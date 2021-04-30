ERROR自肥企画｜重溫《花姐ERROR遊》九個必睇環節！193敢言背後原來最驚係…

ViuTV搞笑組合ERROR近日人氣急升，由ERROR主持的新節目《ERROR自肥企画》將於下周一（5月3日）播出，不少人都相當期待。在新節目出街前，大家不如一齊重溫一下《ERROR自肥企画》的前作，也是ERROR首個同花姐合作主持的節目《花姐ERROR遊》中的必睇環節 ，包你睇完開心晒！

編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：ViuTV