HaveASweetGym｜花姐被Anson Kong狂操下肢 呻痛過生仔：我前世做錯咩？

由Anson Kong（江熚生）@MIRROR擔任主持，今集邀請除了平時「折磨」自己的經理人花姐，AK除了為她提供精美的甜品之外，精心設計多款運動，到底AK會有仇報仇，定還是會以德報怨呢？但最估唔到原來係，花姐喺30年前係運動教練級別！

文：東方新地｜圖：劇照、ViuTV提供、節目《Have A Sweet Gym》截圖