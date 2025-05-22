Heize Wong黃峻𤋮2025出道作《拖多幾百天》上架 細膩演繹GenZ暗戀心聲

2025年英皇男新人Heize Wong黃峻𤋮，出道作品《拖多幾百天》今日（21）上架。歌曲找來陳思捷作曲，褚鎮東編曲 ，填詞方面則交由Oscar負責，展現出男孩內斂暗戀一面，而監製則找來經驗豐富的舒文，陪伴Heize Wong黃峻𤋮將情緒和經歷帶入歌曲，找出最適合的聲線完成錄音。