Dance X Crew｜觀眾借1物做道具嚇窒阿Gao 選手曬超高難度動作震驚全場

ViuTV節目《Dance X Crew》旨在透過舉辦街舞比賽，令本地舞者切磋舞技同時，向觀眾展現香港街舞文化魅力。昨晚（22日）播出的第12集繼續進行第二回合比賽，擅長跳Breaking的Dance Crew「The Breakdown Station」與擅長跳Waacking的Dance Crew「Symphony」來到觀塘海濱，以Dance Battle形式進行分組對戰，施展渾身解數精彩到爆！