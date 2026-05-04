IT狗2.0｜女機械人真身是誰？ 《香城》Jackie戴妙珊背景公開 身兼多職追夢超勵志
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《IT狗2.0》第六集播出後，劇中「初創有明Teen」比賽環節出現一個超仿真女機械人，逼真程度令觀眾嘩然，紛紛上網起底追查真身。原來她是YouTube頻道《香城映画》常駐演員戴妙珊（Jackie）。更令人意想不到的是，這位因一個角色爆紅的女演員，現實中竟然身兼5職維持生計，由舞台劇演員到會所助理乜都做，而她最近更成功圓夢，與組合「朱凌凌」成員同台演出！
Jackie戴妙珊身兼5職的斜槓人生
Jackie戴妙珊是本地劇團標劇場的畢業生，畢業後發現舞台劇行業工作機會少之又少，為求生存唯有四出搵機會。她由Facebook搵學生作品的演出開始，一步步累積經驗，直到現在同時擔任演員、舞台服裝主管、學校巡演編劇、會所助理等多個崗位，基本上有趣的工作都會做。呢種「斜槓」生活雖然辛苦，但亦令她接觸到更多不同範疇的創作機會。
加入《香城映画》重拾自信心
Jackie曾經自覺入行後沒甚麼成就，一度懷疑自己是否適合繼續在演藝圈發展。直到數年前拍攝TONiCK《再見止痛藥》MV時，認識了《香城映画》的製片ROV，其後ROV推薦她給頻道負責人Ronnie嘗試合作，自此成為頻道常駐演員。加入「香城」之後，Jackie終於搵到屬於自己的舞台，知名度和曝光率都隨即增加，亦為她帶來一直缺乏的自信心。
視朱栢康為偶像 讚演技「神級」
Jackie直言自己的偶像是朱栢康，形容對方「真的真的很勁」。她分享曾經睇過一個外國劇本和外國人的演出，無論睇文字定睇Show都覺得男主角是壞人，但後來朱栢康在香港演繹同一個角色時，層次豐富到令人睇完竟然覺得男主角是最委屈、最受逼迫的一個。Jackie形容呢種演繹能力非常神奇，認為朱栢康對角色的理解超級深入，絕對是神級水準。
成功圓夢與朱凌凌成員同台演出
Jackie一直表示最想與朱凌凌仝人合作，因為「一定會好搞笑好好玩而且學到嘢」。而最近她終於成功達成夢想，參演新舞台劇《不舒適人》，與朱凌凌組合其中兩位成員白只及楊偉倫同台演出。
資料或影片來源：原文刊於新假期