GAME霸王｜馬天佑新節目8女困別墅互相廝殺 網民讚有望成第2個墨魚遊戲
8位女玩家困入愛情監獄展開信任與背叛極限博弈
節目由馬天佑擔任「獄長」主持，8位嘉賓包括滕麗名、黃敏蕎、香香、陳瀅、Coffee林芊妤、Yanny、周汶錡及Elva，各人被賦予獨特稱號進入封閉別墅。遊戲將每天分為白天配對與夜間試探兩個階段，玩家在5分鐘自由交流後必須作出極限抉擇——選擇「信任」擁抱對方，或選擇「懷疑」拿起機關槍掃射。若兩位弱者互信擁抱則雙雙存活，但若弱者擁抱了惡者則會被暗黑傾瀉導致淘汰；成功開槍擊中惡者可將其消滅，但誤殺弱者則觸發殉情機制雙雙出局。最關鍵一條規則是：惡者絕對不能直接開槍殺人，只能靠演技與謊言誘騙他人自相殘殺。
馬天佑親自設計遊戲機制將自己歌曲實體化
馬天佑表示整個遊戲概念源自其單曲《有情人終成惡者》，歌詞描述在充滿欺騙與背叛的感情中，原本單純的有情人如何在無數次被傷害後黑化成比對方更狠毒的惡者。節目組將這個概念實體化，打造出一場結合心理博弈與情感考驗的社交生存遊戲。馬天佑以獄長身份主導全場節奏，宣布規則並見證每一輪生死判定，他在節目中形容這座別墅為「愛情監獄」，所有玩家必須在信任與懷疑之間押上自己的命運。
Elva誤殺陳瀅觸發殉情機制兩人雙雙出局
遊戲進入關鍵回合時，場面出現戲劇性反轉。Elva選擇開槍射向陳瀅，但結果揭曉後發現陳瀅其實是弱者而非惡者，誤殺同伴隨即觸發殉情機制，Elva亦被強制淘汰，兩人雙雙出局。緊接著Coffee林芊妤果斷開槍射向滕麗名，香香則開槍射向Yanny，當馬天佑揭曉身份時，滕麗名與Yanny正是隱藏在眾人之中的兩位惡者，兩位弱者精準判斷成功反殺，最終由Coffee與香香勝出存活。
網民激讚有機會成為第二個墨魚遊戲
節目播出後在社交平台引發大量討論，不少網民對遊戲機制的精密設計讚不絕口。有網民直言「有機會成為第二個墨魚遊戲」，認為節目將心理博弈與真人秀完美結合，極具國際化潛力。亦有觀眾表示被Elva誤殺陳瀅一幕震撼，留言稱「嗰下真係成個人彈起，估唔到殉情機制咁殘忍」。另有網民分析Coffee林芊妤全程冷靜觀察、最後一擊即中的表現，形容她「根本係天生玩家，讀心術滿分」，期待節目推出更多集數挑戰更複雜的遊戲規則。