56歲吳君如自爆狂迷勁過Edan呂爵安粉絲：攞住紮花喺你樓下等
吳君如讚Edan號召力驚人
現年64歲的鄭裕玲問25歲的Edan：「知唔知我哋係邊個？」Edan為「求生」即答：「我梗係知啦，我細個好鍾意睇八卦雜誌，我一去痾屎就揸住睇！」吳君如和Edan早前落區在街上的新片海報簽名，爵屎們紛紛撕下Edan的海報，吳君如說：「嗰個情形好感動，有個爸爸揸住架四驅…」鄭裕玲說：「你畀Edan講吓好唔好？」吳君如解釋：「我要介紹佢威力點勁！嗰個爸爸掟住彎入嚟，個妹妹落車見到幾開心，佢係第一個摵poster，講完！」鄭裕玲問Edan是否已習慣這類情景？他說：「又唔係習慣，自己冇諗過MIRROR呢一年好似突然間多咗好多人關注同喜愛。」
鄭裕玲嘲吳君如冇Fans等
鄭裕玲追問有沒有Fans在他的寓所樓下守候？Edan說：「我都有試過有，當然唔可以太過份，如果你係我，你都唔想私人時間太過俾人關注住，但我啲fans好有禮貌，好乖！」鄭裕玲笑問吳君如有否試過被fans等？吳君如說：「你好似覺得我冇咁嘅，你點解笑嘅？梗係有啦，有啲真係瘋狂fans嚟㗎，攞住紮花喺你樓下等嗰啲，你冇呀？」Edan面對兩位前輩互寸，無奈笑說：「我發覺自己喺戰爭入面！」鄭裕玲得戚回應吳君如：「我嗰啲（fans）好正經，好學術性，好文青。」
Edan有喜感：我鍾意引人笑
問到吳君如覺得Edan的喜感如何？她說：「我睇《大叔的愛》，係好正，好笑，大家好鍾意佢入面啲角色，而家又興HeHe，佢又討好，我原本都唔係好追電視劇，為咗佢都追咗幾集。我覺得佢係一個好放鬆嘅人，同埋佢冇乜包袱。」鄭裕玲插嘴:「我最鍾意睇BL。」Edan說：「我唔介意呢類型角色，我本身鍾意引人笑，某程度上做一啲誇張啲、膠啲，我會擅長少少。」網民睇完三人的訪問後大讚：「Edan有觀眾緣，轉數快，最後條問題答得好好，又好笑！將君如缺點講得咁好笑，真係好醒目！」、「Do姐同君如兩個老死勁有默契，拳來腳往，難得Edan咁新都可以接得住。」
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