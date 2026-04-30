IT狗2.0｜星之子Tony「大台理論」進化成宗教 爆笑抽水拒做教主 網民：神級惡搞！
Tony誤入神秘大台教 經典對白化身入教暗號
劇情講述Kenneth為了方便自己掠奪Jerpex的研發成果，暫時需要讓Tony重拾昔日的「吹水」本色。在陰差陽錯之下，二人來到一個名為「大台教」的神秘小眾團契，沒想到這裡的信徒竟然對Tony的學說推崇備至。這個教派的運作模式極度惹笑，入教必須先對答神級暗號，當有人講出「呢度唔係法庭」，Tony就能立刻接上「我對眼就係證據」；又或者聽到「返嚟啦？」，就要秒回「我煮個麵你食呀！」。這些極具代表大台劇集的對白完美重現，場面荒謬卻又充滿親切感。
信眾瘋狂懺悔 爆笑重現「講不出聲」
「大台教」的傳教內容同樣充滿驚喜，信徒會講經：「在世間 遮風擋雨 有一種愛。從六歲到八十也不更改」，將經典處境劇主題曲變成傳教一部分。在會友分享環節中，有女教徒崩潰表示自己遇上極大的母女關係危機，全因女兒愛上隔離台的新劇，更逼她一起看了足足兩集，令她深感罪惡直呼「我最近啲母女關係遇上咗好大嘅危機，我個女鍾意咗隔籬枱嘅新劇仲逼我一齊睇仲睇咗兩集咁多啊，我需要悔改啊」。另一位會友則分享在公司開大會時忘記關掉手機鈴聲，形容當時的崩潰心情「都係講不出聲」。更有會友無奈自嘲「唔可以喺條街度高呼自己鍾意大台理論㖭啊」，句句對白都充滿黑色幽默，將兩台觀眾的矛盾與掙扎描繪得淋漓盡致。
Tony公開掌門身份 抵死抽水拒做「教主」
面對一眾信徒的熱烈支持，Tony深受感動，最終決定在眾人面前公開自己的真實身份。他激動地發表官方宣言：「我諗你哋未必認得我，但係我唔再隱瞞啦」，當信眾得知他就是「大台理論」的創始作者時，全場陷入超級興奮的狀態。Tony隨後霸氣高呼：「我哋忍夠啦，唔再收收埋埋，我哋要揸屋企嘅遙控！」。最爆笑的一幕發生在信眾準備膜拜時，Tony急忙澄清：「唔好叫我教主，我驚俾人誤會係嗰個台嘅人，叫我掌門！」，這句抵死對白明顯是向被稱為「教主」的Anson Lo瘋狂抽水。隨後信眾排隊親吻掌門，畫面更刻意配上大台式字幕及片尾曲，整個官方惡搞操作堪稱完美。
網民激讚神級惡搞橋段 留言狂推兩台文化衝突
劇集播出後，大批觀眾對這段極致惡搞的劇情給予極高評價。許多網民留言激讚「今集真係神級反轉，笑到肚痛」、「Lokman做掌門型到爆燈，抽水抽得好應」。對於劇中巧妙融入的經典對白，網民紛紛表示充滿共鳴：「聽到『我煮個麵你食呀』真係回憶返晒嚟」、「大台教啲暗號太有創意，編劇真係好了解電視迷」。