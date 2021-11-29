3516546413

HaveASweetGym｜花姐被Anson Kong狂操下肢 呻痛過生仔：我前世做錯咩？

最新娛聞
撰文：東方新地

由Anson Kong（江熚生）@MIRROR擔任主持，今集邀請除了平時「折磨」自己的經理人花姐，AK除了為她提供精美的甜品之外，精心設計多款運動，到底AK會有仇報仇，定還是會以德報怨呢？但最估唔到原來係，花姐喺30年前係運動教練級別！

文：東方新地｜圖：劇照、ViuTV提供、節目《Have A Sweet Gym》截圖

花姐原來有「運動光輝史」

在品嘗美食之前，AK為了確保花姐能夠「抵銷」美食的「重擔」，在品嘗甜品前，花姐需要跟資深私人教練Rex Cheng學做划艇的健身訓練。為了加強下肢訓練，AK親自坐上健身器材，為花姐增加負重！唔好睇花個款「大大隻」，但原來她大約於30年前已經取得獨木舟教練資格，不過30年後今日面對各式各樣的訓練，花姐也大叫辛苦。花姐比喻辛苦程度如同生仔，哭訴：「我前世做錯咗啲乜嘢事啊？我都係做咗個全民造星啫。」

即定格睇花姐慘樣：

花姐被狂操！（圖片來源：ViuTV提供）
花姐被狂操，要做「超人」！（圖片來源：ViuTV提供）
AK要坐埋上去加磅！（圖片來源：ViuTV提供）
AK要坐埋上去加磅！（圖片來源：ViuTV提供）
花姐做到投訴。（圖片來源：ViuTV提供）
花姐話幾年前為咗去旅行都做過呢個姿勢，但嗰時佢都話慘過死。（圖片來源：ViuTV提供）
花姐曾取得獨木舟教練資格。（圖片來源：ViuTV提供）
花姐曾取得獨木舟教練資格。（圖片來源：ViuTV提供）
做到花姐霸氣盡失。（圖片來源：ViuTV提供）
做到花姐霸氣盡失。（圖片來源：ViuTV提供）

先苦後甜

經過一輪狂操訓練，AK都總算有良心，為了答謝花姐多年來對MIRROR的照顧，特意向四季酒店行政主廚陳永雄（Ringo）學整「蜜糖乳酪芭菲配白桃」。從整芭菲、窩夫到裝飾甜品，每個步驟AK都費盡心思，主廚更評AK的甜品完美程度有97分！都總算操得有價值啦！

AK話除咗個桃唔係佢種之外，全部都係佢親手做！（圖片來源：節目《Have A Sweet Gym》截圖）
AK話除咗個桃唔係佢種之外，全部都係佢親手做！（圖片來源：節目《Have A Sweet Gym》截圖）
花姐，食甜品係要付出代價㗎！（圖片來源：ViuTV提供）
花姐，食甜品係要付出代價㗎！（圖片來源：ViuTV提供）

即睇埋預告片：

https://www.youtube.com/watch?v=TcOKdlFh5G8

讀者留言

熱門文章

 