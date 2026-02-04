DJ SODA深夜長文控訴網民外貌攻擊 遭狂轟「塑膠」心寒發問：台灣人不喜歡我？
DJ SODA深夜爆發控訴台灣網民外貌霸凌
DJ SODA在凌晨時分於Facebook粉絲專頁發出長文，語氣沉重地表示：「我真的想問一個問題。為什麼在我的貼文下面，會出現外貌攻擊的留言，幾乎都只來自用台語或台灣中文留言的人？」她強調並非指責所有台灣人，但坦言這樣的現象讓她感到非常難過和困惑。這位向來在舞台上自信滿滿的DJ，首次公開承認被網絡言論傷害至深。
台語留言狂轟塑膠臉DJ SODA心碎問原因
DJ SODA在文中詳細描述了她所承受的外貌攻擊，包括被形容「臉越來越怪異」，更有人直接叫她「塑膠」來嘲笑。她痛心地表示：「我從來沒有評論過任何人的外貌，卻一次又一次因外表被評價。這真的很傷人。」更令她心寒的是，無論是一般貼文還是台灣新聞相關內容，下方討論往往只聚焦在她的外表，而非她的音樂才華或專業表現。
漂髮意外後雪上加霜網民攻擊變本加厲
上月DJ SODA因漂髮時遇到設計師嚴重失誤，導致頭髮大面積受損、融化斷裂，被迫剃掉近九成頭髮，只能戴著假髮登台演出。那段時間她坦言幾乎每天落淚、不敢照鏡子，心理壓力極大。然而風波尚未平息，外貌攻擊的聲音反而變本加厲，讓原本已經脆弱的她更加受創。她在文中透露，讓她最受傷的並非髮型意外本身，而是留言區裡不斷出現的外貌羞辱。
DJ SODA哽咽求尊重只想被當人看待
DJ SODA在文末寫道：「我只是希望能被當成一個人來尊重，而不是一張可以被隨意評論、嘲諷的臉。」這段話充滿無奈和心酸，也反映出她作為公眾人物所承受的巨大壓力。她強調自己從未評論他人長相，卻反覆因外貌遭到評價，直言「真的很傷人」。這位在聚光燈下閃閃發光的舞台女王，原來也需要最基本的尊重與善意。
粉絲力撐DJ SODA網民分析攻擊者身份
貼文發出後立即引發網友熱議，不少粉絲紛紛留言支持DJ SODA。有網民仔細分析指出：「攻擊者一個是簡體字一個來自馬來西亞，並不是打繁體字就是台灣人⋯⋯酸民來自於世界各地，無所不在。」也有粉絲表示：「不會啊，我就最喜歡SODA了」、「台灣總是有些害群之馬見不得別人好又自視甚高」。更有網民安慰她：「不要看，可能被假帳號，妳超棒的，這麼多年都維持很好的外貌跟身材。」