Do姐批記者奧運提問有待改善 公開TVB當年有「秘訣」
Do姐狠批電視台記者奧運採訪「似審犯」
Do姐今日開咪關注到近期某些記者訪問運動員表現似審犯：「我自己想講少少嘢，係咪有陣時派出去，去訪問嗰啲人，其實有冇要求呢？」，接著再講「有時候有少少審犯咁樣嘅，我唔知係咩心態啦，係咪咁呢應該？」
余德丞理解記者有追獨家需要，但更重要是以運動員為本：「我覺得運動員喺比賽完後，其實佢好攰嘅，我都絕對明白所有人都想做到獨家料，又想攞到個訪問比觀眾睇，但係其實某程度上都要尊重運動員都要俾時間佢哋。」
Do姐就補充某些難堪問題應免問：「同埋要有少少同理心，而家接受訪問嘅呢，唔係個個都攞咗個牌、好成績嗰啲，可能佢係唔好成績、失落咗、或者失誤咗，佢都未嚟得切自己唔開心，就已經要面對你嘅質問啦，佢想喊都冇時間，你已經問『點解你要咁樣啊？』『你失敗咗有啲咩感覺呀』」
Do姐爆TVB當年1個安排 造就專業團隊有秘訣
節目中，鄭裕玲提及自己08年北京奧運出發前兩個月，Tvb係有安排去藝員去浸大上課程十分認真：「我哋零八年呢北京奧運，有喺浸會上堂，我上咗過兩個月，我有證書㗎！證書就係為咗證明我喺2008年北京奧運做過其中一個主持人，而呢兩個月唔係二打六教嘅，全部都係教授，有啲仲係運動員轉做教授，雖然兩個月嘅時間係好短，但係如果你有俾心機上堂，你的確係學到好多嘢！」
訪問柔道女將王嘉莉時問人拎咗幾多出嚟
ViuTV的記者饒家輝早前採訪了在64強賽事中止步的香港柔道女將王嘉莉。賽後，他問道：「完成第一場奧運比賽覺得點？」王嘉莉表現出不滿意自己的表現，饒家輝繼續追問：「唔滿意喺邊度呀？」王嘉莉回答說：「輸嗰下其實係比賽前係咁研究，諗點樣防守得好啲，但最後都係做唔到……」他又問：「你賽前都講過想同佢鬥立技，但比對手拖到用寢技，最主要關鍵係咩呢？你做漏咗咩呢有一刻？」及「跟咗蒙古教練一段時間，你覺得蒙古教練教你嘅嘢，呢場比賽你拎咗出嚟有幾多？拎到幾多嚟用？」
網民極不滿似審犯：忘記尊重同鼓勵運動員係更重要
網民對饒家輝的採訪方式感到不滿，紛紛在ViuTV的社交媒體上留言批評。有人表示：「啲運動員真係好慘，輸咗比賽都已經心情唔好㗎啦，仲要應付埋啲記者嘅白痴問題。」另有網民指出：「Viutv絕對要換咗訪問條友，審犯咁，係咁問人邊度出問題，上屆已經覺得佢好差。」還有人建議：「佢好想Show到自己好有認識好識問問題好尖銳，但忘記咗尊重同鼓勵運動員係更重要，特別係輸嘅情況下，其實佢問完答完又點？觀眾有得著？冇就不如關心嚇運動員畀啲鼓勵人。」
空手道李振豪：十分之不尊重 似足賽後檢討
空手道運動員李振豪也在社交平台threads上發表了自己的看法，表示某香港電視台記者無論是問題、語氣對運動員極不尊重。問運動員個人感受是沒有問題，輕佻的語氣已經去到像賽後檢討，建議要照顧運動員感受，因為能夠踏上巴黎奧運是花費多少的心血外人是不清楚，更表示想反問一該名記者「你知唔知人地唔滿意你邊度啊？」有體育記者亦留言表示贊同。