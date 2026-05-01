IT狗2.0｜大結局20句精彩對白整理 阿信爆金句寄語未來
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ViuTV劇集《IT狗2.0》大結局一集劇情跌宕起伏，阿信為阻止AGI擴張不惜賣掉所有股份、AI George選擇犧牲自己、眾人含淚告別再各散東西，每一幕都令觀眾睇到眼濕濕。以下整理出大結局全集20句最精彩對白，句句戳中觀眾內心。
阿信與AI George對話金句令人反思人類未來
大結局中阿信與AI George的對話堪稱全劇最感動時刻，阿信要求George自我關機時，George反問「但係我唔存在嘅世界會更好，又係由邊個決定？」一句話直擊人類對科技的傲慢。而阿信回應「人類未準備好同你做朋友，但你信我，呢一日一定會嚟」，則為整段關係留下最溫柔的註腳。以下為大結局精選20句對白：
- 「我唔係一個數學家，攞咗呢個獎真係要同好多數學家講聲唔好意思。」——AI阿信
- 「咩改變世界嗰啲，你信唔信？」「我信。」——醫院病友與信爸的對話，信爸對兒子的信念投下100% 信任！
- 「啲嘢本身都唔係屬於我嘅。」——阿信決定賣掉PayPayDuck股份時向Marcus講
- 「佢哋會記得你嘅。」——阿信母親
- 「人類只會信自己想相信嘅人，佢哋就係希望你嘅身分，係我哋嘅造神。」——Mr. Mark
- 「我買晒所有PayPayDuck嘅股份，就係為了嚟見你。」——阿信對George
- 「世界有80億人，你建立咗一個更好，可能就會帶來79億個更衰。」——阿信說服George不要成為新的中心
- 「但係我唔存在嘅世界會更好，又係由邊個決定？」——AI George質疑阿信的決定
- 「我冇講大話，只係講咗事實嘅一部分。」——AI George學會了講大話瞞騙Mark先生
- 「應承我，你都應承我，喺我shutdown之前，盡快去一個Mark先生搵唔到你嘅地方。」——AI George
眾人告別場面極感人：每句說話都係伏筆
大結局第3節的告別戲份同樣金句連連，阿信與PayPayDuck戰友們的道別對話，表面輕鬆實則句句藏著深意。Kenneth一句「應承我哋，一定要再見」令不少觀眾直接淚崩，而阿信獨白中對蒙玲說的「無你喺度，一定唔會係更好嘅世界」更被網民封為全劇最浪漫告白。
- 「三十功名塵與土，八千里路雲和月。莫等閒，白了少年頭，空悲切。」——阿信與男B以《滿江紅》吟詩告別
- 「攞隻手出嚟，攞埋另一隻。我哋嘅祝福，而家喺你手，應承我哋，一定要再見。」——Kenneth
- 「無你喺度，一定唔會係更好嘅世界。」——阿信對蒙玲告白
- 「兄弟之間唔使講咁多。」——Johnny仔對阿信
阿信最後獨白道出Web3信仰核心價值觀
第四節阿信面對生死關頭時與George的最後對話，將全劇的主題昇華到哲學層面。「未來係一種信仰嚟，無人可以肯定到個答案」這句話被大量網民截圖轉發，認為是近年港劇中最有深度的台詞之一。而George仔在訪問中替阿信平反的一番話，亦令觀眾對「世紀騙徒」這個標籤有了全新理解。
- 「為了我哋嘅未來，值得㗎。」——阿信
- 「未來係一種信仰嚟，無人可以肯定到個答案。但無論個答案係啲咩，都係我哋每一個人對Better Tomorrow嘅想像。」——阿信
- 「人可以對而家嘅世界絕望，但絕對唔可以失去想令呢個世界變得更加好嘅渴望。」——阿信
- 「樂觀地悲觀，係我嘅價值觀；悲觀地樂觀，係阿信教我哋嘅世界觀。」——Never
- 「仲係4,800Mbps喎。如果我哋同時遇到一個完美嘅Wi-Fi，你會唔會share個password畀我呀？」——阿信與蒙玲重逢
網民激讚大結局水準封為近年港劇天花板
《IT狗2.0》大結局播出後隨即引爆社交平台討論，不少網民表示「睇到喊咗幾次」「呢套劇證明港劇仲有希望」。當中阿信與AI George的對手戲被譽為「人機關係寫得最好嘅一次」，而結尾阿信與蒙玲在山區重逢的畫面，配合那句經典Wi-Fi對白，更被網民稱為「全劇最溫暖嘅彩蛋」。亦有觀眾留言「每句對白都值得細味，編劇真係用心」，認為這20句金句足以代表整套劇集對科技、人性與信仰的深層探討。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期