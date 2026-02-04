DJ SODA深夜長文控訴網民外貌攻擊 遭狂轟「塑膠」心寒發問：台灣人不喜歡我？

南韓「夜店女王」DJ SODA 深夜在Facebook發出長文控訴，直指長期承受來自台灣網民的外貌攻擊，更心寒發問「台灣人不喜歡我？」這位以168公分高挑身形和亮色短髮走紅全球電音圈的DJ，繼上月因漂髮意外被迫剃掉近九成頭髮後，如今再度成為網絡風暴中心，但這次她決定不再沉默。