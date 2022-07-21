ISWIM｜劇情大暴走網民力數5大膠位 全套劇勁多錯處逐項捉

ViuTV重頭劇《ISWIM》有男神騷肌又有兩大女神坐鎮加入愛情線，開播前已經成為討論焦點，播出一周收視理想有5.8點，有望打破《大叔的愛》收視紀錄。本周去到劇情高潮位，網民卻批有大量bug位，而第7集的劇情更大暴走，由熱血青春劇變成周星馳笑片，網民批狠：「仲膠過《大冬瓜》同《十兄弟》」、「又係第二星期就崩壞﹗」忠粉都話睇唔到落去。