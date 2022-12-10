港女藝人Erena素海霖跟日本風真空遊尖沙嘴片近34萬人觀賞
素海霖真空散步片被熱議
本地女藝人Erena素海霖拍了一條在尖沙嘴海傍真空遊街的影片，被指效法日本潮興「不戴胸圍散步」的風氣，更引發網絡熱議，該「飛釘」影片至今吸引近34萬人瀏覽，習慣以性感示人的素海霖在其YouTube頻道分享感受竟表示：「第一次不穿內衣在尖沙咀散步，有點緊張和害羞。」
當男途人透明
素海霖的「飛釘」片長約三分半鐘，本來身穿白色長外套的她在鏡頭前大方除褸，內穿大V領肉色薄線衫，當時已是晚上，孭住個𠝹波袋的素海霖明顯出現「飛釘」情況，開頭表現有點緊張，不過愈戰愈勇，行到去在海旁如入無人之境，更擺出各款搔首弄姿甫士，例如攤開雙手、自行揸Cam低炒自拍等，雖然被不少男途人行注目禮，素海霖依然無懼繼續散步。
網民留言支持
這個真空散步熱潮被視為追求性別平等的「解放乳頭運動」(Free the Nipple)的變奏版，運動今年在日本盛行，不少網紅不戴胸圍在街閒逛並自拍到社交媒體，而香港代表暫時就只有素海霖。對於素海霖參與這個運動，絕大支持者都是男網民，不少人在其YouTube頻道留言，但亦有人笑指素海霖身材唔夠勁，自曝其短。
素海霖自稱「暗黑港版王淨」
今年25歲的素海霖去年曾參演電影《#PTGF出租女友》，早前曾上ViuTV節目《晚吹：戀講嘢》做嘉賓，自稱「暗黑港版王淨」（王淨為台灣演員曾憑電影《返校》獲台北電影獎最佳女主角），其言論非常大膽，自爆曾發現男友偷食，為報復對方自己亦出軌，一年出軌四至六次，更指出軌是人之常情，不過男友由始到終都沒有發現她有任何異樣，最後她還向男友自爆罪證，展示與第三者的聊天記錄，男友為此嬲到向她動粗。
其他激凸性感照
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
讀者留言