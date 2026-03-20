Grand 住享樂人生｜高海寧親駕270萬麥拿倫！爽歎近600萬名車 畫面震撼

高海寧在新節目中上演一幕「香車配美人」，一集內竟歎盡三架總值近600萬的豪華名車！她更穿上時尚貼身打扮，親自坐上駕駛座，試駕價值約270萬港元的McLaren 720S超級跑車，場面極度震撼。究竟親手操控這部性能猛獸是何種感覺？高Ling的駕駛技術又如何？