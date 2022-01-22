IT狗｜岑珈其演出落力終於「入屋」 入行14年組過男團曾陷低潮終翻身

岑珈其近期在ViuTV新劇《IT狗》及熱播的《膠戰2》中都有份演出，他在新劇《IT狗》中飾演Kenneth一角，戲份亦較多，他慶幸自己在新劇終於不用再演學生：「難得一班後生仔可以聚埋一齊，因為我哋呢代演員都好有火，今次要多謝導演。」雖然他在《膠戰2》節目中會不停揶揄別人，但鏡頭後他與其他藝人卻「老友鬼鬼」，對太太更是一個暖男⋯⋯