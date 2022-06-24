I SWIM｜Edan呂爵安 Jeffery魏浚笙 泳池邊鬥騷肌 仲有10大男神逐個數

萬眾期待的ViuTV新劇《I SWIM》即將在7月11日（星期一）晚開播，近日ViuTV推出了多張劇集宣傳照和花絮片段，可以見到兩位主角Edan（呂爵安）和Jeffery（魏浚笙）在泳池中鬥泳，片中更見到兩人互相鬥力狂騷肌，令粉絲大飽眼福！其實除了Edan和Jeffery外，劇中仲有9大男神，都即將在《I SWIM》中盡展「爆」肌魅力！