ERROR肥仔女友14周年放閃 另類造型再成網民焦點 霸氣回應獲讚
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ERROR肥仔梁業與初戀女友阿芬因跳舞結緣，自2012年起拍拖至今已14年，中間雖經歷過短暫分手，但二人感情愈挫愈堅。近日阿芬在社交平台高調放閃慶祝周年紀念，一句甜蜜告白令粉絲大呼羨慕，而她的剷青造型更意外成為話題焦點。
阿芬貼甜蜜合照慶祝14周年形容如中六合彩
阿芬近日在社交平台貼出與肥仔的合照，相中肥仔搭住她膊頭，而她就向鏡頭單眼嘟嘴，畫面甜蜜。她在帖文中坦言自己平日不算幸運，但認為所有運氣都用在遇到肥仔身上，更形容「日日都中六合彩咁」，字裡行間盡顯對這段感情的珍惜與滿足。她又幽默自嘲合照「有啲似關懷兒童」，惹來一眾粉絲留言大讚二人可愛。
肥仔曾大方承認復合二人感情更上一層樓
肥仔參加《全民造星》時已與阿芬交往多年，2021年二人曾宣布分手，阿芬當時表示「因了解而分開其實也算是感情路上最好的結果」，而肥仔亦稱會互相扶持。不過分手翌年，二人被拍到一同出席演唱會，肥仔其後大方承認復合，自此感情穩定發展，未再傳出任何風波。
二人因跳舞結緣拍拖14年由初戀走到現在
肥仔與阿芬的愛情故事始於2012年，當年二人因跳舞認識並開始交往，阿芬可說是肥仔的初戀女友。即使肥仔其後加入ERROR出道成為藝人，面對工作與生活的轉變，二人依然攜手走過14個年頭。阿芬一直低調支持肥仔事業，偶爾在社交平台分享二人日常，令粉絲見證這段長跑愛情。
阿芬剷青造型惹誤會霸氣回應展現自信態度
阿芬以剷青短髮造型示人，曾有網民誤以為她身體出現問題，留言「祝早日康復」，她則大方回覆：「唔好意思我好健康，只係喜歡短頭髮。」她更曾撰文解釋剷青對她而言是一次與自己重要的對話，「比到我好大嘅自信，同埋睇到自己更多嘅棱角」，強調無論外界有何意見都不會影響心情。網民紛紛留言讚賞她的自信態度，有人表示「好欣賞佢做自己」，亦有粉絲大讚二人是圈中模範情侶，祝福他們繼續幸福。
圖片來源：IG@cyfann_sistarush資料或影片來源：原文刊於新假期