DJ Soda自爆6歲遭受性暴力 自此患上選擇性緘默症
自爆6歲遭受性暴力兼患上選擇性緘默症
自從發生被公認胸襲的事件之後，DJ Soda連日來勇於為性騷擾及metoo事件發聲，並強調衣服和性罪行沒有任何的關係，不應讓受害者成為被指責的對象。昨日（21日）她在IG以韓文、日文及英文寫長文，自揭6歲的時候曾遭受性暴力（英文版：rape強姦；韓文版：성폭행性暴力），更因此患上了選擇性緘默症：「我6歲的時候，父母都忙於工作，我一個人在家的時候，被一名小偷性暴力了。當時我只對父母撒謊說『我差點被打劫了，但我沒有開門』，因為我擔心我的父母會因此感到受傷。我患上了選擇性緘默症，至今爲止沒有告訴任何人，一直隱瞞着。 」
5年前於韓國被性騷擾
DJ Soda還自爆自己曾經遭受多次的性騷擾，包括於2018年在韓國光州出席音樂節的時候，她在VIP房間中被一個男人性騷擾了：「我正在尋找那個男人的身份，當時一位攝影師哥哥對我說：『你不是賺得很好嘛，最近MeToo運動很嚴重，連你也這樣的話我們掙飯吃會很累。』聽了那句話，我最終什麼也沒做，只能因爲羞恥感一個人痛苦，我能做的就是還留着當時被拍的那張照片。」
多次被海外DJ性騷擾
她還在聲明中提到，每當受到海外DJ同事的性騷擾時，幾乎每一次都只從他人口中聽到這只是一個玩笑，亦從未收到任何道歉：「在人生中，我多次遭受性騷擾和性騷擾，我以為即使遇到這種事也要像什麼事都沒有發生過一樣隱藏着生活。但是現在不想再逃避或者躲藏了，如果無視的話，就只能成爲另一個人的受害者。」她亦表示無法聽到有人說「被性騷擾不是你也有問題嗎？」這句說話：「你為什麼要問受害者原因？我覺得加害者或二次加害者，都一樣壞。」
DJ Soda發文︰我感到非常尷尬和羞辱
她在網上公開多張被摸照片，照片可見她在活動上走近與粉絲近距離互動時，竟然有多名人士伸手胸襲她，在混亂之中做出如此無禮之舉，實在過份！DJ Soda忍不住在IG發文︰
為了跟粉絲更近距離交流，我在表演尾聲都會近距離走向粉絲，但今日的演出，不是只有一人，而是很多個人突然胸襲我，我束手無策地被性騷擾了，我很震驚又害怕，手到現在仍發抖，但看到喜歡我的粉絲，甚至有人喜歡到哭了，我只好努力裝作甚麼事都無發生，盡力完成表演。我當DJ 10年了，從來沒有在表演中遇到這種事情，親身經歷了這樣的事情，讓我感到不可置信，我感到非常尷尬和羞辱，不敢相信這件事發生了。我很難再在舞台上接近粉絲。晚安。
DJ Soda︰沒權因為穿得性感而摸我
事後，亦有網民卻指DJ Soda的衣著性感，容易惹人誤會。DJ Soda再發文透露，選擇穿甚麼服裝只是為了令自己變得有自信同美麗，其次，出席有關活動穿上性感服裝目的是配合主題，而非為了被人摸而穿上性感服裝。一直很想說出這番說話，認為大家沒權因為她穿得性感而摸她，DJ Soda重點說出，不能因為其打扮而決定她是一個怎樣的人，每個人都有穿服裝的自由，身體是屬於自己的，她仍為繼續性感示人。
粉絲大鬧胸襲者非常過份建議報警
對於此非禮事件，不少粉絲感到憤怒，大鬧胸襲DJ Soda的觀眾非常過份，並建議報警。另一方面，DJ SODA曾去過世界各地表演，亦有同粉絲近距離接觸，都從試過有以上性罪行發生。
網民拍片捕獲2名「兇手」
日前與DJ SODA同台的明日花綺羅隨後特地用韓語發文道歉，希望DJ SODA不要討厭日本。有網民po出當日事發時的影片，捕獲當中2名伸手胸襲DJ SODA的男子面容，其中1名男子當時更用手捉實DJ SODA手臂，以防她逃脫，2人更一邊胸襲DJ SODA一邊露出狂笑，過程被拍得一清二楚，讓網民暴怒。
涉胸襲「兇手」公開道歉
日本FABIUS總裁「青汁王子」三崎優太在YouTube頻道上載影片，表示該2名襲胸DJ Soda的20歲男子事後聯繫自己，稱希望能透過節目出面道歉。2人分別來自九州和阪南市，均表示無意犯罪，單純只是因為很喜歡DJ Soda，兼且因為當日飲了酒才會做出如此輕率且過激的行為。2人現時已主動到東京都警察局自首。
DJ SODA將於9月來港演出
此外DJ SODA將於9月16-17日來港，參與在西九文化區AXA x WONDERLAND舉行的《Diva Music Fest》，同場還有DJ MAO（浜崎真緒）等多達30位全女班頂尖DJ演出，其中DJ Mao將會打頭陣，在9月16日頭場率先演出，DJ SODA則會在9月17日的尾場壓軸出場。
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