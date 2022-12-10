素海霖

港女藝人Erena素海霖跟日本風真空遊尖沙嘴片近34萬人觀賞

最新娛聞
東方新地

廣告

日本「不戴胸圍散步」風潮竟吹襲香港，曾在ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》中以「偷食專家」身份分享經歷的25歲Erena素海霖，日前於其YouTube頻道「Thisisshl 素小姐」公開一條在尖沙咀海旁拍的「真空」散步片，至今日已吸引近34萬人觀賞，作風大膽的素海霖無懼途人的注目禮，仲話獻出咗自己的第一次。

素海霖 素海霖Erena平時在社交網都會發放呢類照片。
素海霖Erena平時在社交網都會發放呢類照片。（圖片來源：[email protected] Thisisshl ）
素海霖 上周三素海霖在其社交網上載一段長3分鐘35秒的「真空」散步影片，影片hashtag「ノーブラ散歩不戴胸圍散步)」，效法日本的「真空散步」熱潮。
上周三素海霖在其社交網上載一段長3分鐘35秒的「真空」散步影片，影片hashtag「ノーブラ散歩(不戴胸圍散步)」，效法日本的「真空散步」熱潮。（圖片來源：[email protected] Thisisshl）

素海霖真空散步片被熱議

本地女藝人Erena素海霖拍了一條在尖沙嘴海傍真空遊街的影片，被指效法日本潮興「不戴胸圍散步」的風氣，更引發網絡熱議，該「飛釘」影片至今吸引近34萬人瀏覽，習慣以性感示人的素海霖在其YouTube頻道分享感受竟表示：「第一次不穿內衣在尖沙咀散步，有點緊張和害羞。」

素海霖 素海霖在其YouTube頻道「 Thisisshl 素小姐」發放「飛釘」片，留言表示有點緊張，花片至今已吸引近34萬人觀看。
素海霖在其YouTube頻道「 Thisisshl 素小姐」發放「飛釘」片，留言表示有點緊張，花片至今已吸引近34萬人觀看。（圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐）
素海霖 影片一開始見素海霖著住件白色長褸。
影片一開始見素海霖著住件白色長褸。（圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐）
素海霖 素海霖行上通往尖沙嘴海傍的行人天橋。
素海霖行上通往尖沙嘴海傍的行人天橋。（圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐）

當男途人透明

素海霖的「飛釘」片長約三分半鐘，本來身穿白色長外套的她在鏡頭前大方除褸，內穿大V領肉色薄線衫，當時已是晚上，孭住個𠝹波袋的素海霖明顯出現「飛釘」情況，開頭表現有點緊張，不過愈戰愈勇，行到去在海旁如入無人之境，更擺出各款搔首弄姿甫士，例如攤開雙手、自行揸Cam低炒自拍等，雖然被不少男途人行注目禮，素海霖依然無懼繼續散步。

素海霖 素海霖好快手除咗件褸。
素海霖好快手除咗件褸。（圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐）

網民留言支持

這個真空散步熱潮被視為追求性別平等的「解放乳頭運動」(Free the Nipple)的變奏版，運動今年在日本盛行，不少網紅不戴胸圍在街閒逛並自拍到社交媒體，而香港代表暫時就只有素海霖。對於素海霖參與這個運動，絕大支持者都是男網民，不少人在其YouTube頻道留言，但亦有人笑指素海霖身材唔夠勁，自曝其短。

素海霖
（圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐）
素海霖
（圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐）
素海霖
（圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐）
素海霖
（圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐）
素海霖
（圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐）

素海霖自稱「暗黑港版王淨」

今年25歲的素海霖去年曾參演電影《#PTGF出租女友》，早前曾上ViuTV節目《晚吹：戀講嘢》做嘉賓，自稱「暗黑港版王淨」（王淨為台灣演員曾憑電影《返校》獲台北電影獎最佳女主角），其言論非常大膽，自爆曾發現男友偷食，為報復對方自己亦出軌，一年出軌四至六次，更指出軌是人之常情，不過男友由始到終都沒有發現她有任何異樣，最後她還向男友自爆罪證，展示與第三者的聊天記錄，男友為此嬲到向她動粗。

素海霖 素海霖去年在《#PTGF出租女友》中與男主角恆仔有對手戲。
素海霖去年在《#PTGF出租女友》中與男主角恆仔有對手戲。（圖片來源：《#PTGF出租女友》影片截圖）
素海霖 素海霖早前曾上ViuTV節目《晚吹：戀講嘢》做嘉賓，當透露現時是單身。
素海霖早前曾上ViuTV節目《晚吹：戀講嘢》做嘉賓，當透露現時是單身。（圖片來源：ViuV影片截圖）
素海霖 素海霖表示拍拖時出軌偷食好平常。
素海霖表示拍拖時出軌偷食好平常。（圖片來源：ViuV影片截圖）
素海霖 素海霖在節目中言論非常之大膽。
素海霖在節目中言論非常之大膽。（圖片來源：ViuV影片截圖）

其他激凸性感照

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Thisisshl 素小姐、[email protected] Thisisshl

讀者留言

熱門文章

 