DJ Soda自爆6歲遭受性暴力 自此患上選擇性緘默症

現年35歲的韓國DJ Soda日前她到日本出席當地音樂祭《MUSIC CIRCUS FESTIVAL》卻慘遭2名男觀眾公然胸襲，令她極為憤怒在IG以發文控訴，又表示自己未來可能難以再靠近粉絲，而該音樂祭的主辦單位「TryHard Japan」昨日（21日）亦向警方作出刑事起訴，2名涉嫌非禮的男觀眾亦已露面公開道歉，並且主動投案，算是為事件劃上句號。