56歲吳君如自爆狂迷勁過Edan呂爵安粉絲：攞住紮花喺你樓下等

由鄭裕玲主持的商台節目《口水多過浪花》，今年初訪問為電影《闔家辣》宣傳的吳君如和人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan），由於疫情關係，《闔家辣》由原定農曆新年延至本月14日才上映，故此該訪問近日才播出。鄭裕玲愛MIRROR和ERROR街知巷聞，所以要求吳君如收聲讓Edan講：「我同Edan傾吓先，你介唔介意呀？你唔好忍唔住插口呀！」吳君如笑說：「好，好，我忍一忍呀！」