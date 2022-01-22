IT狗｜岑珈其演出落力終於「入屋」 入行14年組過男團曾陷低潮終翻身
IT狗「Kenneth」岑珈其入行14年曾陷低潮
現年31歲的岑珈其，於08年出道，是導演麥曦茵旗下的藝人。剛入行，他首次在大銀幕中演出，飾演由麥曦茵執導電影《烈日當空》中學生「肥毛」一角，當以為終於可以開展演藝圈事業時，其後兩年卻只有少量的戲劇工作，不能夠支撐日常開支。為了生計，他做過Sales、司機、地盤、跟車、水吧、燒烤場、地產、保險、冷氣等等的兼職去完夢。岑珈其堅持當演員的願望，珍惜每個能演出的機會，務求有一日夢想成真。
岑珈其外表童顏常演學生 不怕捱終入屋
岑珈其曾經是四人男子組合「PlayTime」成員之一，其後主力發展演藝事業，接拍不少港台電視劇、電影等。入行以來，因為他的外表比較童顏，所以經常被安排演學生之角色。14年，他在劉國昌導演作品《地產仔》，飾演地產經紀一角。18年，他首次擔任電影男主角主演《非同凡響》，演出大受好評。後來他參演ViuTV劇集《教束》、《二月廿九》，精湛演出令他的知名度提升了不少。2020年，他拍攝ViuTV綜藝節目《膠戰》，成為主持，因為他是六位主持中年紀最大，說話嘮叨、經常發火，被稱呼為「爺爺」，同年年年尾，岑珈其加入了YouTube頻道「試當真」成常駐幕前成員。
《IT狗》1-5集劇情｜《IT狗》6-10集劇情 （持續更新）
廿四孝老公履行對女友的承諾
岑珈其幕前是個火爆爺爺，背後其實是個廿四孝老公。原來他曾對拍拖五年的圈外女友李桂玫(Angel)承諾會在30歲前求婚，所以一早已計劃求婚大計，打算旅行求婚，不料遇到了疫情，一直沒法出國，最後惟有在家中求婚。他曾接受傳媒訪問指早就想求婚、結婚在同一年進行﹐但因籌備婚禮都要一年以上時間，本來已預計翌年才能完成婚禮，剛巧很多新人因為疫情都把婚禮延期，令他成功找到場地，在去年11月與女友結婚。雖然他爸爸在2016年離世，未能親眼見證他的婚禮，作為兒子必感遺憾，不過他稱可能是天上的爸爸保佑，婚禮一切都變得順利。
他成為人夫後，因為不希望有經濟負擔﹐又想陪伴媽媽，所以婚後會跟媽媽繼續在爸爸留下來的大屋一起住，幸好老婆不介意同奶奶同居。
2013年，岑珈其成立四人男子組合PlayTime，作品包括《曖昧不明關係研究學會》主題曲《說說》：
早產兒子大得快 岑珈其感嘆樣子已變得不同
去年元旦，岑珈其與老婆的愛情結晶品彥臻出世。初為人父的他在社交平台寫下一段文章，表達出做新手爸爸的喜悅。他表示初為人父感覺非常微妙，當第一眼見到BB時「已經開心到不能夠用文字黎（嚟）形容」。他接受傳媒訪問時透露，因BB早產令他感到非常緊張，但當親眼見到BB後才敢放下心頭大石。
做了爸爸後，他亦不忘感激老婆，亦非常感激老婆和上天送了一份最好的禮物給他，又公開示愛講「我愛你」。他希望BB健康快樂成長，現在目標是努力工作，給老婆、BB及家人幸福的生活。
看著兒子臻臻日漸長大，初為人父的他不禁感嘆時間過得太快，他在instagram貼了一張兒子只有兩個月的照片和一張臻臻三個半月的照片寫道：「好掛住臻臻啲頭髮，同埋BB真係大得好快，依家已經完全唔同咗樣。」在《膠戰2》的節目中，他亦周不時提及兒子臻臻的名字，真是個廿四孝爸爸。
岑珈其FAQ
問：岑珈其參演過甚麼劇集/節目？
答：岑珈其 近期在ViuTV新劇《IT狗》及熱播的《膠戰2》中都有份演出，他在新劇《IT狗》中飾演Kenneth一角，戲份亦較多。《IT狗》劇情：第1-5集｜第6-10集
問：《IT狗》作為ViuTV原創劇有甚麼突破？
答：第十八屆香港亞洲電影節將於今年10月27日至11月14日舉行，今年大會的主題是「解禁多元 破隔十八」，為貼緊主題，以及打破觀眾對電影和戲院的既定印象，首次在片單加入電視劇，大膽作跨界嘗試，當中包括2022年才正式於電視首播的ViuTV原創劇《IT狗》。詳情
問：《IT狗》全劇幾多集？何時大結局？
答：《IT狗》全劇20集，1月10日首播，如果不受賀年特備影響，大結局將在這天播放⋯⋯按此看詳情