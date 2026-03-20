Grand 住享樂人生｜高海寧陳曉華朝聖世一酒吧！性感晚裝歎奇特橄欖油雞尾酒？

高海寧與陳曉華在明晚（3月21日）播出的節目中，驚喜現身被譽為「世界第一」的酒吧！兩人為隆重其事，特意換上性感華麗晚裝，在高貴氛圍下品嚐獨特的橄欖油雞尾酒，場面極盡奢華。究竟這杯由天才調酒師調製的飲品味道如何，竟能讓兩位女神都慕名而來？