Edan新歌MV《壞人一個》女主角曝光 22歲「GenZ女神」Hanna身份惹熱議

Edan呂爵安新歌《壞人一個》MV近日正式上線，除了他再度自導自演備受關注外，MV女主角更成為全城熱搜焦點。這位22歲、擁有超過11萬Instagram粉絲的自由身模特兒Hanna，憑藉日系清純外貌與Edan大演親密對手戲，一夜之間引爆網絡討論。