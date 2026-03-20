Grand 住享樂人生｜高海寧親駕270萬麥拿倫！爽歎近600萬名車 畫面震撼
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高海寧在新節目中上演一幕「香車配美人」，一集內竟歎盡三架總值近600萬的豪華名車！她更穿上時尚貼身打扮，親自坐上駕駛座，試駕價值約270萬港元的McLaren 720S超級跑車，場面極度震撼。究竟親手操控這部性能猛獸是何種感覺？高Ling的駕駛技術又如何？
高Ling變身女車神 親駕270萬麥拿倫720S
在明晚（3月21日）播出的《Grand 住享樂人生》中，高海寧將會一圓不少車迷的夢想，親自駕駛市值約270萬港元的超級跑車McLaren 720S。為配合這部速度機器，高Ling特意換上一身時尚貼身打扮，盡顯美好身段，坐上駕駛座時更顯英姿颯爽，人車合一的畫面極具型格，完美演繹「香車配美人」，令人羨慕不已。
富豪收藏家陪駕 體驗300萬林寶堅尼極速快感
除了親自駕駛麥拿倫，高Ling亦有機會體驗另一款殿堂級跑車。她坐上著名跑車收藏家Alan Tang親自駕駛的2001年款Lamborghini Diablo 6.0 VT，這部經典名車市值超過300萬港元，極具收藏價值。在收藏家親自導航下，高Ling親身感受林寶堅尼的澎湃動力與速度感，享受了一趟極盡奢華的飛馳體驗，單是引擎聲已足以令人熱血沸騰。
蘇民峰驚喜接送 高Ling坐復古車型格遊河
節目中，高海寧更獲玄學家蘇民峰師傅驚喜接送。蘇師傅駕駛其充滿格調的復古座駕，載著高Ling暢遊車河。這部車雖然不及超跑般昂貴，但其獨特的復古風格與味道，為高Ling的名車體驗之旅增添了另一番風味。一集內連續體驗三款風格迥異的頂級名車，橫跨經典、現代與復古，絕對是所有車迷夢寐以求的行程。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期