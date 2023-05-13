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《小魚仙》23歲 Halle Bailey成熱搜！表示有意加入Marvel ！

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《小魚仙》真人版電影即將上演，其主演23歲Halle Bailey在被選中成為主角Mermaid後就備受熱議，出席首映後更成為熱搜！

《小魚仙》主演Halle Bailey表示有意加入Marvel 網民話呢個角色最啱佢！

迪士尼《小魚仙》終於迎來真人版電影，其主演Mermaid由Halle Bailey拿下，不過由於她種族的關係，被網民狂轟。認為迪士尼為了「政治正確」而選用黑人作為主演，其演員是完全地違反了原著Mermaid的膚色設定，有網民更直呼：「不如開套黑人版《美人魚》仲好啦。」。

halle bailey 真人版美人魚Halle Bailey晚裝曝光！
真人版美人魚Halle Bailey晚裝曝光！（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
halle bailey 真人版美人魚Halle Bailey晚裝曝光！
真人版美人魚Halle Bailey晚裝曝光！（圖片來源：[email protected]
halle bailey 真人版美人魚Halle Bailey！
真人版美人魚Halle Bailey！（圖片來源：[email protected]
halle bailey 出席首映嘅靚衫！
出席首映嘅靚衫！（圖片來源：[email protected]
halle bailey 真人版美人魚Halle Bailey！
真人版美人魚Halle Bailey！（圖片來源：[email protected]

Halle Bailey有意出演Marvel？

不過就在上星期迪士尼D23 博覽會中，Halle Bailey在接受訪問時表示自己有意向出演Marvel的英雄電影系列，她在訪問中提及自己鍾情於《變種特攻》系列，所以希望有機會能夠出演當中暴風女一角的角色。不過有網民則笑稱認為Thanos手下烏木喉一角更為適合佢。

halle bailey 小魚仙
（圖片來源：[email protected]

Halle Bailey與Halle Berry有淵緣！？

在《變種特攻》電影系列中，由Halle Berry出演暴風女，當時都收到不少好評。不過要講起兩人的淵緣，便是有網民誤認了Halle Berry為出演《小魚仙》Mermaid一角的演員，後來她以一張Memes圖化解了事件。

halle bailey 小魚仙
（圖片來源：《X-Men》截圖）
halle bailey 小魚仙
（圖片來源：[email protected]

《變種特攻》回歸在即？

不少Fans都關心《變種特攻》何時會回歸MCU當中，而林林種種的作品都已經在鋪排著變種人的存在，無論是《奇異博士2》出現的X教授變體、抑或是影集《Ms Marvel》當中的主演在最後表示自己或許有變種能力，都證明了Marvel正在寫下關於《變種特攻》的大藍圖。

halle bailey 小魚仙
（圖片來源：《X-Men》海報）
halle bailey 小魚仙
（圖片來源：《X-Men》劇照）

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圖片來源：《小魚仙》預告截圖，[email protected]，《X-Men》劇照，《X-Men》海報

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