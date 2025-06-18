DJ Soda心痛發文呻漂髮遇重大意外 招牌短髮全毀搞到勁似鬼剃頭
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南韓性感女神DJ Soda（黃素熙）向來以火辣身材聞名，不過除咗世一身材之外，佢嘅招牌短髮亦令唔少人印象深刻。不過DJ Soda日前（17日）就在社交平台心痛發文，仲曬出多張頭髮甩到好似「鬼剃頭」嘅照片兼呻自己喊到失眠，引來唔少網民關注……
DJ Soda心痛呻漂髮搞到招牌短髮全毀
DJ Soda日前在社交平台發文，並在文中表示自己完成巡迴演出返到南韓後，去咗一間經常幫襯嘅salon漂髮，點知髮型師將漂髮水放得太耐，侵蝕髮根，導致頭髮嚴重受損，就連salon嘅職員都十分震驚！DJ Soda最後更不得不將兩側同後腦嘅頭髮剪走，情況恐怖到好似「鬼剃頭」。
DJ Soda自爆喊到瞓唔著
自漂髮失敗後，DJ Soda透露自己每日都甩一大束頭髮，部分位置嘅頭髮只剩3mm，連駁髮都做唔到。佢話自己見到禿頭嘅部位就心碎，每晚喊到瞓唔著，仲話頭髮要兩年先可以長返。DJ Soda更曬出洗髮後嚴重脫髮嘅情況，並表示自己當時真係嚇到崩潰，兼勸喻大家一定要搵信得過嘅髮型師。
即睇DJ Soda招牌短髮造型！
撰文：東方新地圖片來源：ig@deejaysoda資料或影片來源：原文刊於新假期