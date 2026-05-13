《IT狗2》再度致敬《英雄本色》名場面 阿信擁抱AGI卻眾叛親離
飛鵝山頂重現《英雄本色》經典對白融入AGI爭議
《IT狗2》結局篇第13集劇情講述Billy帶阿信上飛鵝山頂，望住香港夜景試圖說服對方重回George 2.0團隊，對白幾乎完美對照《英雄本色》中Mark哥與豪哥關於重出江湖的經典場面。Billy說出「我哋以前捱得咁辛苦都未驚過」，阿信卻斬釘截鐵回應「人手打Code嘅時代已經過去咗啦」，Billy隨即爆發：「我撐咗三年，等緊一個機會，爭返口氣！唔係要證明話畀人聽Programmer威，而係要話畀人聽，人類嘅問題人類自己解決返！」兩人就AGI應用的立場南轅北轍，Billy堅持世界未Ready，阿信則認為若不搶先開發將被其他人捷足先登，最終不歡而散。
阿信堅持擁抱AGI卻換來蒙玲遞辭職信離場
與Billy決裂後，劇情隨即迎來更大的情感衝擊——阿信的暗戀對象兼創業拍檔蒙玲亦選擇離開。阿信向蒙玲描繪AGI帶來的美好未來，強調「只要你有一個諗法，George就會幫我哋實現到」，並邀請對方一同實現Better Tomorrow。蒙玲卻平靜地遞上辭職信，說出「我仲想好努力咁去追求一啲我唔識嘅嘢」，告別有份創立的PayPayDuck。此時主題曲《信》響起，畫面回顧二人在第一季相識的片段，以及蒙玲當年的金句：「如果呢個世界所有人都淨係做自己擅長做嘅嘢，但無人做自己想做嘅嘢，呢個世界一定唔會變得更好。」
第一季致敬片段曾引爆網絡迴響成經典
回顧4年前《IT狗》第一季第8集，陳湛文飾演的Billy與凌文龍飾演的阿信首次神還原《英雄本色》場面，當時從場景、服裝到細微動作都獲網民激讚到位。陳湛文事後在社交平台發文表示：「正正因為佢係《英雄本色》、正正因為佢係狄龍、正正因為佢係周潤發，佢哋都係站於香港電影界一個好重要嘅位置。」他更感慨地提到，曾經有一段時間外界紛紛說「青黃不接」，但已有一班人不斷開拓探索新世界。今次第二季再度致敬同一經典，卻將主題從兄弟情義昇華至人類與AI共存的時代命題。
網民熱議阿信背棄初心感嘆角色反差震撼
劇集播出後隨即引發網民熱烈討論，不少觀眾表示第一季的阿信是為理想奮鬥的IT狗，到第二季卻因過度依賴AGI而逐一失去身邊最重要的人，角色反差令人心酸。有網民留言「阿信由被壓迫嘅IT狗變成壓迫人嘅人」、「蒙玲嗰句辭職對白直接淚崩」，亦有人認為Billy堅持人手寫Code的立場代表了一代Programmer的尊嚴。第13集片尾彩蛋更回顧阿信對Moby主席萬鈞說的話：「香港創科欠缺嘅從來都唔係技術⋯⋯真正令呢個城市停滯不前嘅，係我哋對香港創科都已經失去咗信任！」觀眾紛紛指這句對白呼應了整季的核心主題，亦為下一季埋下伏線。
《IT狗2》致敬《英雄本色》對白：
Billy： 真係估唔到香港嘅夜景原來係咁靚。咁靚嘅嘢，一下就無晒，真係有啲唔抵。
Billy： 阿信，我哋再嚟過。過埋呢一晚，我哋就漂漂亮亮返去George 2.0。
Billy： 我哋以前捱得咁辛苦都未驚過，唔通今日我哋會驚 Reboot 咩？
阿信：唔好逼我啦，我唔會返去㗎。人手打Code嘅時代已經過去咗啦！
阿Billy： 未過去！我仲未死呀！
阿信： 我畀你再寫十次、再寫一百次又點呀？畀你殺埋阿 George 又點呀？呢個世界已經唔再需要 Programmer 喇！我唔想連你呢個朋友都無埋。阿 Billy，你醒一醒好唔好呀？
Billy： 唔好講喇！你唔使可憐憫我，你無爭我任何嘢。我從來都唔會逼朋友做一啲唔想做嘅嘢，我有我自己嘅原則，我就 係唔想啲Code畀晒 A.I. 打！你以為我好鍾意打Code咩？我撐咗三年，等緊一個機會，爭返口氣！唔係要證明話畀人聽 Programmer 威，而係要話畀人聽，人類嘅問題人類自己解決返！ 睇你似乜嘢！睇下你自己似乜嘢？！做 I.T.狗嗰陣畀人鬧，有咗AGI 之後連打兩個Code都想交畀佢呀 ！你咁樣係想解決問題咩？你無呀！你無呀！我唔想學你！
阿信：Billy！你都知道 AGI 嘅力量有幾大㗎！如果畀其他人搞咗嘅話就太遲喇！
Billy：總之唔好再掂 AGI，個世界未 Ready呀！ 唔玩喇！