾人啊！」
Dance x Crew｜選手高難度動作震驚全場
面對前所未見的「道具」，分別代表兩隊出戰的成員都使出了渾身解數。「The Breakdown Station」成員Soul Green首先出場，他在滑行中的滑板車上，以雙手做倒立動作，令全場驚嘆，更有觀眾大讚他「太有型」、「能人所不能」，而Soul Green之後就謙虛表示：「跳跳吓嘅時候諗，滑板車可以郁喎，我企得上去郁，不如直接倒立上去啦！我都未試過，咁我咪試下，不過都未係好滿意嘅，未算做到我預期個效果。」
Dance x Crew｜「Symphony」默契爆燈獲大讚
至於「Symphony」成員Seven jai就將滑板車化身為跑車，模仿飄移過彎的動作，創意十足。隊友們亦非常有默契，為他扮演賽道，又在旁邊幫忙營造效果，獲得觀眾讚賞。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期