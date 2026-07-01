GAME霸王｜8大女神逐個睇 性感造型全曝光 滕麗名Lolly Talk最搶鏡
遊戲規則反轉再反轉 誤殺好人即雙雙淘汰
由馬天佑主持的《GAME霸王》首集以《有情人終成惡者》為主題，八位女星分成「有情人」及「惡者」兩大陣營，透過配對、推理及心理戰找出對方身份。每晚玩家都要決定相信對方，還是扣下道具槍淘汰對手。當遊戲進入尾聲，倪晨曦因誤判身份射殺陳瀅，結果揭曉對方原來是同陣營，立即觸發「殉情機制」，兩人齊齊淘汰，令全場大感意外。
Coffee林芊妤、岑麗香成功識破惡者
經過連番鬥智鬥演技後，Coffee林芊妤及岑麗香成功憑觀察力鎖定真正惡者，分別淘汰滕麗名及Yanny，成為最後贏家。
《GAME霸王》8大女神逐個睇
1. 50歲滕麗名化身有仇必報劍客慘敗
現年50歲滕麗名近年憑電影《尋秦記》再受關注，今次難得參加真人騷，更抽中「惡者」身份，化身「有仇必報劍客」。她全程靠演技誤導其他玩家，可惜最後仍被Coffee林芊妤識破，成為其中一位被淘汰的惡者。
2. 21歲Lolly Talk 阿妹展現反手顛倒特務魅力
年僅21歲Lolly Talk成員阿妹平日形象甜美，今次換上特務造型參戰，展現截然不同一面。面對各種心理戰，她一直保持冷靜，亦令不少觀眾驚喜她原來相當淡定。
3. 41歲岑麗香化身愛情復仇者奪冠
擁有甜美笑容41歲岑麗香近年逐漸復出幕前，今次參加《GAME霸王》化身「愛情復仇者」。她一路憑細心觀察分析局勢，最後成功識破惡者身份，成為首集勝出者之一。
4. 36歲紅髮陳瀅慘遭倪晨曦誤殺淘汰
36歲陳瀅今集屬於好人陣營，一直努力建立其他玩家信任。可惜最後被倪晨曦誤判身份射殺，更觸發「殉情機制」，成為首集最具話題的一幕。
5. 36歲Coffee林芊妤憑超強直覺看穿謊言
36歲的Coffee林芊妤近年活躍於瑜伽及網上平台，今次在節目中展現出超強觀察力。面對滕麗名的演技攻勢仍成功識破對方身份，最後順利晉身勝利者。
6. 28歲Lolly Talk Yanny暗黑蘿莉風格極吸睛
28歲Yanny同樣出身自《全民造星4》，Yanny今次抽中惡者身份，以暗黑造型示人，全程努力隱藏真正身份，嘗試誤導其他玩家。可惜最後仍被岑麗香看穿，未能成功逆轉戰局。
7. 52歲周汶錡展現荊棘女王霸氣風範
現年52歲周汶錡今次難得參與遊戲真人騷，以「荊棘女王」造型登場，氣場十足。雖然未能成為最後贏家，但在遊戲中的表現依然成為不少觀眾焦點。
8. 38歲倪晨曦錯殺好人觸發殉情機制
曾奪得多倫多華裔小姐冠軍倪晨曦近年轉型為知名網絡紅人及瑜伽導師，並於2020年創立個人瑜伽體驗館。倪晨曦今集承受巨大心理壓力，最終因誤判身份淘汰陳瀅，隨即觸發「殉情機制」，兩人同時出局。這個反轉亦成為首集播出後最多網民討論的情節。