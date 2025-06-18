DJ Soda心痛發文呻漂髮遇重大意外 招牌短髮全毀搞到勁似鬼剃頭

南韓性感女神DJ Soda（黃素熙）向來以火辣身材聞名，不過除咗世一身材之外，佢嘅招牌短髮亦令唔少人印象深刻。不過DJ Soda日前（17日）就在社交平台心痛發文，仲曬出多張頭髮甩到好似「鬼剃頭」嘅照片兼呻自己喊到失眠，引來唔少網民關注……