Edan呂爵安用新角度玩命激嬲魯生 知衰玩大咗即求饒﹗
MIRROR近日為7月舉行的演唱會推出了一張12人的Poster，成員之一的Edan呂爵安開post上載了一段短片和相片，話要嘗試用新角度去欣賞這張Poster，結果激嬲了新公司的CEO魯生﹗？
Edan呂爵安：嘩，邊位呀呢個？
Edan呂爵安在MIRROR是才藝及搞笑擔當，其搞笑功力在《膠戰》盡情發揮﹗近日Edan有新主意，以「用新角度欣賞Poster」為題出post，上載片中他以低抄角度影著MIRROR演唱會海報LED牆中自己的大頭照，發揮搞笑本色：「嘩，邊位呀呢個？」有把疑似姜濤的聲音話：「你試吓影Anson Lo有冇你呢個效果？」Edan立即轉影盧瀚霆Anson Lo，隨即哈哈大笑說：「Anson Lo都奇怪！」接著Edan想惡搞埋姜濤：「太高呀！要zoom近佢。」不過結論不似預期：「同依家差唔多！」
魯生落柯打「懲罰」Edan：請根據呂生呢種偏好拍佢
Edan在帖文中寫道：「有冇試過低炒poster？包保即刻變靚仔！ #玩命post #姜糖神徒唔好鬧我 #教主都仲係咁靚仔 #姜哥直情冇乜分別 #因為… #一直在玩命」結果Anson Lo及姜濤未有表示，卻引來新任MakerVille行政總裁的魯生（魯庭暉）有表示，向MIRROR經理人花姐落Order說：「下次個MV，請根據呂生呢種偏好嘅art direction拍佢。」被魯生警告，Edan立即跪低求饒說：「對唔住魯生，小的只是玩玩而已，懇求從輕發落！（今鋪真係玩命）」身為CEO同藝人交流，其實係打成一片，相信懲罰只是說笑而已﹗
網友：魯生 IS WATCHING YOU！
網友紛紛留言笑Edan「今次真係玩出火」、「呂爵安請你帶好偶包」、「魯生 IS WATCHING YOU！」、「魯生留言，你已經贏了全宇宙」、「要一致啲，低抄哂12個」、「留名睇Anson Lo姜濤反擊」等等，亦有《膠戰》粉絲見魯生難得在Edan的IG現身，紛紛表示要「集氣」求魯生開拍《膠戰S3》！