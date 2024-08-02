Do姐批記者奧運提問有待改善 公開TVB當年有「秘訣」

巴黎奧運作為全球嘅盛事，唔少香港媒體及電視台都派員採訪，報導最緊貼消息，不過早前有部分記者被狠批提問太進擊，令運動員難堪。而Do姐（鄭裕玲）今日主持電台節目《口水多過浪花》亦講起某些體育記者訪問「似審犯」，更大爆當年TVB安排了一個培訓，務求令採訪精益求精！

