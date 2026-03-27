Grand 住享樂人生｜高海寧試飲2,100萬天價普洱！驚揭飲茶可練成企業家精神？
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高海寧（高Ling）在明晚（28日）播出的《Grand 住享樂人生》中，竟有機會一嚐價值逾2,100萬港元的百年普洱茶，場面極度震撼！她與資深普洱茶專家周子一同品茗，更從香港茶文化院創院院長葉榮枝身上學習茶道，並悟出驚人道理，究竟一杯茶如何與企業家精神扯上關係？
高Ling試飲天價普洱茶 價值逾2,100萬嚇窒全場
在明晚（28日）播出的「培育下一代 Grand 住過人生」主題中，高Ling拜訪資深普洱茶專家周子，兩人一同品嚐極品普洱。節目中揭曉，一款約有百年歷史的普洱茶葉，價值竟然高達逾2,100萬港元，數字一出令現場眾人為之嘩然，認真誇張！高Ling手捧著這杯天價茶，神情專注，細細品味這份百年沉澱的韻味。
高Ling悟出茶道哲學 揭沖茶沉澱助重大決定
品嚐過天價茶後，高Ling再與年輕人一同跟隨香港茶文化院創院院長葉榮枝學習茶道。她有感而發，認為在泡茶到品茶的過程中，可以很安心地思考。她更分享不少朋友在做重大決定前，會用沖一杯茶的時間好好沉澱自己，讓思維更加清晰。高Ling由此提出獨特見解：「我覺得自細培育小朋友學習茶道，喺呢個氛圍下成長，對於培養佢哋嘅企業家精神好有幫助。」
網民驚嘆天價茶葉 飲咗會變首富？
節目預告片中天價普洱的片段曝光後，網民反應極為熱烈，紛紛留言洗版。「2,100萬飲落肚係咩感覺？貧窮限制了我的想像！」、「飲完呢杯茶係咪會變首富？」、「高Ling個觀點好特別，飲茶同企業家精神，有啲道理喎。」、「學茶道可以靜心，呢個真，但2,100萬真係太誇張！」亦有網民開玩笑說：「我決定聽日開始日日飲茶，睇下幾時做到CEO！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期