GinLee爆做導師「十級難度」 五年教出三冠軍 網民笑言：樂壇兒孫滿堂
Gin Lee爆做導師十級難度 要用愛才撐得住
《全民造星VI》總決賽4日晚在澳門舉行，最終由王偉俊Teller以復活者姿態奪冠。作為Teller的導師，Gin Lee首度出任《造星》導師就交出亮眼成績單，入圍決賽的10強參賽者中，竟然有8位都是來自她的組別，成為本輯節目MVP之一。面對網民讚賞她是「最強導師」，Gin Lee在社交平台回覆時坦言：「謝謝你的鼓勵。每日時間得咁多，瞓少啲、捨棄一些工作，想做都可以做到，但係儘量都唔好再做，都有啲攰😂」她更幽默表示對「最強導師」稱號不敢當，謙稱節目成功是台前幕後一起付出的成果。
五年捧出三冠軍 網民笑言樂壇兒孫滿堂
回顧Gin Lee的導師生涯，她的戰績確實驚人。在《聲夢傳奇》第一季擔任炎明熹的導師，成功助其奪冠；《聲夢傳奇2》再次出山指導任暟晴，同樣培養出冠軍；今次《造星VI》首度參與就教出Teller，五年間為樂壇教出三位歌唱選秀節目冠軍，成績斐然。有網民就笑言，若Gin Lee再做多一屆《造星》導師，過幾年可謂於樂壇兒孫滿堂，個個參賽者都被她教過，她則幽默回應：「我驚我冇命😂」顯示出對導師工作強度的無奈。
Gin Lee深夜發長文 揭導師工作內幕
昨晚Gin Lee貼出多張《造星》花絮照時，罕有地發出感性長文，詳細解釋做導師的艱辛。她直言：「做導師，係一項十級難嘅任務。唔係有技能就自然做到好導師。因為做導師要用心、用時間、用體力，仲要用策略、用腦，唔係『應付』比賽，而係同學生一齊『玩』比賽。」她續指做導師無時無刻都要思考、調整、應變，要有耐性，並接受很多事無法控制，尤其《造星》是複雜、急速、多元的舞台，自己的職責是引導學員，使他們在不同情境下能發揮得最好。
不計成本投入十個月 只因一個字：愛
Gin Lee在長文中更深入解釋為何願意承受如此艱辛的導師工作：「可能有人覺得『做導師好簡單』，或者覺得揾個更高級數嘅人就可以。其實，揾能力高、有經驗嘅人已經難，仲要佢願意投入精神、心力、時間，放低自己工作，不計成本投入十個月，真係難上加難。」她坦言願意做導師的原因只有一個：「除咗愛，我諗唔到其他原因。我愛呢班年輕人，愛每一個竭盡所能追夢嘅人。我未必係最好嘅導師，但係我一定有盡我所能去做。」
功德圓滿大機會唔會再做導師 網民不捨留言挽留
對於將來會否再做導師，Gin Lee在長文中直言：「好大機會唔會😆」但表示至少這段旅程，她已功德圓滿，亦即「我Gin Lee了」（我盡力了）。她感謝學員的信任和努力，培養出默契，才有這麼多值得留下的表演。不少網民看到Gin Lee的感性分享後都表示不捨，紛紛留言希望她能繼續擔任導師，培養更多音樂新人。有粉絲留言：「Gin Lee老師真係用心良苦，希望你休息夠再考慮做導師啦！」亦有網民讚賞她的付出：「三個冠軍學生就係最好嘅證明，你真係最強導師！」