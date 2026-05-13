《IT狗2.0》Tony焚燒收視機頂盒 揭大台教友全部私下轉台!

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《IT狗2.0》播到第13集終於迎來全劇最高潮——「大台教會」掌門Tony因為愛上ViuTV女團隊長阿Gao，被忠實教友視為叛徒，一場關於「電視自由」的激辯在教會內爆發。最終Tony當眾焚燒過千部收視機頂盒，感化信眾，與所有教友化解「背叛大台」的紛爭！

Tony向阿Gao表白「試睇ViuTV」反被一句話點化

今集Tony鼓起勇氣向Viu台的阿Gao坦白「我可以試下睇ViuTV」，原以為這番話會令對方感動，沒想到阿Gao的回應卻輕描淡寫得令人意外。阿Gao笑着回應：「咁有咁多個台，鍾意睇咩咪睇咩台囉，我都睇其他台㗎！」她更直言電視存在的意義本來就是帶歡樂給觀眾，有人鍾意睇劇、有人鍾意睇綜藝，想睇什麼就轉什麼台，根本談不上背叛。阿Gao甚至主動承認「Viu劇都唔係套套得」，這份坦誠反而令Tony徹底釋懷，亦令Tony決心回到教會面對「信眾」。

Cindy怒斥掌門背叛教會雙方爆發激烈爭執

Tony回到大台教會後，忠實支持者Cindy即時發難：「你仲有面返嚟？」Cindy強調教會的存在是為了保護曾因信奉大台理論而遭受欺凌的人，大家聚首一堂圍爐取暖，就是不想再被外面的人傷害。她質問Tony為何忘記自己曾經做過「過街老鼠」的日子。然而Tony反駁指Cindy才是忘記初衷的人——教會的核心理念從來都是「不論背景、勇於表達自己鍾意嘅嘢」，而非盲目排斥其他電視台。Tony更直指Cindy為了那1,000個機頂盒已經走火入魔，將原本開放包容的信念扭曲成封閉的圍牆。

Tony發表偉論：「我哋嘅初衷，不論背景、勇於表達自己鍾意嘅野。 你為咗嗰 1,000 個機頂盒，你已經走火入魔，你自己唔覺咋！仲有你哋呀（指向一眾教友）明明大家都係因為大台理論而認識彼此，點解依家要搞到而家咁吖 ？大台係咁樣教我哋嘅咩？在坐咁多位，如果你哋呢世人 ，淨係睇過一個電視台嘅，就用你哋手上嘅《大台理論》嚟掉我啦！」

《大台理論》源自《IT狗》諷刺傳統電視台公式橋段

「大台理論」最早出現在2022年ViuTV電視劇《IT狗》中，書中總結了傳統電視台多年來重複又公式化的劇集橋段，例如「一家人最緊要齊齊整整」、「我煮個麵你食呀」等經典對白，後來在網絡上演變成對保守敘事結構的集體諷刺。來到2026年《IT狗2.0》，製作組將這個概念進化為「大台教」，以反諷兼致敬的方式重現更多經典對白。早前劇集已經連環致敬多套TVB經典劇集，製作組更在官方社交平台發文表示：「對於真正熱衷於劇集製作嘅人嚟講，係絕對唔會因為咁就放棄『催眠嘅藝術』」，引起大批同代觀眾共鳴。

網民熱議焚書大和解稱各台代表同場太震撼

第13集播出後社交平台隨即湧現大量討論，不少網民對Tony揭穿教友私下轉台的情節拍案叫絕，尤其當教友逐一承認「其實我有睇《法與情》」、「我都有睇《俏郎君》」、「我都有睇英超」時，彈幕和留言區笑聲一片。

Tony金句：

  • 「邊個台睇得開心，我哋就睇邊個！」
  • 「我希 我希望由今日開始，唔同嘅人，可以喺任何台度出現！」
  • 「今日之後，無論任何背景、任何信念嘅人，都可以喺唔同嘅台度，自由奔放咁游走！」
  • 「電視嘅意義就係帶畀大家娛樂，有人鍾意睇劇、有人鍾意睇綜藝，點解唔可以鍾意就睇咩？」
  • 「我係愛上咗「嗰個台」嘅人。但咁樣唔代表我要同你哋敵對！」

機頂盒焚燒儀式赫然出現「4台代表」

最令觀眾驚喜的是焚燒機頂盒儀式上，背景響起疑似《We Are The World》混合《香港早晨》的音樂，而現場更出現前ATV代表劉錫賢、前TVB藝人譚偉權、前有線娛樂台及Now觀星台主播鄭文、有線兒童台主持阿Bea（劉蜀永）等各台代表人物，雖然都不是現役合約藝員，但製作組似乎想透過這一幕，象徵電視圈真正融合。Tony最後正式向阿Gao表白「雖然我哋係唔同台，但係你可唔可以做我女朋友呀？」並獲阿Gao點頭答應，網民紛紛留言「終於等到呢一刻」、「電視自由萬歲」。

it狗2 大台理論 Tony向阿Gao表白「試睇ViuTV」反被一句話點化（圖片來源：ViuTV）
Tony向阿Gao表白「試睇ViuTV」反被一句話點化（圖片來源：ViuTV）
it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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it狗2 大台理論 Cindy怒斥掌門背叛教會雙方爆發激烈爭執（圖片來源：ViuTV）
Cindy怒斥掌門背叛教會雙方爆發激烈爭執（圖片來源：ViuTV）
it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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it狗2 大台理論 焚燒收視機頂盒（圖片來源：ViuTV）
焚燒收視機頂盒（圖片來源：ViuTV）
it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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it狗2 大台理論 和解大會信眾中赫然發現其他電視台的代表人物，包括前ATV代表 劉錫賢、前TVB藝人譚偉權、前有線娛樂台及Now觀星台主播鄭文 、有線兒童台主持阿Bea（劉蜀永）（由右至左）（圖片來源：ViuTV）
和解大會信眾中赫然發現其他電視台的代表人物，包括前ATV代表 劉錫賢、前TVB藝人譚偉權、前有線娛樂台及Now觀星台主播鄭文 、有線兒童台主持阿Bea（劉蜀永）（由右至左）（圖片來源：ViuTV）
it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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it狗2 大台理論 （圖片來源：ViuTV）
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圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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