《小魚仙》23歲 Halle Bailey成熱搜！表示有意加入Marvel ！
《小魚仙》主演Halle Bailey表示有意加入Marvel 網民話呢個角色最啱佢！
迪士尼《小魚仙》終於迎來真人版電影，其主演Mermaid由Halle Bailey拿下，不過由於她種族的關係，被網民狂轟。認為迪士尼為了「政治正確」而選用黑人作為主演，其演員是完全地違反了原著Mermaid的膚色設定，有網民更直呼：「不如開套黑人版《美人魚》仲好啦。」。
Halle Bailey有意出演Marvel？
不過就在上星期迪士尼D23 博覽會中，Halle Bailey在接受訪問時表示自己有意向出演Marvel的英雄電影系列，她在訪問中提及自己鍾情於《變種特攻》系列，所以希望有機會能夠出演當中暴風女一角的角色。不過有網民則笑稱認為Thanos手下烏木喉一角更為適合佢。
#LittleMermaid star Halle Bailey talks dream Marvel role: "I love Storm." #D23Expo #D23Expo2022 https://t.co/P1b4fdK5ai pic.twitter.com/RvdTR4S8MD
— Variety (@Variety) September 10, 2022
Halle Bailey與Halle Berry有淵緣！？
在《變種特攻》電影系列中，由Halle Berry出演暴風女，當時都收到不少好評。不過要講起兩人的淵緣，便是有網民誤認了Halle Berry為出演《小魚仙》Mermaid一角的演員，後來她以一張Memes圖化解了事件。
《變種特攻》回歸在即？
不少Fans都關心《變種特攻》何時會回歸MCU當中，而林林種種的作品都已經在鋪排著變種人的存在，無論是《奇異博士2》出現的X教授變體、抑或是影集《Ms Marvel》當中的主演在最後表示自己或許有變種能力，都證明了Marvel正在寫下關於《變種特攻》的大藍圖。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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