全民造星6｜Gin Lee做導師金句不斷 溫柔又活潑 網民齊稱「完全改觀」

《全民造星6》播出以來，除了參賽者受到關注之外，導師之一 Gin Lee 亦獲得網民一致好評。向來形象文靜端莊的 Gin Lee，今次在節目中除了展現溫柔一面，亦不時拋出金句，令網民大讚她「談吐同修養都令人眼前一亮」。

Gin Lee經常爆金句 網民大讚活潑

Gin Lee 在《全民造星6》中愈做愈放鬆，經常在節目中大爆金句，獲網民大讚十分可愛。比如，當 Ian Hannz 成功獲得三燈通過後，導師進行搶人環節時，Gin Lee 因動作不及梁祖堯快，未能將 Ian 收歸旗下，隨即誇張表示：「傷心呀我，我喊陣先！」引得全場一陣哄笑。

又例如，在被迫接收 Hugo 成為學員時，Gin Lee 立刻「無眼睇」地表示：「佢唔係要歌唱提升咁簡單。」其後更走去向評判質問：「到底我有乜嘢得罪咗你哋？」整個表現活潑又真性情。

Gin Lee自認嚴厲導師 曾坦言「驚自己太惡」

首次擔任《全民造星》導師的Gin Lee在節目開播前曾接受訪問時，毫不掩飾自己對參賽者的高要求。她直言：「因為我對於某啲嘢係好執著，包括技巧上面或者心態上面，我都花好多時間。但係我都會控制住自己唔好太嚴厲，有時我驚我太惡。」不過從節目預告片段可見，Gin Lee實際上以溫柔聲線指出參賽者問題，展現出她口中的「溫柔的惡」。作為殿堂級女歌手，Gin Lee曾在《聲夢傳奇》擔任兩屆導師，成功指導炎明熹及任暟晴奪冠，今次加盟《造星》更是傾盡全力，務求在最短時間內提升參賽者能力。

網民大讚Gin Lee「完全對佢改觀」

不少網民表示對 Gin Lee 完全改觀，認為看完《全民造星6》後，發現她不但不悶，從談吐間更能感受到她非常有修養。亦有網民指出，可以從她對待學員的態度中看得出她心地很好：「令我最眼前一亮嘅係，花姐叫一位參賽者減肥，Gin Lee 即刻強調『要健康地減』」、「原來佢可以好活潑，終於睇到導師同評判之間嘅互動」、「終於覺得佢望落無咁悶」、「佢話參加海選嘅參賽者可能只會見到一次，佢唔希望講嘅說話為咗節目效果而 hurt 到人，希望評語真係對參賽者有用……聽完覺得佢真係心地好好，對人好認真」等。

Gin Lee今次做《全民造星6》獲網民大讚！（圖片來源：ViuTV）
就算遇到麻麻嘅參賽者，都會盡量溫柔對待。（圖片來源：ViuTV）
網民都大讚Gin Lee好活潑（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

