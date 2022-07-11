I SWIM｜Jeffrey魏浚笙為劇脫毛兼操肌 笑Edan呂爵安拍攝首日即暈低
《I SWIM》Jeffrey魏浚笙 花半年時間操肌
《I SWIM》監製暨導演馮志強、魏浚笙（Jeffrey）和黃奕晨（Dixon）為宣傳新劇，日前一齊登上7月11日（星期一）晚播出的第113集《有酒今晚吹》做嘉賓，Jeffrey在節目中指自己花了半年時間操肌，更自爆更為劇集而去脫毛！
Edan第一日拍攝已經暈低
當被問到游水最差的演員時，三位都不約而同笑指非呂爵安（Edan）莫屬。馮志強分享指雖然劇中Edan飾演游泳高手，但第一日在拍攝現場熱身期間，Edan已經暈倒，令其一度十分擔心，慶幸最後Edan並無大礙。
拍攝現場如Fans應援嘉年華
Dixon就笑指拍攝現場宛如嘉年華一樣：「有唔同嘅booth擺哂Fans送嘅應援物資和食物，有P1X3L、Edan、Stanley、Alton、Jeffrey同ANSONBEAN。每次可以逐個行去揀自己想食嘅嘢。」
Jeffrey被爆準備做歌手
談及往後希望發展的方向，強尼大爆知道Jeffrey或會推出個人單曲。Jeffrey沒有否認：「其實我無限制自己。機會嚟到嘅時候就把握，盡力做好件事。」而Dixon指自己會想嘗試擔任幕後的工作，現正在構思及編寫相關的方案。
即睇《I SWIM》預告：
重溫Edan自爆曾兩度開工暈倒：標晒冷汗成身濕晒
憑《大叔的愛》彈起的Edan，去年除了擔正《I SWIM》，在籃球劇《季前賽》亦參與重要角色，加上要拍電影《闔家辣》，令他工作量大增，去年曾自爆兩度開工暈倒，所以去做了詳細的身體檢查，報告結果心臟冇事，Edan話：「兩次暈倒，我抖吓之後都冇事嘅，之後去做檢查知道身體無事，大家唔使擔心。我拍劇要操，多咗做運動真係體力同健康都好咗好多！」
Edan首日練水即出事
Edan第一次暈倒，是在拍《膠戰S2》時，而第二次，就是拍攝《I SWIM》首日，Edan透露落實接拍《I SWIM》後首日參與練水，導演、監製及演員都在場，Edan表示當時感到好大壓力，佢話：「太耐冇游水，未開始我就落池試吓個感覺先，其實我成世人未試過一次過完成25米，嗰次順利游完25米，點知一上水隻腳緊咗，係腫晒！嗰時諗可能冇做熱身，但好戲在後頭！」
Edan休克後回神：嗰時真係想搵窿捐
Edan講到上水後跟大家一齊熱身：「熱熱吓身開始覺得暈，心知不妙！我冇理由呢個時候同大家講我要抖抖㗎，熱身都要抖？諗住死頂落去，點知開始眼望金星，過咗一陣眼前一黑，真係暈咗，有人即刻扶住我！嘩，我嗰下真係想搵窿捐，真係好樣衰，好𤓓！我演嘅角色係要游得好叻㗎嘛，點知熱身就出事！」
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