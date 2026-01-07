GinLee爆做導師「十級難度」 五年教出三冠軍 網民笑言：樂壇兒孫滿堂

GinLee李幸倪憑一己之力在五年內教出三個歌唱選秀冠軍，被網民封為「最強導師」後，她昨晚深夜發出感性長文，大爆做導師的辛酸內幕！原來看似風光的導師工作背後，竟然要承受「十級難度」的巨大壓力，甚至要犧牲睡眠時間和個人工作，令她直言「好大機會唔會」再做導師，更幽默自嘲「我驚我冇命」！