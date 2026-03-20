Grand 住享樂人生｜高海寧陳曉華朝聖世一酒吧！性感晚裝歎奇特橄欖油雞尾酒？

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高海寧與陳曉華在明晚（3月21日）播出的節目中，驚喜現身被譽為「世界第一」的酒吧！兩人為隆重其事，特意換上性感華麗晚裝，在高貴氛圍下品嚐獨特的橄欖油雞尾酒，場面極盡奢華。究竟這杯由天才調酒師調製的飲品味道如何，竟能讓兩位女神都慕名而來？

明晚直擊 高Ling陳曉華華麗現身中環

在明晚播出的《Grand 住享樂人生》首集，高海寧（高Ling）與近年人氣急升的陳曉華（Hera）將會帶觀眾朝聖一間極具份量的酒吧。為了配合酒吧的頂級氣派，兩人均穿上性感晚裝赴會，高Ling一身高貴打扮盡顯曲線，陳曉華則以華麗造型登場，兩位女神甫出現即成為全場焦點，散發出令人難以忽視的巨星氣場，完美演繹何謂奢華品味。

天才調酒師登場 揭秘奧斯卡級數雞尾酒

這間酒吧來頭絕對不小，於今年剛公布的「世界50最佳酒吧」中勇奪全球第一殊榮。創辦人Lorenzo Antinori更是天才型調酒師，來自羅馬的他曾為奧斯卡頒獎典禮的After party擔任調酒師，經驗顯赫。節目中，他將會為高Ling及陳曉華調製招牌的「橄欖油Cocktail」，將頂級中菜常用的食材融入西式雞尾酒，創意十足，令人非常好奇這杯世界冠軍級數的雞尾酒究竟是何等滋味。

奢華體驗大公開 揭開全球第一酒吧神秘面紗

除了高海寧與陳曉華，首集嘉賓陣容亦相當鼎盛，包括著名玄學家蘇民峰、頂級中菜名廚李文星及跑車收藏家Alan Tang，星光熠熠。節目將會全方位揭開這間「世一」酒吧的神秘面紗，探討其如何憑藉創新的雞尾酒與極致的服務，在三年前創立至今便攀上世界之巔，為觀眾帶來一場視覺與味覺的頂級盛宴，絕對不容錯過。

grand住享樂人生 高海寧 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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