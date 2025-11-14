Gin Lee首次帶全男班自爆「招架不住」 一細心行為獲封「全民好導師」

ViuTV選秀節目《全民造星VI》正進行得如火如荼，歌手Gin Lee擔任導師一職，面對99位全男班參賽者時坦言遇到前所未有的挑戰。她直言自己從未試過同時與30位男性相處，初時感到相當震撼和不知所措，但憑著用心教學的態度逐漸適應，展現出專業導師的風範。