全民造星6｜Gareth T做評審被轟冇料 爆笑金句瞬間逆轉網民態度

今晚《全民造星6》播出後，評審Gareth T的表現成為全城熱話。節目開始時網民質疑他的評審資格，認為他評語太少不適合做評判，但隨著節目進行，Gareth T突然爆出連串爆笑金句，瞬間扭轉全場氣氛，網民態度180度大轉彎。