Day修女造型新歌曝光｜坦承入行初被批評動搖：「會為隊友抱不平！」
Day修女造型MV曝光 傳遞愛與包容訊息
《これも愛》MV中，Day以修女造型設計上陣，象徵用愛感化別人的深層意義。這首由Oscar填詞、T-Ma監製的新歌，歌名採用日文，意思是「帶著愛去對待所有事」。Day解釋創作理念時表示：「有啲00後整頓職場概念，因為而家社會，有好多人去批評其他人，但無論啲人點講、點話你都好，只要堅持做自己，同埋堅持自己信念，愛自己，仲要用愛感化埋其他人，咁就會有自信，亦會越來越閃亮。」修女造型的選擇正好呼應歌曲想傳達的包容與愛的訊息。
坦承曾被批評動搖 為隊友抱不平更有感觸
Day直認入行初期面對外界批評時確實有被動搖的經歷。她坦白說：「出道時，我都有講過，外界對自己批評，我都可以一笑置之，但對其他人嘅批評，我就會諗『我都識呢個人，佢唔係咁㗎喎，點解會咁話佢呢？』我就會有好大感覺。」這種為隊友抱不平的心情，讓她在創作《これも愛》時有更深刻的感受。Day表示與Oscar傾談這首歌時，就將這些情感融入曲中，希望能夠「拍拍膊頭，同我覺得閃亮嘅所有人講：只要心中有光，知道目標，就會好閃亮、好靚。」
Day第三首單飛作品展現勁歌熱舞風格
繼《Wait A Second》的可愛風格和《hold on》的小清新曲風後，《これも愛》終於讓Day展現她最擅長的勁歌熱舞一面。這首歌曲風節奏澎湃，以跳唱快歌為主，與之前兩首單曲形成鮮明對比。Day興奮地分享：「呢一年，想呈現多啲不同面向畀大家，呢首歌係其中一個性格及其中想表達嘅嘢。」她特別提到今次的編舞由兩位香港舞蹈師負責，風格比較女仔型格，是她過去未曾嘗試過的舞蹈類型，因此格外喜歡這次的挑戰。
網民大讚Day正能量訊息 修女造型引熱議
新歌推出後，網民紛紛留言支持Day傳遞的正面訊息。不少粉絲表示：「好鍾意呢個concept，用愛感化人真係好有意思」、「Day嘅歌詞好有深度，唔係淨係表面嘢」。對於修女造型的大膽嘗試，網民反應兩極，有人讚賞：「造型好特別，好有創意」，但也有人質疑造型選擇是否合適。不過大部分網民都認同Day想表達的核心訊息，認為在充滿負面聲音的社會中，這種正能量特別珍貴。有網民留言：「支持Day做自己，唔好理啲無謂批評」，顯示她的理念確實引起共鳴。