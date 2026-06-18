ERROR肥仔女友14周年放閃 另類造型再成網民焦點 霸氣回應獲讚

ERROR肥仔梁業與初戀女友阿芬因跳舞結緣，自2012年起拍拖至今已14年，中間雖經歷過短暫分手，但二人感情愈挫愈堅。近日阿芬在社交平台高調放閃慶祝周年紀念，一句甜蜜告白令粉絲大呼羨慕，而她的剷青造型更意外成為話題焦點。