IT狗｜周祉君角色影射車志健 Brian Cha現身激動回應：Challenge Accepted
文：東方新地｜圖：《IT狗》截圖、Brian Cha Motivation截圖
「一年內，我可以令你嘅收入去到七位數」
Lou（周祉君飾）在劇中是主角葉念信（凌文龍 飾）的好友，阿信之所以會創業，亦是受到阿Lou的啟發。在第十集的最後一小段，阿信再次因為Leader Ship嘅事而見到Lou所拍攝嘅影片，影片中Lou言之鑿鑿：「一年內，我可以令你嘅收入去到七位數，我可以你到嘅營業額去到八位數。Lou，Motivation，Loutivation。就好似我而家Loutivate緊你一樣，你要信我，你要信你自嘅嘅Vision（願景），我係阿Lou。」
Brian Cha讚《IT狗》乘機教道理
在Brian Cha最新的影片中表示，最近收到有很多朋友叫他去欣賞《IT狗》，終於他亦決定花時間追看了幾集，更笑言他公司的所有員工都在追看此劇。而對於《IT狗》，他表示非常之欣賞。他表示很喜歡阿信的角色，因為他即使面對困難重重仍然堅持下去，從他身上獲得很多共鳴：「你見唔見到，成功嘅人同失敗嘅人嘅分別喺邊一度？就係成功嘅人，係唔會咁易放棄！阿信佢未成功，但佢唔放棄，呢個就係所有成功嘅人嘅特質。」
回應「踩單車發電」
雖然Brian Cha冇 提到「Loutivation」，或者佢未睇到啦！但Brian Cha就話最令佢感動嘅就係阿Lou，原因係阿Lou之前踩單車發電嘅一幕，其實就係Brian Cha曾經做過類似嘅事！Brian Cha話：「佢呢個故事對我嚟講呢，係非常之好有共鳴嘅！我好記得佢入面一句對白就係，人哋話Mission impossible，但對佢嚟講呢就係Challenge Accepted！幾有型係咪？」
又借Johnny仔講故
而第三個令Brian有共鳴嘅角色就係Johnny仔，佢話Johnny仔睇落矮矮細細，但喺佢身上係學習到，做人是不用理會別人如何去看自己。雖然Brian讚《IT狗》讚到天上有地下無，但佢最後都話有一點佢唔係好認同，就係話：「劇入面有一句機會，係留畀有機會嘅人，但對於我Brian Cha嚟講，機會係由自己雙手創做出嚟嘅！」冇錯，佢就係Brian 車志健