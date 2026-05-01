IT狗2.0大結局阿信犧牲自我關閉AGI｜被封世紀騙徒結局反轉

《IT狗2.0》大結局在5月15日播出，阿信為阻止Aqua公司利用AGI造神，不惜賣掉PayPayDuck全部股份換取關閉AI George的機會，最終在逃亡途中遭遇真實水龍捲，為保護身邊人選擇犧牲自我。這位曾被矽谷視為「Chosen One」的IT人，最後卻被大眾標籤為「世紀騙徒」⋯⋯真相到底係點？