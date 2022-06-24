I SWIM｜Edan呂爵安 Jeffery魏浚笙 泳池邊鬥騷肌 仲有10大男神逐個數
《I SWIM》Edan激讚Jeffrey屈機
在《I SWIM》新一輯宣傳照中，Edan和Jeffery一齊在泳池中鬥游水，在花絮片段中又見到Edan和Jeffery站在泳池邊，互相捉住對方隻手鬥力狂谷肌肉，對比之下，可以見到Jeffrey身上的肌肉明顯比Edan的更加厚實！Edan亦有在社交網大讚Jeffery：「靚仔果然屈機！水底影都咁靚仔。」Edan「正印」小儀就立即安慰他說：「唔好擔心，Jeffery係靚仔就梗㗎啦⋯⋯但你點都係贏嗰個！」似乎對劇情有所暗示！不過之後她就「補鑊」說：「我講笑㗎咋，個故事係點，我乜都唔知㗎！」
《I SWIM》10大男神逐個數：
今次ViuTV新劇《I SWIM》大講熱血青春游水劇，有不同泳隊一齊參加比賽，又點止有兩個游泳選手？劇中飾演游水健將的男神，計埋Edan和Jeffery在內，足足有10個！
【1】Edan 呂爵安 飾 李馬榮
25歲Edan劇中飾演泳隊隊長李馬榮（榮仔），是啟賢中學C班的全能泳手，從三歲開始習泳，蝶、仰、蛙、捷泳無一不精，卻一直被A班勁敵黃亞樂（Stanley飾）所帶領的接力隊壓制，直至余浪沖（Jeffery飾）轉校來到，令他重拾希望。劇中他和余浪沖、何大秋（George飾）、程子帆（Martin飾）是好友。
【2】Jeffery 魏浚笙 飾 余浪沖
24歲Jeffery劇中飾演天才泳手余浪沖（余仔），是啟賢中學轉校生，在第1集就轉到啟賢中學C班，成為C班游泳隊成員，擁有超強學習能力，與李馬榮（Edan飾）亦師亦友，其後加入C班接力隊，與隊友並肩作戰，創造奇蹟。
【3】Stanley 邱士縉 飾 黃亞樂
31歲Stanley劇中飾演校內明星兼運動健將黃亞樂，田徑、足球、排球獎牌常客，中四時加入了學校的游泳隊，成為啟賢中學A班學生兼游泳隊隊長，過往一直帶領A班游泳接力隊打嬴C班。Stanley原本就擁有健碩的身形，但他透露為了更貼近角色年齡，他要減肌但保持線條，並且要在一個月內學懂蝶、仰、蛙、捷泳四式，加上要在冬天拍攝游水戲，對他而言是多重考驗！
【4】Alton 王智德 飾 羅力森
32歲Alton劇中飾演A班泳隊主將羅力森，Alton一向標磅「肌肉就是力量」，不過他今次為了扮演中學生，同Stanley一樣要減磅減肌，變成鋼條身形！
【5】Martin 王智騫 飾 程子帆
25歲Martin曾參演過電影《熱血合唱團》，獲網民封為「翻版柯震東」，今次他在劇中飾演的C班學生兼泳隊成員程子帆（阿帆），是李馬榮（Edan飾）好友，也是C班接力隊的一員，游泳風格穩妥如其名，據知為了迎合這個角色，Martin以少糖少油飲食加運動積極操肌，成功變身為擁有六件腹肌的男神。
【6】ANSONBEAN 陳毅燊 飾 章浩
21歲《全民造星3》季軍ANSONBEAN今次首度拍劇，飾演神秘泳手章浩，性格充滿自信、說話直接，將會同Stanley有火花四濺的對手戲，同時亦會有大騷肌肉的游水戲。
【7】Phoebus 吳啟洋 飾 班長
25歲Phoebus繼《冥冥之中》後再拍ViuTV劇集，今次在劇中飾演C班學生兼游泳隊成員「班長」，和余浪沖（Jeffery飾）是自幼稚園已相識的老朋友。
【8】George 歐鎮灝 飾 何大秋
23歲George劇中飾演何大秋（九全/大秋），是李馬榮（Edan飾）好友，也是C班學生兼游泳隊成員。
【9】Marco 葉振弘 飾
21歲Marco劇中飾演楊仕福，是A班學生兼黃亞樂（Stanley飾）的跟班。
【10】Ian 江卓科 飾 趙威
23歲江卓科英文名同MIRROR成員陳卓賢撞名，都係叫Ian，今次劇中他飾演來自A班游泳隊的趙威，作為新人的他本身都是一名游泳健將，因此亦擁有一身健碩肌肉。
睇返《I SWIM》嘅宣傳片：
女粉絲今次大飽眼福喇！
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