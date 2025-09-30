碧咸御用紋身師Gabe｜爆紅星腳板底紋一物即奪影帝！親述撞鬼經歷：見到兩個半身小朋友
昨晚（29日）「萬人迷」碧咸的御用紋身師Gabe（沈龍威），在靈異直播節目《直播靈接觸》中大爆驚人內幕，場面震撼！他透露曾為一名屢戰屢敗的香港男星在神秘部位紋身，結果對方竟一舉奪得金像影帝。Gabe更分享自己由不信鬼神到親眼撞鬼的恐怖經歷，究竟是哪位影帝？他又看到了甚麼？
Gabe節目驚爆內幕 助靚仔男星腳板底紋星奪影帝
殿堂級紋身師Gabe在節目中分享了一段改變男星命運的經歷，因而被譽為「幸運紋身師」。他憶述，本港一位外型俊朗的當紅男藝人前來求助，對方表示自己已獲提名多屆金像獎最佳男主角，但每次都名落孫山，更心灰意冷地說：「如果今次再輸，就以後都唔接受提名。」由於該男星既怕痛，又不想紋身被外界知道，Gabe便提出了一個絕妙的解決方案。他笑著說：「我喺佢腳板底紋咗一粒紅星。」結果奇蹟發生，該男星當年真的成功擊敗所有對手，首次贏得影帝殊榮，這個秘密至今仍是圈中一個未解之謎。
紋身師Gabe親述撞鬼經歷 「見到兩個半身小朋友」
原來Gabe本身是天主教徒，後來機緣巧合下才改信佛教，而轉捩點竟是一次恐怖的撞鬼經歷。他憶述，十多歲時跟朋友到泰國拜訪一位高僧，當時抱著參觀心態坐在幾百人的最後排，沒想到師傅講完佛後，竟突然點名要他上前，並堅持要收他為徒，理由是看到他身上有光環。當時半信半疑的Gabe為讓師傅知難而退，大膽開出條件：「我話師傅畀我見到鬼，就信喇。」師傅為他進行法事後便讓他回港。沒想到不足一星期，Gabe竟真的在香港首次接觸靈體，他驚恐地表示，親眼見到兩個只有半身、梳著兩個髻的小朋友。這次經歷徹底顛覆他的世界觀，他二話不說立即買機票返回泰國拜師學法。
Gabe獲泰皇室認證 親製佛牌成信物
Gabe在泰國學法後，道行高深，更成為少數可以製作佛牌的師傅。他透露，早年與師傅合製的一批佛牌，更獲得泰王及公主的官方認證，可見其地位非凡。憑藉多年與靈界打交道的經驗，Gabe在節目中亦向觀眾提供旅行忠告，他特別提醒大家到東南亞旅行時，千萬不要隨便購買面具、公仔或雕像等物品，因為這些物件很容易藏有惡靈，招惹禍患。他表示曾接觸過不少求助個案，都是因為亂買手信而惹禍上身，而最終的解決方法，往往都是直接一把火將物品燒毀，才能永絕後患。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期