GAME霸王｜8大女神逐個睇 性感造型全曝光 滕麗名Lolly Talk最搶鏡

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MUSE TV全新遊戲真人騷《GAME霸王》首集正式開播，馬天佑化身「獄長」，帶領八位女星入住「愛情監獄」，展開一場狼人殺式心理戰。眾人要在信任與背叛之間作出抉擇，期間不斷互相試探、猜身份，更要用道具槍淘汰對手，爆笑之餘亦充滿反轉。最令人意外的是，倪晨曦誤殺陳瀅後即時觸發「殉情機制」，雙雙出局，成為首集最大話題。

遊戲規則反轉再反轉 誤殺好人即雙雙淘汰

由馬天佑主持的《GAME霸王》首集以《有情人終成惡者》為主題，八位女星分成「有情人」及「惡者」兩大陣營，透過配對、推理及心理戰找出對方身份。每晚玩家都要決定相信對方，還是扣下道具槍淘汰對手。當遊戲進入尾聲，倪晨曦因誤判身份射殺陳瀅，結果揭曉對方原來是同陣營，立即觸發「殉情機制」，兩人齊齊淘汰，令全場大感意外。

Coffee林芊妤、岑麗香成功識破惡者

經過連番鬥智鬥演技後，Coffee林芊妤及岑麗香成功憑觀察力鎖定真正惡者，分別淘汰滕麗名及Yanny，成為最後贏家。

《GAME霸王》8大女神逐個睇

game霸王 陳瀅 （圖片來源：YouTube@MUSE TV）
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1. 50歲滕麗名化身有仇必報劍客慘敗

現年50歲滕麗名近年憑電影《尋秦記》再受關注，今次難得參加真人騷，更抽中「惡者」身份，化身「有仇必報劍客」。她全程靠演技誤導其他玩家，可惜最後仍被Coffee林芊妤識破，成為其中一位被淘汰的惡者。

game霸王 陳瀅 （圖片來源：IG@musetv_hk）
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game霸王 陳瀅 （圖片來源：YouTube@MUSE TV）
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2. 21歲Lolly Talk 阿妹展現反手顛倒特務魅力

年僅21歲Lolly Talk成員阿妹平日形象甜美，今次換上特務造型參戰，展現截然不同一面。面對各種心理戰，她一直保持冷靜，亦令不少觀眾驚喜她原來相當淡定。

game霸王 陳瀅 （圖片來源：IG@musetv_hk）
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3. 41歲岑麗香化身愛情復仇者奪冠

擁有甜美笑容41歲岑麗香近年逐漸復出幕前，今次參加《GAME霸王》化身「愛情復仇者」。她一路憑細心觀察分析局勢，最後成功識破惡者身份，成為首集勝出者之一。

game霸王 陳瀅 （圖片來源：IG@musetv_hk）
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4. 36歲紅髮陳瀅慘遭倪晨曦誤殺淘汰

36歲陳瀅今集屬於好人陣營，一直努力建立其他玩家信任。可惜最後被倪晨曦誤判身份射殺，更觸發「殉情機制」，成為首集最具話題的一幕。

game霸王 陳瀅 （圖片來源：IG@musetv_hk）
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5. 36歲Coffee林芊妤憑超強直覺看穿謊言

36歲的Coffee林芊妤近年活躍於瑜伽及網上平台，今次在節目中展現出超強觀察力。面對滕麗名的演技攻勢仍成功識破對方身份，最後順利晉身勝利者。

game霸王 陳瀅 （圖片來源：IG@musetv_hk）
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6. 28歲Lolly Talk Yanny暗黑蘿莉風格極吸睛

28歲Yanny同樣出身自《全民造星4》，Yanny今次抽中惡者身份，以暗黑造型示人，全程努力隱藏真正身份，嘗試誤導其他玩家。可惜最後仍被岑麗香看穿，未能成功逆轉戰局。

game霸王 陳瀅 （圖片來源：IG@musetv_hk）
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7. 52歲周汶錡展現荊棘女王霸氣風範

現年52歲周汶錡今次難得參與遊戲真人騷，以「荊棘女王」造型登場，氣場十足。雖然未能成為最後贏家，但在遊戲中的表現依然成為不少觀眾焦點。

game霸王 陳瀅 （圖片來源：IG@musetv_hk）
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8. 38歲倪晨曦錯殺好人觸發殉情機制

曾奪得多倫多華裔小姐冠軍倪晨曦近年轉型為知名網絡紅人及瑜伽導師，並於2020年創立個人瑜伽體驗館。倪晨曦今集承受巨大心理壓力，最終因誤判身份淘汰陳瀅，隨即觸發「殉情機制」，兩人同時出局。這個反轉亦成為首集播出後最多網民討論的情節。

game霸王 陳瀅 （圖片來源：IG@musetv_hk）
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game霸王 陳瀅 （圖片來源：IG@musetv_hk）
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圖片來源：IG@musetv_hk、YouTube@MUSE TV資料或影片來源：原文刊於新假期

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