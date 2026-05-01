IT狗2.0｜大結局20句精彩對白整理 阿信爆金句寄語未來

ViuTV劇集《IT狗2.0》大結局一集劇情跌宕起伏，阿信為阻止AGI擴張不惜賣掉所有股份、AI George選擇犧牲自己、眾人含淚告別再各散東西，每一幕都令觀眾睇到眼濕濕。以下整理出大結局全集20句最精彩對白，句句戳中觀眾內心。