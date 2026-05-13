《IT狗2》再度致敬《英雄本色》名場面 阿信擁抱AGI卻眾叛親離

《IT狗2》最新一集再度向經典電影《英雄本色》致敬，4年前第一季神還原Mark哥與豪哥的名場面令觀眾津津樂道，今次第二季將場景搬到飛鵝山頂，以AGI取代人類Programmer的爭議重新演繹經典對白。然而致敬過後劇情急轉直下，阿信因執意擁抱AGI技術，先後與拍檔Billy及暗戀對象蒙玲決裂，一夜之間眾叛親離。