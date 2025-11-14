Gin Lee首次帶全男班自爆「招架不住」 一細心行為獲封「全民好導師」
Gin Lee首次面對全男班學員感震撼
身為《全民造星VI》導師的Gin Lee，在節目中需要指導眾多男性參賽者，這對她來說是一個全新的體驗。她坦言自己從小讀女校，出來工作後也未曾試過只與男性相處，當99位參賽者聚集在一起時，那種強烈的男性能量讓她感到相當震撼。Gin Lee形容當時的感受說：「我一生人有冇試過同30個男性相處過呢，係冇嘅。我以前又係讀女校啦，出嚟做嘢又唔會淨係同男仔相處，佢哋埋嚟嘅時候，我就『嘩』，好man呀個energy，我有少少招架唔到嘅。」
分組後感不知所措但迅速調整心態
面對如此龐大的男性群體，Gin Lee承認自己在分組後一度感到不知所措，突然意識到要帶領30個男學員的重大責任。她回憶當時的心情說：「嗰日分組之後我係不知所措，我突然間係覺得，嘩！我一個女仔要帶住30個仔，我突然間覺得呢個衝擊好大呀！」儘管初時感到壓力，但Gin Lee很快就調整心態，以專業導師的身份投入教學工作，展現出她作為資深歌手的適應能力和專業素養。
嚴厲要求學員認真努力追求最佳成績
自認性格嚴厲的Gin Lee對學員的要求相當高，她明確表示學員必須要認真和努力對待訓練。作為導師，她有如訓導主任一般，對學員的表現標準絲毫不放鬆。為了確保學員能夠取得最好的成績，Gin Lee更會主動尋找不同的專業導師參與訓練過程，務求為參賽者提供最全面和優質的指導。這種用心教學的態度，充分展現了她作為導師的責任感和專業精神。
節目進展順利60強正式誕生
《UA亞洲聯合財務呈獻：全民造星VI》作為ViuTV的皇牌選秀節目，逢星期一至五晚上9時30分播放，由強尼擔任主持。節目為年輕人提供展示自我的舞台，99位全男班參賽者透過多輪比賽展現才華。導師們除了悉心指導參賽者外，還會幫助他們探索在音樂和表演領域的潛力，陪伴他們經歷追夢過程中的起起伏伏。成功晉身15強的參加者將會被安排到韓國進行集訓，接受頂級培訓和專業指導，全力邁向偶像之路。目前節目已從99強篩選至60強，競爭愈趨激烈。