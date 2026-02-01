J Music｜最年輕女團Honey Punch登場！幕後竟有BTS猛人加持 挑戰韓團地位？
樂壇新人輩出！在最新一集《J Music》中，一支平均年齡僅15歲的全新女團Honey Punch驚喜登場，現場跳唱新歌《滑到入心》，青春活力十足。更令人震驚的是，她們新歌的幕後班底竟然牽涉到國際天團BTS防彈少年團的合作音樂人，這隊香港史上最年輕女團之一，究竟有何來頭？
Honey Punch首登J Music 青春跳唱《滑到入心》
在《J Music》的「登陸新聲」環節中，全新六人女團Honey Punch帶來了她們的出道作《滑到入心》。六位成員包括Casey、Jacey、Keira、Alma、Chelsa及Colour，年齡介乎13至16歲，青春可人的形象加上整齊劃一的舞步，瞬間吸引觀眾眼球。她們被譽為是繼家燕媽媽旗下女團「Honey Bees」後，香港樂壇最年輕的新生代女團，在舞台上散發的活力與熱情，為節目注入了一股清新氣息，也讓人期待她們未來的發展潛力。
伍樂城坐鎮！BTS合作音樂人Chris James聯手打造
Honey Punch的登場之所以引起極大關注，除了成員年輕有活力外，其新歌《滑到入心》的超強勁製作班底更是焦點所在。歌曲由金牌音樂監製伍樂城（Ronald）親自坐鎮，品質已有保證。更令人驚喜的是，伍樂城更邀請到曾與韓國天團BTS防彈少年團合作過的國際級音樂人Chris James共同製作。這個堪稱「世界級」的合作，無疑為Honey Punch的出道之路打下強心針，也讓外界對這隊香港本土女團的音樂水準抱有極高期望，其國際化的製作規格在本地樂壇實屬罕見。
