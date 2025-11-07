全民造星6｜Gin Lee做導師金句不斷 溫柔又活潑 網民齊稱「完全改觀」

《全民造星6》播出以來，除了參賽者受到關注之外，導師之一 Gin Lee 亦獲得網民一致好評。向來形象文靜端莊的 Gin Lee，今次在節目中除了展現溫柔一面，亦不時拋出金句，令網民大讚她「談吐同修養都令人眼前一亮」。