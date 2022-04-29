呂爵安

Edan呂爵安用新角度玩命激嬲魯生 知衰玩大咗即求饒﹗

最新娛聞
東方新地

MIRROR近日為7月舉行的演唱會推出了一張12人的Poster，成員之一的Edan呂爵安開post上載了一段短片和相片，話要嘗試用新角度去欣賞這張Poster，結果激嬲了新公司的CEO魯生﹗？

Edan呂爵安：嘩，邊位呀呢個？

Edan呂爵安在MIRROR是才藝及搞笑擔當，其搞笑功力在《膠戰》盡情發揮﹗近日Edan有新主意，以「用新角度欣賞Poster」為題出post，上載片中他以低抄角度影著MIRROR演唱會海報LED牆中自己的大頭照，發揮搞笑本色：「嘩，邊位呀呢個？」有把疑似姜濤的聲音話：「你試吓影Anson Lo有冇你呢個效果？」Edan立即轉影盧瀚霆Anson Lo，隨即哈哈大笑說：「Anson Lo都奇怪！」接著Edan想惡搞埋姜濤：「太高呀！要zoom近佢。」不過結論不似預期：「同依家差唔多！」

呂爵安 陶傑 MIRROR演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》即將在7月、8月舉行，近日已引起全城「撲飛潮」。
Edan在短片中影著一幅MIRROR演唱會海報的LED牆。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan突發奇想用低抄角度影自己的LED海報。
Edan呂爵安忽發奇想用低抄角度影自己的LED海報。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 結果影到對鼻哥窿非常大，連Edan自己都忍唔住話：「嘩，邊位呀呢個？」
結果影到對鼻哥窿非常大，連Edan呂爵安自己都忍唔住話：「嘩，邊位呀呢個？」（圖片來源：[email protected]
呂爵安 轉影Anson Lo後，Edan在片中笑指「都奇怪」，但之後在發文中卻補鑊說：「教主都仲係咁靚仔」！
轉影Anson Lo後，Edan在片中笑指「都奇怪」，影到AL鼻大嘴大眼又細，Edan其後卻補鑊說：「教主都仲係咁靚仔」！（圖片來源：[email protected]
呂爵安 而姜濤用低抄角度影卻變化不大。
再去惡搞姜濤，而姜濤用低抄角度影卻變化不大，令Edan的惡搞行動失敗。（圖片來源：[email protected]

魯生落柯打「懲罰」Edan：請根據呂生呢種偏好拍佢

Edan在帖文中寫道：「有冇試過低炒poster？包保即刻變靚仔！ #玩命post #姜糖神徒唔好鬧我 #教主都仲係咁靚仔 #姜哥直情冇乜分別 #因為… #一直在玩命」結果Anson Lo及姜濤未有表示，卻引來新任MakerVille行政總裁的魯生（魯庭暉）有表示，向MIRROR經理人花姐落Order說：「下次個MV，請根據呂生呢種偏好嘅art direction拍佢。」被魯生警告，Edan立即跪低求饒說：「對唔住魯生，小的只是玩玩而已，懇求從輕發落！（今鋪真係玩命）」身為CEO同藝人交流，其實係打成一片，相信懲罰只是說笑而已﹗

呂爵安 魯生特登tag花姐落Order，Edan秒回求饒。
魯生特登tag花姐落Order，Edan秒回求饒。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 MIRROR MakerVille行政總裁魯庭暉。
魯生剛就任新公司MakerVille的CEO。（圖片來源：MakerVille記者會截圖）
呂爵安 日前MIRROR宣布即將於紅館舉辦演唱會，MakerVille行政總裁魯庭暉和MIRROR十二子合照，姜濤和盧瀚霆傍實魯生左右﹗
日前MIRROR宣布即將於紅館舉辦演唱會，MakerVille行政總裁魯庭暉和MIRROR十二子合照，姜濤和盧瀚霆傍實魯生左右﹗（圖片來源：ViuTV）

網友：魯生 IS WATCHING YOU！

網友紛紛留言笑Edan「今次真係玩出火」、「呂爵安請你帶好偶包」、「魯生 IS WATCHING YOU！」、「魯生留言，你已經贏了全宇宙」、「要一致啲，低抄哂12個」、「留名睇Anson Lo姜濤反擊」等等，亦有《膠戰》粉絲見魯生難得在Edan的IG現身，紛紛表示要「集氣」求魯生開拍《膠戰S3》！

呂爵安 Edan被網民指他今次玩大咗﹗
Edan被網民指他今次玩大咗﹗（圖片來源：ViuTV）
呂爵安 網友都希望可以乘機「集氣」，求魯生開拍《膠戰S3》！
網友趁機「集氣」，求魯生開拍《膠戰S3》！（圖片來源：ViuTV）
呂爵安 MIRROR成員間經常互相開玩笑，不時互貼黑圖整蠱對方。
MIRROR成員間經常互相開玩笑，不時互貼黑圖整蠱對方。（圖片來源：ViuTV）
呂爵安 Edan預告新歌《Elevator》即將推出跳舞版MV時，也特登Cap出了Jer的黑圖。
Edan預告新歌《Elevator》即將推出跳舞版MV時，也Cap出了Jer反白眼的黑圖。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 