魏浚笙

I SWIM｜Jeffrey魏浚笙為劇脫毛兼操肌 笑Edan呂爵安拍攝首日即暈低

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ViuTV新劇《I SWIM》由7月11日（星期一）起開播，劇集監製暨導演馮志強、魏浚笙（Jeffrey）和黃奕晨（Dixon）就在當晚播出的一集《晚吹-有酒今晚吹》中擔任嘉賓，一路摸住酒杯底一路大爆拍劇時趣事，趁住呂爵安（Edan）不在現場，三人仲大爆其瘀事！

《I SWIM》Jeffrey魏浚笙 花半年時間操肌

《I SWIM》監製暨導演馮志強、魏浚笙（Jeffrey）和黃奕晨（Dixon）為宣傳新劇，日前一齊登上7月11日（星期一）晚播出的第113集《有酒今晚吹》做嘉賓，Jeffrey在節目中指自己花了半年時間操肌，更自爆更為劇集而去脫毛！

魏浚笙 左起)魏浚笙、《I SWIM》監製暨導演馮志強及黃奕晨一同為《晚吹-有酒今晚吹》擔任嘉賓。
(左起)魏浚笙、《I SWIM》監製暨導演馮志強及黃奕晨一同為《晚吹-有酒今晚吹》擔任嘉賓。（圖片來源：ViuTV）
魏浚笙 呂爵安 ISWIM 兩人喺花絮片中谷爆肌肉！
Edan同Jeffrey拍劇時曾經鬥騷肌肉。（圖片來源：[email protected]

Edan第一日拍攝已經暈低

當被問到游水最差的演員時，三位都不約而同笑指非呂爵安（Edan）莫屬。馮志強分享指雖然劇中Edan飾演游泳高手，但第一日在拍攝現場熱身期間，Edan已經暈倒，令其一度十分擔心，慶幸最後Edan並無大礙。

魏浚笙 Jeffrey等三人取笑Edan游水最渣。
Jeffrey等三人取笑Edan游水最渣。（圖片來源：ViuTV）
魏浚笙 i.swim 呂爵安 Edan
Edan為拍劇亦有刻意走腩增肌。（圖片來源：[email protected]

拍攝現場如Fans應援嘉年華

Dixon就笑指拍攝現場宛如嘉年華一樣：「有唔同嘅booth擺哂Fans送嘅應援物資和食物，有P1X3L、Edan、Stanley、Alton、Jeffrey同ANSONBEAN。每次可以逐個行去揀自己想食嘅嘢。」

魏浚笙 Dixon笑指拍攝現場宛如Fans應援嘉年華。
Dixon笑指拍攝現場宛如Fans應援嘉年華。（圖片來源：ViuTV）
魏浚笙 拍劇時P1X3L三位成員Phoebus左三）、George左二）、Marco右二）及MIRROR成員Edan左四）、Stanley右四）、Alton右三）等，都有Fans送上應援嘅物資和食物。
拍劇時P1X3L三位成員Phoebus（左三）、George（左二）、Marco（右二）及MIRROR成員Edan（左四）、Stanley（右四）、Alton（右三）等，都有Fans送上應援嘅物資和食物。（圖片來源：《I SWIM》劇照）

Jeffrey被爆準備做歌手

談及往後希望發展的方向，強尼大爆知道Jeffrey或會推出個人單曲。Jeffrey沒有否認：「其實我無限制自己。機會嚟到嘅時候就把握，盡力做好件事。」而Dixon指自己會想嘗試擔任幕後的工作，現正在構思及編寫相關的方案。

魏浚笙 三人和主持們一同品嘗氈酒。
三人和主持們一同品嘗氈酒。（圖片來源：ViuTV）
魏浚笙 Jeffrey早前勤力操肌拍劇缺游水健將。
除咗拍劇拍節目，Jeffrey仲準備挑戰埋唱歌！（圖片來源：[email protected]

即睇《I SWIM》預告：

重溫Edan自爆曾兩度開工暈倒：標晒冷汗成身濕晒

憑《大叔的愛》彈起的Edan，去年除了擔正《I SWIM》，在籃球劇《季前賽》亦參與重要角色，加上要拍電影《闔家辣》，令他工作量大增，去年曾自爆兩度開工暈倒，所以去做了詳細的身體檢查，報告結果心臟冇事，Edan話：「兩次暈倒，我抖吓之後都冇事嘅，之後去做檢查知道身體無事，大家唔使擔心。我拍劇要操，多咗做運動真係體力同健康都好咗好多！」

魏浚笙 Edan在《臎戰S2》玩遊戲時為做出「洗衣機」動脫去上衣，更臨急抱佛腳即場做掌上壓「谷肌」，被阿正笑佢太遲﹗
Edan自爆拍攝《膠戰S2》時在商場內為了逃避追捕，跑到上氣唔接下氣：「嗰日我跑到差啲以為就嚟死咁，突然間見暈同埋想嘔，即刻要坐低抖抖，24歲仔冇試過咁，真係好驚﹗標晒冷汗成身濕晒，所以下集大家會見到我換咗衫，嗰日仲要係通宵拍完《膠戰》再直接去拍電影《闔家辣》﹗」（圖片來源：《膠戰S2》截圖）
魏浚笙 6膠開直播時，阿正爆製作組為Edan加了效果，令觀眾有錯覺以為Edan好大隻，阿正話：「其實現場我睇係得塊版嚟﹗」
6膠開直播時，阿正爆製作組為Edan加了效果，令觀眾有錯覺以為Edan好大隻，阿正話：「其實現場我睇係得塊版嚟﹗」（圖片來源：《膠戰 S2》截圖）

Edan首日練水即出事

Edan第一次暈倒，是在拍《膠戰S2》時，而第二次，就是拍攝《I SWIM》首日，Edan透露落實接拍《I SWIM》後首日參與練水，導演、監製及演員都在場，Edan表示當時感到好大壓力，佢話：「太耐冇游水，未開始我就落池試吓個感覺先，其實我成世人未試過一次過完成25米，嗰次順利游完25米，點知一上水隻腳緊咗，係腫晒！嗰時諗可能冇做熱身，但好戲在後頭！」

魏浚笙 呂爵安 ISWIM Edan大讚Jeffery個樣喺水底影都係咁靚仔！
Edan在《I SWIM》中大鬥泳技。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 大叔的愛 姜濤同Ian在籃球劇《季前賽》切磋球技，演出還有MIRROR的Edan及Stanley以及Error的肥仔及193。
Edan仲有份參演由姜濤主演的籃球劇《季前賽》。（圖片來源：ViuTV）

Edan休克後回神：嗰時真係想搵窿捐

Edan講到上水後跟大家一齊熱身：「熱熱吓身開始覺得暈，心知不妙！我冇理由呢個時候同大家講我要抖抖㗎，熱身都要抖？諗住死頂落去，點知開始眼望金星，過咗一陣眼前一黑，真係暈咗，有人即刻扶住我！嘩，我嗰下真係想搵窿捐，真係好樣衰，好𤓓！我演嘅角色係要游得好叻㗎嘛，點知熱身就出事！」

魏浚笙 Edan在直播中指當時眼前一黑，當場暈倒﹗
Edan在直播中指當時眼前一黑，當場暈倒！（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 Edan重現當日突然休克暈倒的一刻﹗
Edan重現當日突然休克暈倒的一刻！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、《I SWIM》劇照、[email protected][email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected]

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