ISWIM｜唔止有男神！前夫都有 吳海昕 袁澧林 等4位女神全面睇
《I SWIM》吳海昕 英雄救美劇情頻NG
32歲吳海昕（Sofiee）兩年前憑主演ViuTV劇集《二月廿九》的Yeesa一角爆紅，今年繼再主演《二月廿九》續集《940920》後，又在今次的熱血青春劇《I SWIM》中，飾演男校啟賢中學C班班主任翁學千（Miss翁），要負責帶游泳隊出戰，但由於做MISS，據知甚少落水鏡頭，只有一幕跌落泳池、被英雄救美的戲份，她大呻為了這部劇而專程去學游水，但卻因為學懂了游水，幾乎演不到遇溺的戲碼，連續跳了10次都維持浮在水面的狀態，頻食NG！
吳海昕原名吳凱欣，曾就讀香港樹仁大學英國語言文學系，在求學時期客串當模特兒拍廣告，於大學畢業後曾在國泰任職四年空姐，工餘時會替電影學系的同學義務演出短片及畢業作品，以一圓當演員的夢想。看完電影《狂舞派》後，認為顏卓靈非常迷人，更加肯定自己的演藝夢想。25歲吳海昕參選香港小姐，雖然最後大倒熱灶、三甲不入，只當選為「旅遊大使」，但仍憑著親切鄰家的外表贏得「民選港姐」之稱。不少網民紛紛指斥賽果，更有人直指當年是「史上最失敗的一屆港姐」。
袁澧林 做Jeffery女神
今次是28歲文青女神袁澧林（Angela）自2019年客串《仇老爺爺》後，相隔3年再演ViuTV劇集，飾演冠中書院學生施詠，是施俊（Locker林家熙飾）的細妹，也是余浪沖（Jeffery飾）的女神。外表斯文的袁澧林現實中也是一名運動健將，擅長打排球，但劇中目前只見到她的學生妹造型，未知會否落水游泳。
模特兒出身的袁澧林近年開始拍電影和拍劇，今年她除了《I SWIM》外，又在電影《闔家辣》中飾演Edan女友Sam，有共浸鴛鴦浴的戲份！此外她還擔任了另一MIRROR成員Ian陳卓賢《留一天與你喘息》的MV女主角，拍親都係靚仔！
羅允芝 首拍Viu劇
《口罩小姐》中的「三小辣」羅允芝（Giann，前名羅佩芝）今次首度拍ViuTV劇，雖然只係客串一角，但都有在《I SWIM》預告片中出現，令人驚艷！在《I SWIM》後，她又再度夥拍Stanley（邱士縉），演出另一部ViuTV劇《野人老師》。
現年29歲的Giann參加《口罩小姐》時已被指樣貌跟氣質都跟李佳芯相似，故有「翻版李佳芯」之稱號。做KOL及Model出身的她，今年開始多了不少節目主持工作，但她曾直言好想轉型做演員：「因為做主持係做啲好現實嘅嘢，但做演員係需要好多幻想、想像力嘅職業，要透過自己嘅幻想畀觀眾睇到我見到啲乜嘢。」
植詠珊 媚姨 母女檔客串
曾參加ViuTV節目《阿女又戀嚟》的33歲植詠珊（Cathy），今次在劇中同阿媽媚姨（陳月媚）拍檔參演《I SWIM》。之前植詠珊曾主持過不少ViuTV和香港開電視的節目，直到今次才首度有機會拍劇，本身她也是一名籃球健將，唔知有冇機會在劇中騷吓佢嘅運動細胞？