Gin Lee擔任《造星6》導師 曾教出2屆聲夢冠軍 透露炎明熹最新近況
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李幸倪（Gin Lee）近日亮相ViuTV《全民造星6》記招，確定以導師身份再戰選秀舞台。曾兩季帶領《聲夢傳奇》捧出冠軍的她，接受訪問時自爆為投入節目不惜推掉工作，並大談愛徒炎明熹的近況！
Gin Lee過檔做《造星6》導師
Gin Lee近日出席ViuTV《全民造星6》的記者會，這次她將再次以導師身份參與選秀比賽。在接受媒體訪問時，Gin Lee坦言為了節目推掉了部分工作：「一定要有捨棄，因為應該超過半年，但因為我要做過兩屆導師嘅經歷，雖然唔係同一個節目，但我都知道會好漫長，我都有做好心理準備。」
曾教出2屆《聲夢》冠軍
Gin Lee連續兩季擔任《聲夢傳奇》的導師，在她的悉心指導下，炎明熹（Gigi）和任暟晴（Jasmine）均取得顯著進步，實力有目共睹。以認真負責聞名的Gin Lee，為了讓Jasmine任暟晴能完美演繹《玉蝴蝶》，不惜深夜親自示範教學，全力以赴，甚至因緊張而失眠。在節目中，她展現出極高的教學熱忱，逐句剖析歌詞並與學員一同精修細節，其用心與專業贏得了觀眾的深刻認同。
提到炎明熹近況 大讚對方有實力
至於談到同炎明熹食飯一事，Gin Lee就表示覺得對方變得更加成熟，：「我唔覺得佢迷惘，大嗰左好多、成熟咗好多，同埋好有自己諗法，我知道佢學業好忙，希望佢可以兼顧到。佢依家重心係學業上，我聽佢講每個月都有project要應付。」
Gin Lee又指對方一直都是很獨立的女生，認為炎明熹有實力，不需要擔心暫停幕前工作會影響星途的問題：「我覺得只要你有實力，停一年半載其實係冇嘢，我會覺得更好，沉澱咗反而會upgrade咗！」
圖片來源：IG@ginleeginlee、IG@yiminghay資料或影片來源：原文刊於新假期