非份之罪｜曾展望飾關鍵反派疑遭冷待 宣傳全程「被缺席」惹打壓疑雲
曾展望飾Ken歌成《無臉女屍》殺人嫌疑犯
在《非份之罪》首個單元「無臉女屍」中，曾展望飾演的王思勤（Ken哥）是康嘉嵐（戴祖儀飾演）的秘密男友，角色貫穿整個案件發展，第二集劇情交代康嘉嵐離家出走後失聯，妹妹康嘉儀（游嘉欣飾演）為尋找姊姊而找上曾展望飾演的Ken哥，從酒保口中得知「Ken哥是個壞男人」。
曾展望飾渣男被拘捕
其後嘉儀更偷溜到思勤就讀的大學找他，思勤答應帶嘉儀去見嘉嵐，卻將她帶到工廈單位企圖加害，眼神盡顯陰濕！第3集劇情，警方更揭發Ken哥曾打傷嘉嵐及偷錢，嘉儀與記者韋家俊（朱敏瀚飾演）推測他謀財害命，警方最終成功將其拘捕。由此可見，王思勤一角在整個單元中擔當重要嫌疑犯及推動劇情的核心位置。
劇集宣傳活動獨欠曾展望引發外界猜測
《非份之罪》開播前舉行多場宣傳活動，吳啟華、戴祖儀、游嘉欣等主要演員均有出席並接受訪問，戴祖儀更大談與吳啟華的掌摑戲份，游嘉欣亦分享被吳啟華演技震攝的感受。然而同屬《無臉女屍》單元、且戲份關鍵的曾展望，卻完全「被缺席」所有宣傳場合，官方亦未有安排任何相關訪問。對比同劇其他單元的新人演員如葉靖儀、施焯日、胡敏芝等均獲安排開播前官方獨家介紹，GM曾展望的待遇明顯有別，令外界質疑他是否遭到冷待或打壓。
曾展望近年幕前曝光率偏低發展受限
曾展望入行多年，曾2020至2023年間參演拍攝不少劇集，《金宵大廈2》、《奪命提示》等倉底劇都有他的身影，在2023年開拍的《非份之罪》中，GM獲得較具份量的角色，本應是提升知名度的好機會，但宣傳期間卻被「隱形」處理，同時只有「入馬場」、主持電競節目的宣傳活動。事實上，該劇早於2023年已完成拍攝，至2026年才正式播出，近年曾展望被踢出《愛回家》後亦鮮有其他重要劇集演出安排，演藝發展空間似乎只限綜藝方向。
網民為GM曾展望抱不平質疑公司資源分配不均
劇集正式播出後，不少網民在討論區及社交平台留言為曾展望抱不平。有網民直言「明明係成個單元嘅關鍵反派，宣傳完全無佢份，太離譜」，亦有人指「其他新人個個有得出席記招，得佢一個好似唔存在咁」。更有資深電視迷分析，GM曾展在《女神配對》後尚欠突破代表作，之前《試真D》北上被嘲為「巨嬰」，最近與戴祖儀一同出席電競節目宣傳，卻未獲安排劇集宣傳活動。