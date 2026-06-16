Edan新歌MV《壞人一個》女主角曝光 22歲「GenZ女神」Hanna身份惹熱議
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Edan呂爵安新歌《壞人一個》MV近日正式上線，除了他再度自導自演備受關注外，MV女主角更成為全城熱搜焦點。這位22歲、擁有超過11萬Instagram粉絲的自由身模特兒Hanna，憑藉日系清純外貌與Edan大演親密對手戲，一夜之間引爆網絡討論。
Edan三度自導自演與Hanna上演煙韌分手戲
《壞人一個》由張天穎包辦曲詞，是Edan繼《1206》後於今年6月推出的全新個人單曲。MV中Edan與Hanna飾演一對深愛卻被迫分開的情侶，兩人有多場甜蜜又煙韌的親密互動片段，以強烈反差帶出男主角分手後獨自懷念、百般拉扯的寂寞感。Edan今次已是第三度親自執導個人MV，以孤獨感十足的畫面探討「有一種愛叫做放手」的遺憾與溫柔。
Hanna發文感謝導演Edan大力推薦新歌
歌曲正式推出後，Hanna隨即在其Threads帳號發文，感謝整個團隊對她的信任，並特別多謝導演Edan給予機會。她大力推薦粉絲支持這首MV，言辭間流露出對首次參與大型音樂錄像製作的興奮與感激。Hanna畢業於香港城市大學市場營銷學系，目前以自由身模特兒及KOL身份活躍於社交平台，曾參與7-Eleven及MAKE UP FOR EVER等品牌廣告拍攝，被封為「GenZ女神」。
22歲城大畢業模特兒憑日系無辜感走紅網絡
Hanna的Instagram帳號@awtokki坐擁超過110,000名粉絲，主要分享穿搭、美妝及模特兒工作日常。她自帶的日系無辜感精緻五官與空氣感中短髮，經常被網民誤認為日本櫻花妹。在正式參演《壞人一個》MV之前，她已曾獲時尚平台邀請以「大學生兼模特兒」雙重身份接受專訪，並開設副帳號@hanna0104_專門記錄Casting作品。從兼職學生模特兒到全職Freelance，再到成為MIRROR成員MV女主角，她的幕前之路正急速升溫。
粉絲期待Hanna進軍影視圈甚至參與綜藝節目
《壞人一個》MV曝光後，不少網民紛紛留言大讚Hanna的清純外貌與自然演技，有粉絲直言「終於搵到一個唔係花瓶嘅MV女主角」，亦有人表示「佢同Edan嘅化學反應好強，睇到心都酸埋」。更有網民開始期待她未來能接拍更多音樂錄像，甚至進軍影視圈或參與綜藝節目，認為以她的外貌條件和鏡頭感，絕對有潛力成為下一位從網紅轉型的幕前新星。
圖片來源：IG@aw_tokki資料或影片來源：原文刊於新假期