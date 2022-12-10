港女藝人Erena素海霖跟日本風真空遊尖沙嘴片近34萬人觀賞

日本「不戴胸圍散步」風潮竟吹襲香港，曾在ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》中以「偷食專家」身份分享經歷的25歲Erena素海霖，日前於其YouTube頻道「Thisisshl 素小姐」公開一條在尖沙咀海旁拍的「真空」散步片，至今日已吸引近34萬人觀賞，作風大膽的素海霖無懼途人的注目禮，仲話獻出咗自己的第一次。