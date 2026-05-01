IT狗2.0大結局阿信犧牲自我關閉AGI｜被封世紀騙徒結局反轉
阿信賣光股份只為向George發出關機指令
大結局中最震撼的一幕，是阿信將PayPayDuck所有股份賣給Mr. Mark，只為換取最後一次進入系統接觸AI George的機會。阿信向George坦言「人類未準備好同你做朋友」，要求George在適當時間關機。George最初拒絕，認為自己能幫助80億人建立更好的世界，但阿信反駁「你建立咗一個更好，可能就會帶來79億個更衰」。最終George將權限移交，並設定24小時後自動關機，同時提醒阿信必須盡快逃離Aqua的追蹤範圍，因為被找到的機率高達98.46%。
Aqua發現無法取消關機後股價即時暴跌
Mr. Mark取得PayPayDuck股權後，隨即命令George開發ASI（超級人工智能），但George回應「無法喺預設嘅關機時間前完成，任務無法執行」。當Mr. Mark嘗試取消關機程序時，系統要求輸入阿信的DNA密碼，令整個計劃陷入死局。隨著阿信失蹤的消息傳出，皮皮德股價持續低開，有專家認為「泡沫及早爆破，避免咗一場全球性嘅股災」，但散戶損失慘重，阿信亦因此被部分公眾冠上「世紀騙徒」的稱號。
從PayPayDuck狂潮到假死逃亡的信仔傳奇
劇集一開始時出現的GJ（歐鎮灝飾演）回顧2025年，阿信帶動的「PP狂潮」開拓了歷史上第一個AGI，同時破解千年七大數學難題，連矽谷都視他為下一個時代的領袖。然而當他意識到Aqua正利用Deepfake技術以他的身份「造神」，甚至在社交媒體發布虛假聲明支持AGI開發時，阿信決定反擊。他透過好友Johnny仔安排快艇逃亡，原定以「水龍捲」作為假死掩護，卻在海上遭遇真正的水龍捲。面對98.46%被追蹤的機率，以及朋友和家人可能成為威脅籌碼的風險，阿信在與George的最後對話中說出「為了我哋嘅未來，值得㗎」，隨後選擇犧牲。
網民熱議阿信究竟是騙徒還是先驅者
大結局播出後引發觀眾兩極討論，不少網民被阿信與George的告別對話觸動，尤其是那句「人可以對而家嘅世界絕望，但絕對唔可以失去想令呢個世界變得更加好嘅渴望」被大量轉發。劇中George仔長大後接受訪問時為阿信辯護，指「如果唔係PayPayDuck呢班哥哥姐姐，我哋而家無可能擁有一個人類同AI共存嘅世界」，而Never則以「樂觀地悲觀，係我嘅價值觀；悲觀地樂觀，係阿信教我哋嘅世界觀」總結眾人對阿信的懷念。結局蒙玲投身無國界山區Programmer計劃，多年後與隱居山區的阿信重逢，二人相視而笑的畫面令觀眾直呼「喊到收唔到聲」。