IT狗2.0｜女機械人真身是誰？ 《香城》Jackie戴妙珊背景公開 身兼多職追夢超勵志

《IT狗2.0》第六集播出後，劇中「初創有明Teen」比賽環節出現一個超仿真女機械人，逼真程度令觀眾嘩然，紛紛上網起底追查真身。原來她是YouTube頻道《香城映画》常駐演員戴妙珊（Jackie）。更令人意想不到的是，這位因一個角色爆紅的女演員，現實中竟然身兼5職維持生計，由舞台劇演員到會所助理乜都做，而她最近更成功圓夢，與組合「朱凌凌」成員同台演出！