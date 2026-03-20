Grand 住享樂人生｜高海寧親駕270萬麥拿倫！爽歎近600萬名車 畫面震撼

最新娛聞
東方新地

廣告

高海寧在新節目中上演一幕「香車配美人」，一集內竟歎盡三架總值近600萬的豪華名車！她更穿上時尚貼身打扮，親自坐上駕駛座，試駕價值約270萬港元的McLaren 720S超級跑車，場面極度震撼。究竟親手操控這部性能猛獸是何種感覺？高Ling的駕駛技術又如何？

高Ling變身女車神 親駕270萬麥拿倫720S

在明晚（3月21日）播出的《Grand 住享樂人生》中，高海寧將會一圓不少車迷的夢想，親自駕駛市值約270萬港元的超級跑車McLaren 720S。為配合這部速度機器，高Ling特意換上一身時尚貼身打扮，盡顯美好身段，坐上駕駛座時更顯英姿颯爽，人車合一的畫面極具型格，完美演繹「香車配美人」，令人羨慕不已。

富豪收藏家陪駕 體驗300萬林寶堅尼極速快感

除了親自駕駛麥拿倫，高Ling亦有機會體驗另一款殿堂級跑車。她坐上著名跑車收藏家Alan Tang親自駕駛的2001年款Lamborghini Diablo 6.0 VT，這部經典名車市值超過300萬港元，極具收藏價值。在收藏家親自導航下，高Ling親身感受林寶堅尼的澎湃動力與速度感，享受了一趟極盡奢華的飛馳體驗，單是引擎聲已足以令人熱血沸騰。

蘇民峰驚喜接送 高Ling坐復古車型格遊河

節目中，高海寧更獲玄學家蘇民峰師傅驚喜接送。蘇師傅駕駛其充滿格調的復古座駕，載著高Ling暢遊車河。這部車雖然不及超跑般昂貴，但其獨特的復古風格與味道，為高Ling的名車體驗之旅增添了另一番風味。一集內連續體驗三款風格迥異的頂級名車，橫跨經典、現代與復古，絕對是所有車迷夢寐以求的行程。

grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 