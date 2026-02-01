J Music｜最年輕女團Honey Punch登場！幕後竟有BTS猛人加持 挑戰韓團地位？

樂壇新人輩出！在最新一集《J Music》中，一支平均年齡僅15歲的全新女團Honey Punch驚喜登場，現場跳唱新歌《滑到入心》，青春活力十足。更令人震驚的是，她們新歌的幕後班底竟然牽涉到國際天團BTS防彈少年團的合作音樂人，這隊香港史上最年輕女團之一，究竟有何來頭？