IT狗2.0｜星之子Tony「大台理論」進化成宗教 爆笑抽水拒做教主 網民：神級惡搞！

ViuTV人氣神劇《IT狗2.0》第四集，劇情迎來超爆笑情節！劇中由楊樂文（Lokman）飾演的「星之子」Tony，其引以為傲的「大台理論」竟然離奇進化成一個極具規模的神秘宗教。今集極致惡搞隔離台的經典對白與煽情公式，將電視迷的集體回憶玩到出神入化！