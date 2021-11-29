HaveASweetGym｜花姐被Anson Kong狂操下肢 呻痛過生仔：我前世做錯咩？
由Anson Kong（江熚生）@MIRROR擔任主持，今集邀請除了平時「折磨」自己的經理人花姐，AK除了為她提供精美的甜品之外，精心設計多款運動，到底AK會有仇報仇，定還是會以德報怨呢？但最估唔到原來係，花姐喺30年前係運動教練級別！
文：東方新地｜圖：劇照、ViuTV提供、節目《Have A Sweet Gym》截圖
花姐原來有「運動光輝史」
在品嘗美食之前，AK為了確保花姐能夠「抵銷」美食的「重擔」，在品嘗甜品前，花姐需要跟資深私人教練Rex Cheng學做划艇的健身訓練。為了加強下肢訓練，AK親自坐上健身器材，為花姐增加負重！唔好睇花個款「大大隻」，但原來她大約於30年前已經取得獨木舟教練資格，不過30年後今日面對各式各樣的訓練，花姐也大叫辛苦。花姐比喻辛苦程度如同生仔，哭訴：「我前世做錯咗啲乜嘢事啊？我都係做咗個全民造星啫。」
即定格睇花姐慘樣：
先苦後甜
經過一輪狂操訓練，AK都總算有良心，為了答謝花姐多年來對MIRROR的照顧，特意向四季酒店行政主廚陳永雄（Ringo）學整「蜜糖乳酪芭菲配白桃」。從整芭菲、窩夫到裝飾甜品，每個步驟AK都費盡心思，主廚更評AK的甜品完美程度有97分！都總算操得有價值啦！
即睇埋預告片：
https://www.youtube.com/watch?v=TcOKdlFh5G8