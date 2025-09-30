碧咸御用紋身師Gabe｜爆紅星腳板底紋一物即奪影帝！親述撞鬼經歷：見到兩個半身小朋友

昨晚（29日）「萬人迷」碧咸的御用紋身師Gabe（沈龍威），在靈異直播節目《直播靈接觸》中大爆驚人內幕，場面震撼！他透露曾為一名屢戰屢敗的香港男星在神秘部位紋身，結果對方竟一舉奪得金像影帝。Gabe更分享自己由不信鬼神到親眼撞鬼的恐怖經歷，究竟是哪位影帝？他又看到了甚麼？