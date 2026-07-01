GAME霸王｜8大女神逐個睇 性感造型全曝光 滕麗名Lolly Talk最搶鏡

MUSE TV全新遊戲真人騷《GAME霸王》首集正式開播，馬天佑化身「獄長」，帶領八位女星入住「愛情監獄」，展開一場狼人殺式心理戰。眾人要在信任與背叛之間作出抉擇，期間不斷互相試探、猜身份，更要用道具槍淘汰對手，爆笑之餘亦充滿反轉。最令人意外的是，倪晨曦誤殺陳瀅後即時觸發「殉情機制」，雙雙出局，成為首集最大話題。