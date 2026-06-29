非份之罪｜曾展望飾關鍵反派疑遭冷待 宣傳全程「被缺席」惹打壓疑雲

TVB劇集《非份之罪》今晚首播，首個單元《無臉女屍》由吳啟華、戴祖儀、游嘉欣及貝安琪領銜主演，講述嚴父康力為守護家庭秘密而走火入魔。然而劇中飾演關鍵角色「Ken歌」的曾展望，戲份舉足輕重卻未獲邀出席任何宣傳活動，情況引起網民熱議。