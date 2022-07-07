I.SWIM｜女主角介紹：吳海昕袁澧林等4位女神全面睇

即將在7月11日（星期一）晚開播的ViuTV新劇《I.SWIM》，除了有Edan（呂爵安）和Jeffery（魏浚笙）等一眾靚仔男神可以滿足女粉絲的眼球外，「前夫」們亦可以欣賞到多位女神在劇集中逐一登場，包括兩大文青女神吳海昕和袁澧林，以及兩位神秘女神！