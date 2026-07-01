DSE出爐狀元減壓歌單大不同！聲夢未能入圍MIRROR只有一人獲選
狀元歌單橫跨老中青年代 何卓諾最愛《重口味》
昨日（15日）DSE放榜，多位狀元分享溫習減壓秘訣時，不約而同提到音樂的重要性。培正中學狀元熊鎧蕎表示愛聽呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》，同時也是K-POP女團BABYMONSTER的粉絲，最近更有留意JFFT的歌謠祭活動，平日會跟朋友「四手聯彈」鋼琴放鬆心情。她的同學、同為狀元的何卓諾則是陳奕迅的忠實歌迷，最愛《夕陽無限好》、《重口味》及《K歌之王》，中六時更自學打鼓，靠打電子鼓發洩備試壓力。
莊梓謙最愛聽「譚校長」《霧之戀》
今屆「超級狀元」許樂坦言溫習期間壓力極大，甚至掉了不少頭髮，因此會透過聽歌放鬆。他最愛的是韓國男團Stray Kids，認為歌詞勵志能推動自己迎難而上，更在鏡頭前直接喊話：「希望Stray Kids可以送演唱會門票給我！」另一位考獲6科5**的狀元莊梓謙則口味獨特，表示最愛聽「譚校長」譚詠麟的金曲，尤其鍾情《霧之戀》，形容「歌詞意境優美、十分吸引」，同樣笑言未能買到譚詠麟9月紅館演唱會門票，公開呼籲：「如果校長睇緊呢條片嘅話，歡迎畀2張演唱會飛我！」
JFFT歌謠祭亞博開戰 黃淑蔓米爺組合封王
狀元熊鎧蕎提及的JFFT，其《JFFT歌謠祭2026》早於本月11日已在亞洲博覽館舉行。當晚JFFT四子各自與一位歌手組隊對決，四隊陣容分別為Novel Fergus x 床哥的「FB愛」、周國賢 x 雞翼的「GEnE」、陳健安 x 良少的「LO-key」以及黃淑蔓 x 米爺的「生米煮成淑蔓」。最終「生米煮成淑蔓」以11,922票力壓其餘三隊稱霸歌謠祭，接下來將會拍攝MV，各組4首創作歌曲亦會陸續派台。
網民熱議狀元品味反差感十足
消息曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人對狀元歌單的跨世代特色感到驚訝。有網民留言表示「聽譚詠麟嗰個真係好有品味」，亦有人笑言「Stray Kids同譚校長同時出現喺一張歌單，只有DSE狀元先做得到」。更有粉絲直接tag Stray Kids官方帳號，呼籲偶像回應許樂的門票請求，認為這是極佳的宣傳機會。