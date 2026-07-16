GAME霸王｜馬天佑新節目8女困別墅互相廝殺 網民讚有望成第2個墨魚遊戲

MUSE TV全新遊戲真人秀《GAME霸王》首集以馬天佑2026年單曲《有情人終成惡者》為藍本，將8位女嘉賓困入封閉別墅展開狼人殺式心理博弈，當中陳瀅、Coffee林芊妤、滕麗名等人氣女星悉數參戰，最終結局出現連環誤殺與反殺，兩位「弱者」成功揭穿惡者身份逆轉求生，節目播出後旋即引爆網民熱議。