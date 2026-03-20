Grand 住享樂人生｜蘇民峰自爆窮遊北極遇毒蚊！更豪擲21萬住7晚滑雪酒店？

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著名玄學家蘇民峰師傅在節目中，竟大爆自己兩種極端旅遊經歷，震撼全場！他憶述早在2009年已勇闖當時仍未開發的北極格陵蘭，更遇上極毒蚊子，朋友慘遭隔網狂叮！另一邊廂，他又自爆曾在經濟未算很好時，豪擲逾廿萬享受頂級奢華酒店，究竟這位大師的人生觀有多破格？

蘇民峰自揭任性史 豪擲逾21萬訂頂級酒店

蘇民峰在明晚（3月21日）播出的《Grand 住享樂人生》中分享其獨特的享樂觀，更大談人生最任性的一次旅遊經歷。他笑言，曾在經濟條件尚未很好的時候，竟「膽粗粗」預訂了一間頂級滑雪酒店，而且一住就是連續七日，每晚房價高達三萬多港元，總花費超過21萬！蘇師傅更預告會在節目中鉅細無遺地分享該次的五星級奢華享受，令人咋舌。

2009年勇闖北極 蘇民峰驚爆格陵蘭遇毒蚊

除了奢華享受，蘇師傅的探險經歷同樣驚心動魄。原來他早在2009年，已乘坐首航船隻前往當時仍屬一片淨土的北極格陵蘭探險。他憶述，最令人意想不到的是，原來冰天雪地的北極竟然有極毒的蚊子。這次旅程不僅是一次單純的觀光，更是一場充滿未知與危險的冒險，與他豪擲千金的滑雪之旅形成極大反差。

朋友慘遭隔網狂叮 蘇師傅憶述驚險一刻

談及北極毒蚊，蘇師傅更分享了一段驚險插曲。他透露，同行朋友因為戴錯了「防蚊網」，結果慘遭毒蚊隔著網狂叮，場面相當恐怖。這個意想不到的經歷，為他們的北極探險之旅增添了生死一線的緊張感。究竟當時情況有多危急？朋友最後有否大礙？蘇師傅將在節目中親自揭曉這段塵封多年的北極奇遇記。

grand住享樂人生 蘇民峰 （圖片來源：TVB）
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grand住享樂人生 蘇民峰 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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