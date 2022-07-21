ISWIM｜劇情大暴走網民力數5大膠位 全套劇勁多錯處逐項捉
ISWIM｜第二周就崩壞？﹗ Miss翁失聯 李馬榮演大焦的愛
《ISWIM》一共10集，今周進入第二周，第6集( 18日）Miss翁（吳海昕飾）忽然失聯，連學校同焦Sir（楊偉倫飾）都搵佢唔到，擔心之下，與李馬榮（呂爵安飾）分別到Miss翁寓所附近四圍搵下落，卻見到Miss翁與一男伴齊齊返家並上樓，焦Sir同李馬榮頓成「同是天涯同落人」，又相擁又派心心突變奏演「大焦的愛」。呢集觀眾已經睇到好尷尬，原來「戲肉」在後。
第1個膠位 除啟賢5師生 全部壞人
網民鬧爆bug何其多，力數5大膠位。第1個膠位，余浪沖（魏浚笙飾）、李馬榮（呂爵安飾）、班長（吳啟洋飾）及黃亞樂（邱士縉 飾）組成最強校隊出戰冠中，然而對方敵意明顯，校隊感受到作客的壓力外，更要面對眾多不公待遇。 啟賢到冠中作客被多番刁難，上至校長下至旁述的嘴臉及偏私行為都異常誇張﹗啟賢校長明明相當重視呢次作客賽，最後卻只派Miss翁拖四子比賽。網民睇到搲頭問：「友誼賽點解只請一間學校？」、「導演、編劇都唔做功課？Hea成咁﹗」
第2膠位 黃亞樂單腳游贏對手
黃亞樂（邱士縉飾）出賽前被冠中同學刻意撞傷倒地負傷上陣，在大落後下游最後一棒，最後以單腳高超技術反超前勝出。網民指：「Stanley呢招單腳游水膠過大台破冰轉身﹗」、「一直要人扶住行，忽然游得咁勁，上水彈上嚟嗰下都呃唔到人啦﹗」、「Stanley雖然喺呢一幕好正，不過劇情真心膠﹗」
第3膠位 Band 1學生後巷秒變黑社會
冠中不滿輸比賽，在後巷前後包抄、拎住「架生」截停啟賢泳手，著住校服兼當住Miss翁前打交﹗在混亂中本來兩手Fing Fing的Miss翁大叫跌咗銀包，余浪沖（魏浚笙飾）用散錢一招拖延被追打一度成功甩身﹗網民狠批以為睇緊周星馳：「仲膠過《大冬瓜》、《十兄弟》喎﹗」、「忽然變咗逃學威龍﹗」、「Band 1仔變黑社會打人﹗」、「唔係話Band 1仔唔打交，但當住Miss面前又唔摵走校章，真係奇人奇事﹗」、「點解有大街唔行走去行後巷，被追賭數嘅情境嚟喎﹗」等。
第4膠位 因為愛學校所以打人﹗
5人走咗入掘頭巷，咁啱施詠（袁澧林 飾）路過，開鎖門才成功營救5人，施詠講原來帶頭打人的是其哥哥（林家熙 飾），指哥哥唔係壞人，只係太愛學校唔想輸，為咗學校先去打人﹗網民狂插歪理：「編劇炒得﹗」、「佢唔講個原因仲好﹗」、「最正係呢單嘢就咁一筆勾銷，Miss翁唔報警，執咗錢嘅打人同學又肯算數，仲肯還番啲錢，膠中之膠﹗」。
第5膠位 李馬榮上獨居Miss屋企療傷
李馬榮單人送Miss翁返歸，臨走時被Miss翁發現手流血受傷，帶他上樓包紮。網民鬧爆：「硬加師生戀，睇到反白眼﹗」、「包紮完仲煮埋飯，天黑喇喎Miss﹗」、「Miss留學生食飯，仲同學生講自己感情事，有冇再奇啲﹗」
5大膠位以外勁多吐槽位
除了上述的5大膠位外，亦有網民整合每集吐槽位，不同大小犯駁位都有。例如：第一集A班學生年齡問題，對白前言不對後語，難道A班集體留班一年？明明C班課室得大約20人，但去到賽場突然變成30多人，其他同學係咪走堂？ Edan深夜學校Gym房夜會Miss翁，點解學校會俾學生留到咁夜，而Gym又只得一組器材？
除了數字上的出錯，網民更點出其他不合理地方，例如：明明泳池是觸池式計時，卻要安排工作人員拿秒錶計時，而且工作人員是站在泳手背後而非對岸計時。明明是男校游泳比賽，卻出一大批身穿便服的女學生入場支持，難道場地保安有問題？大秋（George＠P1X3L）竟然可以比賽途中站在池邊為隊友打氣，應該會被趕出場先係。
膠位原來暗藏玄機﹗ 「愛學校保衛學校而打交」弦外之音？﹗
網民鬧得最甘的其中一個膠位，有指暗藏玄機，大家解讀成有一深層含意﹗網民更指：「唔通畫公仔畫出腸咩？」、「睇吓有幾多人get到？」。