Day修女造型新歌曝光｜坦承入行初被批評動搖：「會為隊友抱不平！」

COLLAR成員Day許軼推出本年度第三首個人單曲《これも愛》，今次以修女造型現身MV引起關注。這首節奏澎湃的跳唱快歌帶出「做自己」主題，鼓勵大家面對批評聲音時要堅守信念，用愛感化他人。不過Day坦言入行初期曾因外界批評而動搖，究竟她如何重拾自信？