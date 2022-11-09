HIFIVE沙灘運動會新女Alvina泳衣疑走位勁搶鏡 網民熱議 官方打格仔補飛！
HIFIVE新綜藝惹熱議
YouTube Channel HIFIVE日前舉辦第一屆的運動會，除了原有的成員「阿餅」、「馬肥」、「卡姐」之外，還有任職model的新人Alvina「娜仔」。八個成員分為兩組分別是「男女均衡」和「重女」。第一個遊戲就是「怒漢推車」，每組每次需要派三個人，其中兩人用手抬起隊員的腳，而該隊員則用手爬向目標，並且依次序完成單手脫上衣、單手搽太陽油和單手食西瓜的任務，而每組需要完成兩個回合，最快完成的組別就為之勝出，最後由「重女」組以105秒勝出比賽。
網民：「HIFIVE掌握流量密碼」
第二個遊戲則是「射擊之神」每人需要轉十個圈，然後用水槍射擊汽水罐，最快的完成的人為之勝出，並且由「男女均衡」勝出。第三個遊戲則是「水彈之鬼」，每組轉流進入圈內，任由對手扔水彈，扔中便計一分，最後由「男女均衡」勝出，「重女」要完成開合跳的懲罰。不過網民完全不關心遊戲結果，反而著重新人Alvina的身材上，笑指HIFIVE掌握流量密碼。
節目組在片段上載後幾小時為Alvina打格仔
Alvina在玩「怒漢推車」的時候，因為兩次都負責抬起隊員，所以每次大派福利，節目組原本沒有為Alvina打格仔。但片段引起網民熱話，有網民留言指：「的確有d料到」、「痴線堅係瘦底大X﹐條女呢鋪要紅」、「誇張到」。
節目組在片段上載後幾小時為Alvina打格仔，有網民笑指官方認證走光，又指幾小時後才打格仔已經太遲。
睇到網民紅都面晒！
HIFIVE新女娜仔單身恨拍拖
HIFIVE新女娜仔Alvina，今年24歲，身高161cm，以一級榮譽的社科系畢業。自稱單身，被問到對自己身材滿唔滿意，佢答：「滿意，因為要對自己有自信」，又指最滿意自己對眼，理想對象要單眼皮，恨出pool。新片一出，IG追蹤人數已增至接近四萬，比之前增加一倍有多。
10萬followers卡姐IG狂晒身材
而卡姐Rebecca今年冒出，人氣大旺，今年七、八月更成為內容創作者排行榜第八位，互動率好高，在IG分享不少水著照，大晒索Body，IG追蹤人數10萬。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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