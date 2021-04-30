ERROR自肥企画｜重溫《花姐ERROR遊》九個必睇環節！193敢言背後原來最驚係…
編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：ViuTV
ERROR自肥企画｜重溫《花姐ERROR遊》九個必睇環節
（一）到女僕Cafe玩Cosplay 193被同化
第2集《花姐ERROR遊》中，ERROR四位成員和花姐一同在Cosplay變裝後到訪東京女僕Cafe進行拍攝，當時肥仔化身布歐、193換上女僕裝、保錡扮外星人、Dee扮成熱狗，場面相當搞笑。去到女僕Cafe時，女僕更要求ERROR四子一齊做出可愛動作，十分頂癮。
（二）鬥食辣拉麵食到嘔
第3集節目組安排五人食勁辣拉麵，該店拉麵有分5級辣，ERROR四子和花姐逐級挑戰，雖然保錡是最食不到辣的一個，但他每次都勁快食完，勁勇的態度獲得眾人的讚賞。最後肥仔、193和保錡都食到嘔，相當癡線。
（三）第一次炸Sound Bear
第4集節目組為整蠱花姐，特意夾埋ERROR四子，扮拍攝「旅遊小貼士」Item，結果是引爆ViuTV吉祥物Sound Bear。可是最終花姐並沒有被嚇到，反而覺得他們十分無聊，浪費了錢去炸Sound Bear。之後在第二季《花姐ERROR遊2》，ERROR又炸過一次Sound Bear，而在即將開播的《ERROR自肥企画》中，ERROR將會第3度重現這幕經典炸Sound Bear的情境！
（四）保錡挑戰跳笨豬跳失敗 落淚爆喊
第5集節目組安排ERROR和花姐跳笨豬跳一幕，令觀眾印象非常深刻，當時花姐非常霸氣一下就跳了下去，又講到：「我今日跳咗落去，ERROR你地一定要紅。」但本身畏高的保錡就始終克服不到心理關口，遲遲也未肯跳，最後更落下淚來。
（五）勇闖鬼屋 花姐嚇到花容失色
第7集眾人要挑戰日本鬼屋，今次派出阿Dee與花姐一同內進，一向霸氣的花姐全程撓實阿Dee，非常少女，可見她的確十分怕鬼。花姐自言在鏡頭面前似個癲婆一樣大叫，但觀眾就覺得可以見到花姐另一面，十分難得。
（六）一眾肌肉男現身花姐眼前
第9集節目組安排眾人到一間特色酒吧，原來該酒吧有一隊大隻佬男團駐場，他們也是和ERROR一樣有著夢想。不過肌肉在前，花姐也不為所動，反而ERROR四子換上吊帶衫扮大隻佬，場面相當爆笑。
（七）193出茅招挑戰體能
第12集幕後安排ERROR到忍者道場拜師學藝，之後再到公園與大隻佬比試，結果在「空中漫步」中，身高取勝的193出茅招，因此輕易贏出比賽，而其他成員也輸給對方，但過程爆笑，贏輸已不是重點。不過最令人驚喜是，導演Mike居然一Take成功，比ERROR體能還要好。
（八）193勁驚鹿嚇到喊
193出名怕動物，第13集製作組安排ERROR到奈良公園，希望可以幫193克服怕動物的恐懼。幕後更貼了勁多餅在193背部，結果很多鹿追住193，最後他也忍不住流下男兒淚。
（九）保錡生食魚眼
癡線幕後在第14集安排眾人挑戰生食魚眼，該魚眼又腥又臭，肥仔一咬即嘔。此時，花姐派了試食專員代自己食，ERROR就揀了保錡比賽，最後保錡一口氣將魚眼擺入口，相當霸氣，非常人可以做到。
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《ERROR自肥企画》首播 ERROR四子攞正牌自肥
ViuTV新一輯由ERROR主持的節目《ERROR自肥企画》將由下周一（5月3日）起，逢星期一至五晚上11時正播放。非主流男子組合ERROR自出道以來都在演藝路上載浮載沉，但憑著在《ERROR遊》系列及《ERROR自救TV》中真誠又毫無保留的演出，終於感動廣大觀眾，贏得掌聲，也總算「自救」了面前的演藝路。自信滿載，這次強勢回歸就是要拿著民意當令箭，自把自為一次，用公司資源盡情「自肥」，滿足一己私慾同時，用最「ERROR」的方式娛樂大家！
節目第一集ERROR繼續貫徹其無厘頭作風，一出場即惡搞日本動漫角色，其中193更以女裝短裙示人，令人又驚又喜。此外，ERROR亦邀得「Double S」沈殷怡、陳欣妍，以及組合P1X3L搞笑客串。
惡搞一番後，節目中再現《ERROR遊》系列似曾相識的場景，ERROR被帶到一個Sound Bear雕塑前，在毫無預警下Sound Bear突然爆炸，嚇得四子立刻後退。
之後ERROR進行首個「自肥」遊戲，各人要從四面特製牆壁中揀選其中一面，再以高速奔跑衝破牆壁，當中只有一人最後能成功避開牆後的顏料池，奪得港幣1,000元現金獎。四子為了「自肥」，不惜一切互相殘殺，引發連串瘋狂爆笑事件！