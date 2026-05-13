《IT狗2.0》Tony焚燒收視機頂盒 揭大台教友全部私下轉台!

《IT狗2.0》播到第13集終於迎來全劇最高潮——「大台教會」掌門Tony因為愛上ViuTV女團隊長阿Gao，被忠實教友視為叛徒，一場關於「電視自由」的激辯在教會內爆發。最終Tony當眾焚燒過千部收視機頂盒，感化信眾，與所有教友化解「背叛大台」的紛爭！