全民造星6｜Gareth T做評審被轟冇料 爆笑金句瞬間逆轉網民態度
今晚《全民造星6》播出後，評審Gareth T的表現成為全城熱話。節目開始時網民質疑他的評審資格，認為他評語太少不適合做評判，但隨著節目進行，Gareth T突然爆出連串爆笑金句，瞬間扭轉全場氣氛，網民態度180度大轉彎。
網民初時狂轟Gareth T冇料做評判
節目開始時，Gareth T在Group 2表演後只以一句「我冇咩嘢好講」就帶過，完全沒有詳細評語。網民立即在討論區炮轟，有人直言「唔明點解搵佢做評判」，更有網民表示「GT咁少comment都做評判」，質疑他根本不適合擔任評審工作。當時討論區一面倒批評聲音，認為Gareth T只是來「呃show錢」，完全沒有盡到評審的責任。
Gareth T爆笑金句拯救全場氣氛
不過當所有評語環節結束後，Gareth T突然開始發功，連環爆出多句爆笑評語。他先是評價畢佬「如果唔唱歌，其實好型」，接著又形容Michael「好似張天賦，但如果我同佢講佢似張天賦，又好似唔係太好」。最搞笑的是他建議「如果我係負責構思呢個舞台，我唔會要佢哋著返周殷廷件衫囉」，瞬間令整個評審間氣氛輕鬆起來，連卓韻芝都大讚他的評語有建設性。
Gareth T小學生式選隊超爆笑
到了唱跳環節結束後，Gareth T更展現出可愛的一面，好似小學生一樣認真地說「我有圈低咗，藍組我圈起Michael同Jay，紅組我圈起咗Teller、阿O同Harry」。當恆仔問是否需要討論時，卓韻芝表示自己很清楚選擇，Gareth T就即刻搶答「我揀紅色，你揀咩色啊？」，這種直率可愛的反應令全場氣氛都變得輕鬆愉快。
網民即刻轉口風大讚GT係MVP
經過Gareth T的一輪爆笑表現後，網民態度完全逆轉。原本批評他的網民紛紛「收返」之前的負評，有人直言「邊個話GT呃show錢架」，更有網民大讚「GT係MVP」。討論區充滿讚賞聲音，網民笑言「gt宜家又咁撚多嘢講」，認為他可能是擔心影響之後的battle才一開始比較收斂。有網民更笑指他的「太似張天賦」評語實在太搞笑，成為全晚最大亮點。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期