Grand 住享樂人生｜蘇民峰自爆窮遊北極遇毒蚊！更豪擲21萬住7晚滑雪酒店？

著名玄學家蘇民峰師傅在節目中，竟大爆自己兩種極端旅遊經歷，震撼全場！他憶述早在2009年已勇闖當時仍未開發的北極格陵蘭，更遇上極毒蚊子，朋友慘遭隔網狂叮！另一邊廂，他又自爆曾在經濟未算很好時，豪擲逾廿萬享受頂級奢華酒店，究竟這位大師的人生觀有多破格？